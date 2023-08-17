https://uz.sputniknews.ru/20230817/tashkent-metro-parkovki-37933960.html

В Ташкенте рядом с метро появятся парковки

В Ташкенте рядом с метро появятся парковки

Главная задача проекта — разгрузить дороги, создать условия для людей, чтобы они могли оставлять свои машины и пересаживаться на общественный транспорт

2023-08-17T09:35+0500

2023-08-17T09:35+0500

2023-08-17T10:38+0500

узбекистан

метро

парковка

презентация

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

пробки

затор

дороги

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В Ташкенте рядом с метро планируют построить автомобильные парковки, сообщает пресс-служба президента. Они будут у конечных и наиболее активно использующихся станций. Цель — сокращение дорожных заторов, создание условий для того, чтобы люди могли оставить личное авто, пересесть на общественный транспорт и уже на нем добраться до места назначения.Об этом и многом другом шла речь на презентации, с которой Шавката Мирзиёева ознакомили накануне. Говорили также о проектах в области транспорта, энергетики и промышленности.Как отмечается в сообщении, с развитием столицы растут численность и активность ее жителей. На это указывает и увеличение количества личного автотранспорта. Вместе с тем на улицах города становится все больше заторов.Решение этой проблемы заключается в развитии общественного транспорта, чтобы пользование им было более привлекательным по сравнению с вождением личного автомобиля. С этой целью по указанию президента Ташкент получил новые автобусы и электробусы. Выросла эффективность перевозки пассажиров, сократилось время ожидания общественного транспорта.Ранее мы сообщали, что обновление аэропорта “Ташкент-Восточный” — в числе проектов в области транспорта, энергетики и промышленности, накануне представленных Шавкату Мирзиёеву. В прошлом месяце глава республики ознакомился с ходом его строительства. На основе данных им поручений генеральный план аэропорта доработали. Общая площадь комплекса сократится на 130 гектаров, что позволит снизить расходы на его содержание.

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