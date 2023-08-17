В Ташкенте рядом с метро появятся парковки
09:35 17.08.2023 (обновлено: 10:38 17.08.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановВход на станцию метро Мустакиллик майдони Ташкентского метрополитена.
© Sputnik / Актан Темирканов
Главная задача проекта — разгрузить дороги, создать условия для людей, чтобы они могли оставлять свои машины и пересаживаться на общественный транспорт.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В Ташкенте рядом с метро планируют построить автомобильные парковки, сообщает пресс-служба президента. Они будут у конечных и наиболее активно использующихся станций.
Цель — сокращение дорожных заторов, создание условий для того, чтобы люди могли оставить личное авто, пересесть на общественный транспорт и уже на нем добраться до места назначения.
Об этом и многом другом шла речь на презентации, с которой Шавката Мирзиёева ознакомили накануне. Говорили также о проектах в области транспорта, энергетики и промышленности.
© пресс-служба президентаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в области транспорта, энергетики и промышленности
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов в области транспорта, энергетики и промышленности
© пресс-служба президента
© пресс-служба президентаПрезентация проектов в области транспорта, энергетики и промышленности
Презентация проектов в области транспорта, энергетики и промышленности
© пресс-служба президента
"Для сокращения дорожных заторов в городе рядом с конечными и наиболее активно использующимися станциями ташкентского метрополитена запланировано строительство автомобильных парковок. Цель — создать условия для того, чтобы люди могли оставить личный автомобиль, пересесть на общественный транспорт и уже на нем добраться к месту назначения", — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, с развитием столицы растут численность и активность ее жителей. На это указывает и увеличение количества личного автотранспорта. Вместе с тем на улицах города становится все больше заторов.
Решение этой проблемы заключается в развитии общественного транспорта, чтобы пользование им было более привлекательным по сравнению с вождением личного автомобиля. С этой целью по указанию президента Ташкент получил новые автобусы и электробусы. Выросла эффективность перевозки пассажиров, сократилось время ожидания общественного транспорта.
В прошлом месяце глава республики ознакомился с ходом его строительства. На основе данных им поручений генеральный план аэропорта доработали. Общая площадь комплекса сократится на 130 гектаров, что позволит снизить расходы на его содержание.