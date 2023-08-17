https://uz.sputniknews.ru/20230817/uzbekistan-izrail-sotrudnichestvo-investitsii-proyekt-37949265.html

Узбекистан и Израиль договорились о реализации инвестпроектов — подробности

Узбекистан и Израиль договорились о реализации инвестпроектов — подробности

Достигнуты также договоренности о принятии практических мер, направленных на увеличение объемов экспорта узбекской продукции. 17.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-17T17:13+0500

2023-08-17T17:13+0500

2023-08-17T17:13+0500

узбекистан

израиль

экспорт

сотрудничество

инвестиции

проект

торгово-промышленная палата узбекистана

сельское хозяйство

текстиль

текстильная продукция

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Руководители торгово-промышленных палат Узбекистана и Израиля договорились о реализации инвестиционных проектов в сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях. Об этом сообщает ИА “Дунё”. Кроме того, будут приняты практические меры по увеличению объемов экспорта продукции из Узбекистана. Эти и другие договоренности достигнуты в рамках встречи председателей Федерации торгово-промышленных палат Израиля (SSPF) Уриэля Линна и Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврона Вахабова, организованной посольством республики в Израиле.SSPF была основана в 1919 году как некоммерческая организация. Федерация состоит из 6 региональных торгово-промышленных палат и оказывает различные услуги более чем 5 000 предприятий и компаний. 95 % предприятий-членов организации — малые и 5 % — средние компании.Меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Узбекистана и Израиля был подписан в 2013 году.

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узбекистан, израиль, экспорт, сотрудничество, инвестиции, проект, торгово-промышленная палата узбекистана, сельское хозяйство, текстиль, текстильная продукция, фармацевтика, продукция