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Узбекистан и Израиль договорились о реализации инвестпроектов — подробности
Узбекистан и Израиль договорились о реализации инвестпроектов — подробности
Достигнуты также договоренности о принятии практических мер, направленных на увеличение объемов экспорта узбекской продукции. 17.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-17T17:13+0500
2023-08-17T17:13+0500
2023-08-17T17:13+0500
узбекистан
израиль
экспорт
сотрудничество
инвестиции
проект
торгово-промышленная палата узбекистана
сельское хозяйство
текстиль
текстильная продукция
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Руководители торгово-промышленных палат Узбекистана и Израиля договорились о реализации инвестиционных проектов в сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях. Об этом сообщает ИА “Дунё”. Кроме того, будут приняты практические меры по увеличению объемов экспорта продукции из Узбекистана. Эти и другие договоренности достигнуты в рамках встречи председателей Федерации торгово-промышленных палат Израиля (SSPF) Уриэля Линна и Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврона Вахабова, организованной посольством республики в Израиле.SSPF была основана в 1919 году как некоммерческая организация. Федерация состоит из 6 региональных торгово-промышленных палат и оказывает различные услуги более чем 5 000 предприятий и компаний. 95 % предприятий-членов организации — малые и 5 % — средние компании.Меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Узбекистана и Израиля был подписан в 2013 году.
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узбекистан, израиль, экспорт, сотрудничество, инвестиции, проект, торгово-промышленная палата узбекистана, сельское хозяйство, текстиль, текстильная продукция, фармацевтика, продукция
узбекистан, израиль, экспорт, сотрудничество, инвестиции, проект, торгово-промышленная палата узбекистана, сельское хозяйство, текстиль, текстильная продукция, фармацевтика, продукция
Узбекистан и Израиль договорились о реализации инвестпроектов — подробности
Достигнуты также договоренности о принятии практических мер, направленных на увеличение объемов экспорта узбекской продукции.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Руководители торгово-промышленных палат Узбекистана и Израиля договорились о реализации инвестиционных проектов в сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях. Об этом сообщает ИА “Дунё”
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Кроме того, будут приняты практические меры по увеличению объемов экспорта продукции из Узбекистана.
Эти и другие договоренности достигнуты в рамках встречи председателей Федерации торгово-промышленных палат Израиля (SSPF) Уриэля Линна и Торгово-промышленной палаты Узбекистана Даврона Вахабова, организованной посольством республики в Израиле.
"В рамках мероприятия достигнут ряд договоренностей, в том числе о разработке плана мероприятий, направленных на развитие сотрудничества между Торгово-промышленными палатами Узбекистана и Израиля, реализации инвестиционных проектов в сельскохозяйственной, электротехнической, текстильной и фармацевтической отраслях, а также принятии практических мер по увеличению объемов экспорта узбекской продукции", — говорится в сообщении.
SSPF была основана в 1919 году как некоммерческая организация. Федерация состоит из 6 региональных торгово-промышленных палат и оказывает различные услуги более чем 5 000 предприятий и компаний. 95 % предприятий-членов организации — малые и 5 % — средние компании.
Меморандум о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Узбекистана и Израиля был подписан в 2013 году.