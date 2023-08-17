https://uz.sputniknews.ru/20230817/vsu-poterya-kontrol-xarkov-avdeyevka-37937177.html

В Киеве пришли в ужас от маневра российских войск под Харьковом

В Киеве пришли в ужас от маневра российских войск под Харьковом

Экс-советник Кучмы: Вооруженные силы Украины теряют контроль под Харьковом и Авдеевкой.

2023-08-17T11:22+0500

2023-08-17T11:22+0500

2023-08-17T12:22+0500

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Украинская армия терпит поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки военного командования ВСУ продвигаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.По его словам, за два с половиной месяца активных боев киевское руководство не достигло никаких реальных результатов и загнало армию в тупик, потеряв большую часть вооружений.Напомним, что ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. 21 июля Владимир Путин отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.Ранее Sputnik сообщал о том, что Россия раскусила блеф НАТО.

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