https://uz.sputniknews.ru/20230817/vsu-poterya-kontrol-xarkov-avdeyevka-37937177.html
В Киеве пришли в ужас от маневра российских войск под Харьковом
В Киеве пришли в ужас от маневра российских войск под Харьковом
Экс-советник Кучмы: Вооруженные силы Украины теряют контроль под Харьковом и Авдеевкой.
2023-08-17T11:22+0500
2023-08-17T11:22+0500
2023-08-17T12:22+0500
спецоперация россии по защите донбасса
в мире
всу
харьков
россия
украина
вооружение
спецоперация
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/11/37936645_0:0:3258:1833_1920x0_80_0_0_3421330fca180792d6e53735e8e876bb.jpg
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Украинская армия терпит поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки военного командования ВСУ продвигаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.По его словам, за два с половиной месяца активных боев киевское руководство не достигло никаких реальных результатов и загнало армию в тупик, потеряв большую часть вооружений.Напомним, что ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. 21 июля Владимир Путин отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.Ранее Sputnik сообщал о том, что Россия раскусила блеф НАТО.
харьков
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/11/37936645_527:0:3258:2048_1920x0_80_0_0_2cfb45a374e5726cd8097d9fed383320.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире всу харьков россия украина вооружение спецоперация владимир путин
в мире всу харьков россия украина вооружение спецоперация владимир путин
В Киеве пришли в ужас от маневра российских войск под Харьковом
11:22 17.08.2023 (обновлено: 12:22 17.08.2023)
Экс-советник Кучмы: Вооруженные силы Украины теряют контроль под Харьковом и Авдеевкой.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik.
Украинская армия терпит поражение в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки военного командования ВСУ продвигаться, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.
"Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. <…> Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают", — отметил эксперт в своем блоге на YouTube.
По его словам, за два с половиной месяца активных боев киевское руководство не достигло никаких реальных результатов и загнало армию в тупик, потеряв большую часть вооружений.
"Даже патронов и стрелкового оружия уже не хватает", — заключил Соскин.
Напомним, что ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
21 июля Владимир Путин отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
Ранее Sputnik сообщал о том, что Россия раскусила блеф НАТО.