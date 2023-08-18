https://uz.sputniknews.ru/20230818/administratsiya-prezident-uzbekistan-uprazdneniye-doljnost-37973773.html

В Администрации президента Узбекистана упразднены несколько должностей

В Администрации президента Узбекистана упразднены несколько должностей

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Администрации президента Республики Узбекистан упразднены несколько должностей, сообщает пресс-служба главы государства. 18.08.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

должность

президент

администрация президента

регион

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Администрации президента Республики Узбекистан упразднены несколько должностей, сообщает пресс-служба главы государства.Так, упразднены:Ранее мы сообщали, что указом президента Сардор Уктамович Умурзаков освобожден от должности руководителя Администрации президента (АП) Узбекистана. Связано это с его переходом на новую должность, сообщили в пресс-службе АП.Теперь он будет занимать пост советника президента по особым поручениям.Сардор Умурзаков возглавлял президентскую администрацию с 16 июля 2023 года. До этого он занимал должность заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

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