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В Администрации президента Узбекистана упразднены несколько должностей
В Администрации президента Узбекистана упразднены несколько должностей
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Администрации президента Республики Узбекистан упразднены несколько должностей, сообщает пресс-служба главы государства. 18.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-18T08:52+0500
2023-08-18T08:52+0500
2023-08-18T09:25+0500
узбекистан
должность
президент
администрация президента
регион
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Администрации президента Республики Узбекистан упразднены несколько должностей, сообщает пресс-служба главы государства.Так, упразднены:Ранее мы сообщали, что указом президента Сардор Уктамович Умурзаков освобожден от должности руководителя Администрации президента (АП) Узбекистана. Связано это с его переходом на новую должность, сообщили в пресс-службе АП.Теперь он будет занимать пост советника президента по особым поручениям.Сардор Умурзаков возглавлял президентскую администрацию с 16 июля 2023 года. До этого он занимал должность заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.
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узбекистан, должность, президент, администрация президента, регион
узбекистан, должность, президент, администрация президента, регион
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
В Администрации президента Республики Узбекистан упразднены несколько должностей, сообщает пресс-служба
главы государства.
должности помощников руководителя Администрации в регионах;
секретариаты помощников руководителя Администрации в регионах;
сектор по координации деятельности секретариатов помощников руководителя Администрации в регионах.
Связано это с его переходом на новую должность, сообщили
в пресс-службе АП.
Теперь он будет занимать пост советника президента по особым поручениям.
Сардор Умурзаков возглавлял президентскую администрацию с 16 июля 2023 года. До этого он занимал должность заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана.