https://uz.sputniknews.ru/20230818/aeroport-tashkent-mojno-podexat-na-mashinye-37983375.html

К местному аэропорту в Ташкенте можно будет подъехать на машине

К местному аэропорту в Ташкенте можно будет подъехать на машине

Началась реконструкция привокзальной площади, которую планируется завершить до конца августа текущего года

2023-08-18T12:18+0500

2023-08-18T12:18+0500

2023-08-18T12:51+0500

узбекистан

ташкент

аэропорт

машина

автомобили

автобус

такси

реконструкция

вокзал

площадь

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Ташкенте начинают реконструкцию привокзальной площади перед терминалом внутренних авиалиний "Ташкент-3", сообщает Uzbekistan Airports. Здесь появятся полосы для такси, автобусов и автомобилей. Полоса для автомобилей провожающих и встречающих будет работать по принципу эстакады в терминале международных авиалиний, уточняют в компании. В случае превышения допустимого времени нахождения машины на полосе, установленные и интегрированные с ГУБДД камеры, будут автоматически отправлять нарушителям штрафы. Реконструкция привокзальной площади проводится в рамках исполнения Постановления Кабинета министров "О дополнительных мерах, направленных на повышение качества обслуживания в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах". До 1 января 2024 года реконструкция привокзальных площадей также будет проведена во всех международных аэропортах Узбекистана, резюмируется в сообщении.Ранее мы сообщали, что в аэропортах Узбекистана отменили “красный” и “зеленый” коридоры для вылетающих.Вместо цветных коридоров введут систему дистанционного таможенного контроля. Она не повлияет на движение пассажиров, поскольку основана на использовании удаленного визуального контроля и системы управления рисками.Кроме того, во всех аэропортах организуют места для таможенного оформления. Таможенники будут разъяснять, как оформлять соответствующую декларацию. Эта зона будет обозначаться специальным графическим знаком и сопровождаться надписями: "Божхона", "Таможня" и "Customs" на узбекском, русском и английском языках.

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