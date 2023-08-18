https://uz.sputniknews.ru/20230818/aeroport-tashkent-mojno-podexat-na-mashinye-37983375.html
К местному аэропорту в Ташкенте можно будет подъехать на машине
К местному аэропорту в Ташкенте можно будет подъехать на машине
Началась реконструкция привокзальной площади, которую планируется завершить до конца августа текущего года
2023-08-18T12:18+0500
2023-08-18T12:18+0500
2023-08-18T12:51+0500
узбекистан
ташкент
аэропорт
машина
автомобили
автобус
такси
реконструкция
вокзал
площадь
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В Ташкенте начинают реконструкцию привокзальной площади перед терминалом внутренних авиалиний "Ташкент-3", сообщает Uzbekistan Airports. Здесь появятся полосы для такси, автобусов и автомобилей. Полоса для автомобилей провожающих и встречающих будет работать по принципу эстакады в терминале международных авиалиний, уточняют в компании. В случае превышения допустимого времени нахождения машины на полосе, установленные и интегрированные с ГУБДД камеры, будут автоматически отправлять нарушителям штрафы. Реконструкция привокзальной площади проводится в рамках исполнения Постановления Кабинета министров "О дополнительных мерах, направленных на повышение качества обслуживания в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах". До 1 января 2024 года реконструкция привокзальных площадей также будет проведена во всех международных аэропортах Узбекистана, резюмируется в сообщении.Ранее мы сообщали, что в аэропортах Узбекистана отменили “красный” и “зеленый” коридоры для вылетающих.Вместо цветных коридоров введут систему дистанционного таможенного контроля. Она не повлияет на движение пассажиров, поскольку основана на использовании удаленного визуального контроля и системы управления рисками.Кроме того, во всех аэропортах организуют места для таможенного оформления. Таможенники будут разъяснять, как оформлять соответствующую декларацию. Эта зона будет обозначаться специальным графическим знаком и сопровождаться надписями: "Божхона", "Таможня" и "Customs" на узбекском, русском и английском языках.
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узбекистан ташкент
К местному аэропорту в Ташкенте можно будет подъехать на машине
12:18 18.08.2023 (обновлено: 12:51 18.08.2023)
Началась реконструкция привокзальной площади, которую планируется завершить до конца августа текущего года.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
В Ташкенте начинают реконструкцию привокзальной площади перед терминалом внутренних авиалиний "Ташкент-3", сообщает Uzbekistan Airports
. Здесь появятся полосы для такси, автобусов и автомобилей.
"Согласно проекту будет упрощен заезд автотранспорта к терминалу. Так, появится три отдельные полосы: для официальных служб такси аэропорта, туристических автобусов и микроавтобусов, а также всех автомобилей, которым будет разрешено заезжать на территорию до 5 минут", — говорится в сообщении.
Полоса для автомобилей провожающих и встречающих будет работать по принципу эстакады в терминале международных авиалиний, уточняют в компании. В случае превышения допустимого времени нахождения машины на полосе, установленные и интегрированные с ГУБДД камеры, будут автоматически отправлять нарушителям штрафы.
Реконструкция привокзальной площади проводится в рамках исполнения Постановления Кабинета министров "О дополнительных мерах, направленных на повышение качества обслуживания в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах".
До 1 января 2024 года реконструкция привокзальных площадей также будет проведена во всех международных аэропортах Узбекистана, резюмируется в сообщении.
Вместо цветных коридоров введут систему дистанционного таможенного контроля. Она не повлияет на движение пассажиров, поскольку основана на использовании удаленного визуального контроля и системы управления рисками.
Кроме того, во всех аэропортах организуют места для таможенного оформления. Таможенники будут разъяснять, как оформлять соответствующую декларацию. Эта зона будет обозначаться специальным графическим знаком и сопровождаться надписями: "Божхона", "Таможня" и "Customs" на узбекском, русском и английском языках.