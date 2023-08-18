https://uz.sputniknews.ru/20230818/baxtiyor-saidov-vstrecha-pomoschnik-generalnyy-sekretar-oon-37974775.html

Бахтиёр Саидов встретился с помощником Генерального секретаря ООН

Бахтиёр Саидов встретился с помощником Генерального секретаря ООН

В ходе встречи отмечалась, в частности постоянная поддержка ООН в осуществлении комплексной программы реформ Узбекистана

2023-08-18T09:26+0500

2023-08-18T09:26+0500

2023-08-18T09:54+0500

узбекистан

мид

мид узбекистана

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бахтиёр саидов

генеральный секретарь

мирослав енча

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Бахтиёр Саидов встретился с помощником Генерального секретаря ООН Мирославом Енчой, сообщает МИД.Кроме того, пользуясь случаем, глава МИД передал искренние поздравления Кахе Имнадзе в связи с его назначением на должность Специального представителя Генерального секретаря ООН и руководителя Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.Ранее мы сообщали, что Бахтиёр Саидов вместе с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу посетили технопарк в Ташкенте. Стороны обсудили пути расширения узбекско-казахстанской промышленной кооперации и связей между деловыми кругами двух стран.

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