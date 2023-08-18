https://uz.sputniknews.ru/20230818/baxtiyor-saidov-vstrecha-pomoschnik-generalnyy-sekretar-oon-37974775.html
Бахтиёр Саидов встретился с помощником Генерального секретаря ООН
Бахтиёр Саидов встретился с помощником Генерального секретаря ООН
В ходе встречи отмечалась, в частности постоянная поддержка ООН в осуществлении комплексной программы реформ Узбекистана
2023-08-18T09:26+0500
2023-08-18T09:26+0500
2023-08-18T09:54+0500
узбекистан
мид
мид узбекистана
оон
встреча
бахтиёр саидов
генеральный секретарь
мирослав енча
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Бахтиёр Саидов встретился с помощником Генерального секретаря ООН Мирославом Енчой, сообщает МИД.Кроме того, пользуясь случаем, глава МИД передал искренние поздравления Кахе Имнадзе в связи с его назначением на должность Специального представителя Генерального секретаря ООН и руководителя Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.Ранее мы сообщали, что Бахтиёр Саидов вместе с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу посетили технопарк в Ташкенте. Стороны обсудили пути расширения узбекско-казахстанской промышленной кооперации и связей между деловыми кругами двух стран.
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узбекистан оон помощник генеральный секретарь мирослав енча миминитср иностранных дел бахтиёр саидов встреча сотрудничество поддержка оон программа реформы благоприятные условия узбекский народ достижение цели устойчивое развитие добрососедство мир
узбекистан оон помощник генеральный секретарь мирослав енча миминитср иностранных дел бахтиёр саидов встреча сотрудничество поддержка оон программа реформы благоприятные условия узбекский народ достижение цели устойчивое развитие добрососедство мир
Бахтиёр Саидов встретился с помощником Генерального секретаря ООН
09:26 18.08.2023 (обновлено: 09:54 18.08.2023)
В ходе встречи отмечалась, в частности, постоянная поддержка ООН в осуществлении комплексной программы реформ Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Бахтиёр Саидов встретился с помощником Генерального секретаря ООН Мирославом Енчой, сообщает МИД
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"Мы высоко ценим постоянную поддержку ООН в осуществлении комплексной программы реформ Узбекистана, направленной на создание наиболее благоприятных условий для узбекского народа, достижение Целей устойчивого развития, продвижение добрососедства и мира", — говорится в сообщении.
Кроме того, пользуясь случаем, глава МИД передал искренние поздравления Кахе Имнадзе в связи с его назначением на должность Специального представителя Генерального секретаря ООН и руководителя Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.
Стороны обсудили пути расширения узбекско-казахстанской промышленной кооперации и связей между деловыми кругами двух стран.