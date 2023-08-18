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https://uz.sputniknews.ru/20230818/kyrgyzstan-peredal-uzbekistanu-pansionata-foto-37986765.html
Кыргызстан передал Узбекистану 4 пансионата — фото
Кыргызстан передал Узбекистану 4 пансионата — фото
Договоренность об этом достигнута на заседании межправкомиссии двух стран в Чолпон-Ате.
2023-08-18T12:41+0500
2023-08-18T12:59+0500
узбекистан
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Кыргызстан передал Узбекистану 4 пансионата, сообщает Sputnik Кыргызстан. Это — "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и "Бустон". В Агентстве по управлению госимуществом говорят, что все 4 объекта сейчас убыточные, а часть номеров в аварийном состоянии. Узбекские инвесторы обещают вложить в каждый пансионат $15-20 млн, говорится в сообщении. Ранее этими пансионатами управляли компании из Узбекистана, но в 2016 году Кыргызстан оформил их на свой баланс.
https://uz.sputniknews.ru/20230717/issyk-kul-otdyh-dlya-uzbekistantsev-stoimost-36882849.html
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узбекистан, кыргызстан
узбекистан, кыргызстан

Кыргызстан передал Узбекистану 4 пансионата — фото

12:41 18.08.2023 (обновлено: 12:59 18.08.2023)
© Sputnik / Виталий БелоусовОтдыхающие на озере Иссык-Куль.
Отдыхающие на озере Иссык-Куль. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Договоренность об этом достигнута на прошедшем заседании совместной межправительственной комиссии в Чолпон-Ате.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Кыргызстан передал Узбекистану 4 пансионата, сообщает Sputnik Кыргызстан. Это — "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и "Бустон".
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет. - Sputnik Узбекистан
1/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет. - Sputnik Узбекистан
4/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет. - Sputnik Узбекистан
5/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет. - Sputnik Узбекистан
6/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

1/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

2/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

3/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

4/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

5/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

6/6
© Foto : Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР

Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.

В Агентстве по управлению госимуществом говорят, что все 4 объекта сейчас убыточные, а часть номеров в аварийном состоянии. Узбекские инвесторы обещают вложить в каждый пансионат $15-20 млн, говорится в сообщении.

"Земля пансионатов передается на условиях аренды, взамен узбекские компании проведут реконструкцию объектов. Такой механизм — общепринятая международная практика и распространенная форма ГЧП. Не менее 80% работников будут кыргызстанцами", — говорится в сообщении.

Ранее этими пансионатами управляли компании из Узбекистана, но в 2016 году Кыргызстан оформил их на свой баланс.
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