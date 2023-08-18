Кыргызстан передал Узбекистану 4 пансионата — фото

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Кыргызстан передал Узбекистану 4 пансионата, сообщает Sputnik Кыргызстан. Это — "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и "Бустон". В Агентстве по управлению госимуществом говорят, что все 4 объекта сейчас убыточные, а часть номеров в аварийном состоянии. Узбекские инвесторы обещают вложить в каждый пансионат $15-20 млн, говорится в сообщении. Ранее этими пансионатами управляли компании из Узбекистана, но в 2016 году Кыргызстан оформил их на свой баланс.
Кыргызстан передает Узбекистану 4 пансионата на Иссык-Куле в пользование на 49 лет.
В Агентстве по управлению госимуществом говорят, что все 4 объекта сейчас убыточные, а часть номеров в аварийном состоянии. Узбекские инвесторы обещают вложить в каждый пансионат $15-20 млн, говорится в сообщении.
"Земля пансионатов передается на условиях аренды, взамен узбекские компании проведут реконструкцию объектов. Такой механизм — общепринятая международная практика и распространенная форма ГЧП. Не менее 80% работников будут кыргызстанцами", — говорится в сообщении.
Ранее этими пансионатами управляли компании из Узбекистана, но в 2016 году Кыргызстан оформил их на свой баланс.