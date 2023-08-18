https://uz.sputniknews.ru/20230818/kyrgyzstan-peredal-uzbekistanu-pansionata-foto-37986765.html

Кыргызстан передал Узбекистану 4 пансионата — фото

Кыргызстан передал Узбекистану 4 пансионата — фото

Договоренность об этом достигнута на заседании межправкомиссии двух стран в Чолпон-Ате.

2023-08-18T12:41+0500

2023-08-18T12:41+0500

2023-08-18T12:59+0500

узбекистан

кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Кыргызстан передал Узбекистану 4 пансионата, сообщает Sputnik Кыргызстан. Это — "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и "Бустон". В Агентстве по управлению госимуществом говорят, что все 4 объекта сейчас убыточные, а часть номеров в аварийном состоянии. Узбекские инвесторы обещают вложить в каждый пансионат $15-20 млн, говорится в сообщении. Ранее этими пансионатами управляли компании из Узбекистана, но в 2016 году Кыргызстан оформил их на свой баланс.

https://uz.sputniknews.ru/20230717/issyk-kul-otdyh-dlya-uzbekistantsev-stoimost-36882849.html

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