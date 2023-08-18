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https://uz.sputniknews.ru/20230818/lukashenko-putin-nye-vzyal-kiyev-potomu-chto-nye-xotel-bolshix-poter-37979242.html
Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь — Лукашенко
Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь — Лукашенко
По словам президента Беларуси, украинские войска выводили прямо на улицы Киева реактивные системы залпового огня, прятались за детскими садами, школами и больницами
2023-08-18T10:44+0500
2023-08-18T11:33+0500
россия
беларусь
александр лукашенко
владимир путин
киев
население
украина
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Путин отказался брать Киев, потому что не хотел огромных потерь гражданского населения, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.Президент Беларуси пояснил, что украинские войска выводили прямо на улицы Киева реактивные системы залпового огня (РСЗО), прятались за детскими садами, школами и больницами.
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беларусь
киев
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россия беларусь киев президент александр лукашенко владимир путин зеленский потери гражданское население украинские войска реактивные системы залпового огня рсзо детский сад школа больница
россия беларусь киев президент александр лукашенко владимир путин зеленский потери гражданское население украинские войска реактивные системы залпового огня рсзо детский сад школа больница

Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь — Лукашенко

10:44 18.08.2023 (обновлено: 11:33 18.08.2023)
© Sputnik / Виталий АньковПрезидент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
© Sputnik / Виталий Аньков
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По словам президента Беларуси, украинские войска выводили прямо на улицы Киева реактивные системы залпового огня, прятались за детскими садами, школами и больницами.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Путин отказался брать Киев, потому что не хотел огромных потерь гражданского населения, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

"Это так образно было сказано: за три-четыре дня (российским войскам взять Киев, как прогнозировал Лукашенко в начале февраля 2022 года в интервью — ред.). Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации… У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: война войной, но, чтобы война закончилась, надо взять столицу. Он мне говорит — ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей", — рассказал Лукашенко в интервью украинской журналистке.

Президент Беларуси пояснил, что украинские войска выводили прямо на улицы Киева реактивные системы залпового огня (РСЗО), прятались за детскими садами, школами и больницами.

"Потом российские войска ушли оттуда. Ушли! И никакой Зеленский там ничего не отражал. У него войск там фактически не было… Поэтому зря он себе приписывает подвиг, которого не было. Путин отвел эти войска от Киева. Он (Зеленский — ред.) сидел в погребе в это время!", — подчеркнул Лукашенко.

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