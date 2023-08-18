Путин не взял Киев потому, что не хотел больших потерь — Лукашенко

"Это так образно было сказано: за три-четыре дня (российским войскам взять Киев, как прогнозировал Лукашенко в начале февраля 2022 года в интервью — ред.). Вы знаете, что в течение месяца или двух в Гостомеле на окраине Киева стояли войска Российской Федерации… У меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: война войной, но, чтобы война закончилась, надо взять столицу. Он мне говорит — ты знаешь, это можно сделать немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей", — рассказал Лукашенко в интервью украинской журналистке.