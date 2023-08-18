https://uz.sputniknews.ru/20230818/mirziyoyev-initsiativy-otkrytyy-dialog-predprinimateli-38009451.html
Открытый диалог Мирзиёева с предпринимателями — главное
Открытый диалог Мирзиёева с предпринимателями — главное
Президент Узбекистана выдвинул важные инициативы по развитию предпринимательства
2023-08-18T21:41+0500
2023-08-18T21:41+0500
2023-08-18T21:41+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
прямой диалог
предприниматели
инициатива
встреча
экономика
бизнес
развитие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/12/37992246_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_578d28a87180848564fbe0da3f3beeda.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Сегодня в своем выступлении, в ходе открытого диалога с предпринимателями, Шавкат Мирзиёев обозначил пять основных направлений. Каждое из них включает множество инициатив, сообщает пресс-служба президента.Первое направление – новые возможности для малого бизнесаГлава республики объявил о создании целостной экосистемы для обучения представителей данной сферы предпринимательству, обеспечения их проектами, финансирования их деятельности, поиска рынка сбыта их продукции и партнеров для бизнеса. Для этого, в первую очередь, банк “Кишлок курилиш банк” преобразуют в “Банк развития бизнеса”. Всего при банке в каждом регионе будет создано по 14 центров малого бизнеса. Проекты обучающихся в них предпринимателей будут финансировать на самых выгодных условиях. Малые предприятия, участвующие в этой программе, не будут проверять в течение 3 лет.Данная система поможет встать на ноги 150 тыс. субъектов малого бизнеса, 25 тыс. смогут перейти в среднюю категорию, будет создано 250 тыс. новых постоянных рабочих мест.Второе направление — инициативы, связанные со средним бизнесомФонд предпринимательства будет отвечать за сектор услуг — еще один драйвер экономики. Фонд внедрит систему “ипотеки услуг” в сферах туризма, торговли и сервиса.За счет этих новых возможностей можно создать дополнительные услуги на $1 млрд, произвести новую продукцию на $5 млрд и организовать 350 тыс. новых рабочих мест.Третье направление — выход на новые рынки с качественным и конкурентоспособным продуктомВ результате поддержки этого направления государством за последние четыре года количество предприятий-экспортеров увеличилось с 4,5 тысяч до 7,2 тысяч. Виды экспортной продукции увеличились с 1,5 тысяч. до 3 тысяч, а география расширилась со 139 до 164 стран.В прошлом году стартовала программа “Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции”. В ее рамках введен специальный кредитный, налоговый и таможенный режим для 100 ведущих предприятий-экспортеров.Президент РУз объявил, что в этом году данная программа будет продолжена, а количество охваченных предприятий увеличится до 500.Также Мирзиёев уделил особое внимание привлечению престижных зарубежных брендов. Он подчеркнул, что для этого необходимо учесть условия зарубежных партнеров и внедрить международные стандарты, требования экологии и сертификации производства, благоприятный таможенный режим, создать достойные условия труда для работников на предприятиях.Четвертое направление – увеличение высокорентабельных предприятийС этой целью с привлечением международных консультантов разработали 140 проектов в электротехнической, текстильной, кожевенно-обувной, ювелирной, строительной, мебельной, полимерной, химической и пищевой промышленности. Их общая стоимость — $10 млрд, планируется создать 60 тыc. рабочих мест, производить продукцию на $5 млрд и экспортировать на $2,5 млрд. Эти готовые проекты предложили предпринимателям.Пятое направление — упрощение налогового администрирования и устранение бюрократииПрезидент отметил рост жалоб, связанных с коррупцией в этой сфере, а также несправедливость практики использования коэффициента налогового разрыва (tax gap) при возврате налога на добавленную стоимость. В связи с этим решено отменить эту практику с 1 октября.Также он подчеркнул, что все финансовые санкции пересмотрят и установят справедливые нормы.Кроме того, рассмотрение всех споров предпринимателя с налоговыми органами передадут в компетенцию административного суда. Любые ограничения на их прямое обращение в суды снимут.Для экономии времени и средств предпринимателей с 1 января 2024 года упразднят дублирующие и устаревшие отчеты. Все отчеты будут сдавать через единую электронную систему.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/12/37992246_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a2d8811e21edfb5ccfec9ffc19672f6b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев встреча прямой диалог предприниматели встреча экономика бизнес развитие
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев встреча прямой диалог предприниматели встреча экономика бизнес развитие
Открытый диалог Мирзиёева с предпринимателями — главное
Президент Узбекистана выдвинул инициативы по развитию предпринимательства в республике.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Сегодня в своем выступлении, в ходе открытого диалога с предпринимателями, Шавкат Мирзиёев обозначил пять основных направлений. Каждое из них включает множество инициатив, сообщает пресс-служба
президента.
Первое направление – новые возможности для малого бизнеса
Глава республики объявил о создании целостной экосистемы для обучения представителей данной сферы предпринимательству, обеспечения их проектами, финансирования их деятельности, поиска рынка сбыта их продукции и партнеров для бизнеса. Для этого, в первую очередь, банк “Кишлок курилиш банк” преобразуют в “Банк развития бизнеса”. Всего при банке в каждом регионе будет создано по 14 центров малого бизнеса. Проекты обучающихся в них предпринимателей будут финансировать на самых выгодных условиях. Малые предприятия, участвующие в этой программе, не будут проверять в течение 3 лет.
Данная система поможет встать на ноги 150 тыс. субъектов малого бизнеса, 25 тыс. смогут перейти в среднюю категорию, будет создано 250 тыс. новых постоянных рабочих мест.
Второе направление — инициативы, связанные со средним бизнесом
для поддержки предпринимателей, желающих перейти от малого к среднему бизнесу, будет изменена как деятельность, так и методы работы соответствующих фондов;
будет запущена система промышленной ипотеки, а предпринимателям предоставят производственные площади в виде “готового бизнеса”. В частности, в каждом регионе будет создано не менее 3 новых промышленных зон.
Фонд предпринимательства будет отвечать за сектор услуг — еще один драйвер экономики. Фонд внедрит систему “ипотеки услуг” в сферах туризма, торговли и сервиса.
За счет этих новых возможностей можно создать дополнительные услуги на $1 млрд, произвести новую продукцию на $5 млрд и организовать 350 тыс. новых рабочих мест.
Третье направление — выход на новые рынки с качественным и конкурентоспособным продуктом
В результате поддержки этого направления государством за последние четыре года количество предприятий-экспортеров увеличилось с 4,5 тысяч до 7,2 тысяч. Виды экспортной продукции увеличились с 1,5 тысяч. до 3 тысяч, а география расширилась со 139 до 164 стран.
В прошлом году стартовала программа “Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции”. В ее рамках введен специальный кредитный, налоговый и таможенный режим для 100 ведущих предприятий-экспортеров.
Президент РУз объявил, что в этом году данная программа будет продолжена, а количество охваченных предприятий увеличится до 500.
Также Мирзиёев уделил особое внимание привлечению престижных зарубежных брендов. Он подчеркнул, что для этого необходимо учесть условия зарубежных партнеров и внедрить международные стандарты, требования экологии и сертификации производства, благоприятный таможенный режим, создать достойные условия труда для работников на предприятиях.
Четвертое направление – увеличение высокорентабельных предприятий
С этой целью с привлечением международных консультантов разработали 140 проектов в электротехнической, текстильной, кожевенно-обувной, ювелирной, строительной, мебельной, полимерной, химической и пищевой промышленности. Их общая стоимость — $10 млрд, планируется создать 60 тыc. рабочих мест, производить продукцию на $5 млрд и экспортировать на $2,5 млрд. Эти готовые проекты предложили предпринимателям.
Пятое направление — упрощение налогового администрирования и устранение бюрократии
Президент отметил рост жалоб, связанных с коррупцией в этой сфере, а также несправедливость практики использования коэффициента налогового разрыва (tax gap) при возврате налога на добавленную стоимость. В связи с этим решено отменить эту практику с 1 октября.
Также он подчеркнул, что все финансовые санкции пересмотрят и установят справедливые нормы.
Кроме того, рассмотрение всех споров предпринимателя с налоговыми органами передадут в компетенцию административного суда. Любые ограничения на их прямое обращение в суды снимут.
Для экономии времени и средств предпринимателей с 1 января 2024 года упразднят дублирующие и устаревшие отчеты. Все отчеты будут сдавать через единую электронную систему.