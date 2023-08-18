https://uz.sputniknews.ru/20230818/mirziyoyev-initsiativy-otkrytyy-dialog-predprinimateli-38009451.html

Открытый диалог Мирзиёева с предпринимателями — главное

Открытый диалог Мирзиёева с предпринимателями — главное

Президент Узбекистана выдвинул важные инициативы по развитию предпринимательства

2023-08-18T21:41+0500

2023-08-18T21:41+0500

2023-08-18T21:41+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

прямой диалог

предприниматели

инициатива

встреча

экономика

бизнес

развитие

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Сегодня в своем выступлении, в ходе открытого диалога с предпринимателями, Шавкат Мирзиёев обозначил пять основных направлений. Каждое из них включает множество инициатив, сообщает пресс-служба президента.Первое направление – новые возможности для малого бизнесаГлава республики объявил о создании целостной экосистемы для обучения представителей данной сферы предпринимательству, обеспечения их проектами, финансирования их деятельности, поиска рынка сбыта их продукции и партнеров для бизнеса. Для этого, в первую очередь, банк “Кишлок курилиш банк” преобразуют в “Банк развития бизнеса”. Всего при банке в каждом регионе будет создано по 14 центров малого бизнеса. Проекты обучающихся в них предпринимателей будут финансировать на самых выгодных условиях. Малые предприятия, участвующие в этой программе, не будут проверять в течение 3 лет.Данная система поможет встать на ноги 150 тыс. субъектов малого бизнеса, 25 тыс. смогут перейти в среднюю категорию, будет создано 250 тыс. новых постоянных рабочих мест.Второе направление — инициативы, связанные со средним бизнесомФонд предпринимательства будет отвечать за сектор услуг — еще один драйвер экономики. Фонд внедрит систему “ипотеки услуг” в сферах туризма, торговли и сервиса.За счет этих новых возможностей можно создать дополнительные услуги на $1 млрд, произвести новую продукцию на $5 млрд и организовать 350 тыс. новых рабочих мест.Третье направление — выход на новые рынки с качественным и конкурентоспособным продуктомВ результате поддержки этого направления государством за последние четыре года количество предприятий-экспортеров увеличилось с 4,5 тысяч до 7,2 тысяч. Виды экспортной продукции увеличились с 1,5 тысяч. до 3 тысяч, а география расширилась со 139 до 164 стран.В прошлом году стартовала программа “Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции”. В ее рамках введен специальный кредитный, налоговый и таможенный режим для 100 ведущих предприятий-экспортеров.Президент РУз объявил, что в этом году данная программа будет продолжена, а количество охваченных предприятий увеличится до 500.Также Мирзиёев уделил особое внимание привлечению престижных зарубежных брендов. Он подчеркнул, что для этого необходимо учесть условия зарубежных партнеров и внедрить международные стандарты, требования экологии и сертификации производства, благоприятный таможенный режим, создать достойные условия труда для работников на предприятиях.Четвертое направление – увеличение высокорентабельных предприятийС этой целью с привлечением международных консультантов разработали 140 проектов в электротехнической, текстильной, кожевенно-обувной, ювелирной, строительной, мебельной, полимерной, химической и пищевой промышленности. Их общая стоимость — $10 млрд, планируется создать 60 тыc. рабочих мест, производить продукцию на $5 млрд и экспортировать на $2,5 млрд. Эти готовые проекты предложили предпринимателям.Пятое направление — упрощение налогового администрирования и устранение бюрократииПрезидент отметил рост жалоб, связанных с коррупцией в этой сфере, а также несправедливость практики использования коэффициента налогового разрыва (tax gap) при возврате налога на добавленную стоимость. В связи с этим решено отменить эту практику с 1 октября.Также он подчеркнул, что все финансовые санкции пересмотрят и установят справедливые нормы.Кроме того, рассмотрение всех споров предпринимателя с налоговыми органами передадут в компетенцию административного суда. Любые ограничения на их прямое обращение в суды снимут.Для экономии времени и средств предпринимателей с 1 января 2024 года упразднят дублирующие и устаревшие отчеты. Все отчеты будут сдавать через единую электронную систему.

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