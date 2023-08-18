https://uz.sputniknews.ru/20230818/mirziyoyev-otkrytyy-dialog-predprinimateli-37997556.html
Мы многократно сократим долю теневой экономики — Мирзиёев
Мы многократно сократим долю теневой экономики — Мирзиёев
Президент обратился к предпринимателям в ходе открытого диалога.
2023-08-18T15:53+0500
2023-08-18T15:53+0500
2023-08-18T16:01+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
прямой диалог
предприниматели
встреча
экономика
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. О том, что будет сделано для сокращения доли теневой экономики в Узбекистане рассказал Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями, сообщает пресс-служба президента.Глава РУз отметил, что в результате налоговых реформ последних семи лет и льгот, предоставленных бизнесменам, в их распоряжении осталось более 120 трлн сумов.Вместе с тем, по его словам, доля теневой экономики в республике составляет около 40 %.По его словам, если предприниматели республики возьмут на себя инициативу и не допустят таких “нечистых” дельцов в свои ряды, доля теневой экономики сократится многократно.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев прямой диалог предприниматели встреча экономика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев прямой диалог предприниматели встреча экономика
Мы многократно сократим долю теневой экономики — Мирзиёев
15:53 18.08.2023 (обновлено: 16:01 18.08.2023)
Президент обратился к предпринимателям в ходе открытого диалога.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
О том, что будет сделано для сокращения доли теневой экономики в Узбекистане рассказал Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями, сообщает пресс-служба
президента.
Глава РУз отметил, что в результате налоговых реформ последних семи лет и льгот, предоставленных бизнесменам, в их распоряжении осталось более 120 трлн сумов.
Вместе с тем, по его словам, доля теневой экономики в республике составляет около 40 %.
“Мы готовы предоставить все условия для представителей бизнеса, которые добросовестно работают, создают рабочие места, внедряют передовые технологии, разрабатывают новые продукты, увеличивают свой экспорт. Но мы будем нетерпимы к предпринимателям в кавычках, которые уклоняются от уплаты налогов и не выполняют своих обязательств”, — предупредил глава Узбекистана.
По его словам, если предприниматели республики возьмут на себя инициативу и не допустят таких “нечистых” дельцов в свои ряды, доля теневой экономики сократится многократно.