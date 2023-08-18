https://uz.sputniknews.ru/20230818/mirziyoyev-otkrytyy-dialog-predprinimateli-37997556.html

Мы многократно сократим долю теневой экономики — Мирзиёев

Мы многократно сократим долю теневой экономики — Мирзиёев

Президент обратился к предпринимателям в ходе открытого диалога.

2023-08-18T15:53+0500

2023-08-18T15:53+0500

2023-08-18T16:01+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

прямой диалог

предприниматели

встреча

экономика

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. О том, что будет сделано для сокращения доли теневой экономики в Узбекистане рассказал Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями, сообщает пресс-служба президента.Глава РУз отметил, что в результате налоговых реформ последних семи лет и льгот, предоставленных бизнесменам, в их распоряжении осталось более 120 трлн сумов.Вместе с тем, по его словам, доля теневой экономики в республике составляет около 40 %.По его словам, если предприниматели республики возьмут на себя инициативу и не допустят таких “нечистых” дельцов в свои ряды, доля теневой экономики сократится многократно.

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