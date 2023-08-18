Мирзиёев вручил государственные награды предпринимателям

“Предприниматели всегда были великой силой в каждой стране. В Узбекистане мы принимаем меры для развития экономики, создания рабочих мест, сокращения бедности и благоустройства махаллей. Кто вносит в это наибольший вклад? Предприниматели! Каждый из вас герой. Мы гордимся вами”, — сказал глава Узбекистана.