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https://uz.sputniknews.ru/20230818/mirziyoyev-predprinimateli-vrucheniye-gosnagrady-37999883.html
Мирзиёев вручил государственные награды предпринимателям
Мирзиёев вручил государственные награды предпринимателям
Указом президента РУЗ группа соотечественников награждена орденами “Меҳнат шуҳрати”, “Дўстлик” и медалями “Шуҳрат”.
2023-08-18T16:37+0500
2023-08-18T16:57+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
общество
награждение
предприниматели
экономика
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды группе предпринимателей, сообщает пресс-служба президента.В соответствии с его Указом, 44 соотечественника награждены орденами “Меҳнат шуҳрати”, “Дўстлик” и медалями “Шуҳрат”. Также, по распоряжению президента от 17 августа 126 активных предпринимателей получили нагрудный знак “Фаол тадбиркор”.Шавкат Мирзиёев поздравил деловых людей c Днем предпринимателей, который отмечают в Узбекистане 20 августа.Также он отметил динамичное развитие бизнеса в республике. Напомним, что в Международном конгресс-центре сегодня прошел открытый диалог президента с предпринимателями.
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общество экономика узбекистан шавкат мирзиёев предприниматели награждение президент узбекистана
общество экономика узбекистан шавкат мирзиёев предприниматели награждение президент узбекистана

Мирзиёев вручил государственные награды предпринимателям

16:37 18.08.2023 (обновлено: 16:57 18.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Международном конгресс-центре проходит открытый диалог президента республики Узбекистан с предпринимателями.
В Международном конгресс-центре проходит открытый диалог президента республики Узбекистан с предпринимателями. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Указом президента РУз группа соотечественников награждена орденами “Меҳнат шуҳрати”, “Дўстлик” и медалями “Шуҳрат”.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды группе предпринимателей, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Международном конгресс-центре проходит открытый диалог президента республики Узбекистан с предпринимателями.
В Международном конгресс-центре проходит открытый диалог президента республики Узбекистан с предпринимателями. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
В Международном конгресс-центре проходит открытый диалог президента республики Узбекистан с предпринимателями.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с его Указом, 44 соотечественника награждены орденами “Меҳнат шуҳрати”, “Дўстлик” и медалями “Шуҳрат”. Также, по распоряжению президента от 17 августа 126 активных предпринимателей получили нагрудный знак “Фаол тадбиркор”.
Шавкат Мирзиёев поздравил деловых людей c Днем предпринимателей, который отмечают в Узбекистане 20 августа.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Международном конгресс-центре проходит открытый диалог президента республики Узбекистан с предпринимателями.
В Международном конгресс-центре проходит открытый диалог президента республики Узбекистан с предпринимателями. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
В Международном конгресс-центре проходит открытый диалог президента республики Узбекистан с предпринимателями.
© Пресс-служба президента Узбекистана
“Предприниматели всегда были великой силой в каждой стране. В Узбекистане мы принимаем меры для развития экономики, создания рабочих мест, сокращения бедности и благоустройства махаллей. Кто вносит в это наибольший вклад? Предприниматели! Каждый из вас герой. Мы гордимся вами”, — сказал глава Узбекистана.
Также он отметил динамичное развитие бизнеса в республике.
“За прошедший год количество малых предпринимателей увеличилось на 40 тысяч, средних — на 2 тысячи, крупных — на 400. За счет предоставленных льгот годовой оборот 155 предприятий за год превысил $100 млн. Объем ежегодных иностранных инвестиций впервые достиг $10 млрд”, — сообщил Мирзиёев.
Напомним, что в Международном конгресс-центре сегодня прошел открытый диалог президента с предпринимателями.
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