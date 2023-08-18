https://uz.sputniknews.ru/20230818/mirziyoyev-vizit-budapesht-avgust-2023-38005597.html

Мирзиёев посетит Будапешт — глава МИД Венгрии

Мирзиёев посетит Будапешт — глава МИД Венгрии

Также в столицу Венгрии в выходные приедут лидеры Азербайджана и Кыргызстана. 20 августа отмечается национальный праздник основания венгерского государства — День святого Иштвана. Кроме того, 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике.

2023-08-18T19:26+0500

2023-08-18T19:26+0500

2023-08-18T19:26+0500

венгрия

мид

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президент узбекистана

шавкат мирзиёев

политика

будапешт

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетит в эти выходные столицу Венгрии — город Будапешт, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.По его словам, в страну также прибудут лидеры Азербайджана, Кыргызстана и Туркменистана.Кроме того, он рассказал, что Будапешт в выходные посетят президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик и представитель президиума Боснии и Герцеговины, а также бывшие главы правительств Австрии, Словении и Чехии.В Венгрии 20 августа отмечают национальный праздник основания государства — День святого Иштвана. А 19 августа в Будапеште стартует чемпионат мира по легкой атлетике.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в выходные проведет более 10 двусторонних встреч, в том числе с эмиром Катара, президентами Сербии и Турции, а также бизнесменами.Сийярто отметил, что основными темами встреч станут энергобезопасность, конфликт на Украине и борьба с нелегальной миграцией.

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