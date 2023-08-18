Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230818/smartfon-priznaki-polomka-ekspert-rekomendatsii-38008256.html
По каким признакам можно определить, что смартфон скоро "умрет"
По каким признакам можно определить, что смартфон скоро "умрет"
IT-эксперт: цикличные перезагрузки свидетельство скорой "смерти" смартфона.
2023-08-18T22:15+0500
2023-08-18T22:15+0500
мнение эксперта
технологии
смартфон
поломка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/01/23057444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a4699301afa35ddfa0241a499263718.jpg
Отдельные неполадки в работе смартфона могут говорить не просто о неисправности, а о приближении "смерти" аппарата, рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов радио Sputnik.По его словам, попытки "реанимировать" смартфон зачастую бессмысленны.Также он предупредил о том, что продать неисправный гаджет на запчасти вряд ли получится.По его мнению, мастера могут начать покупать старые аппараты, чтобы использовать их микрофоны и другие детали только если возникнут проблемы с поставками запчастей из Китая.Ранее эксперт объяснила, почему нельзя охлаждать телефон в холодильнике.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/01/23057444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a889bae04da1b4b2a7b0efb8427ea12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мнение эксперта технологии смартфон поломка
мнение эксперта технологии смартфон поломка

По каким признакам можно определить, что смартфон скоро "умрет"

22:15 18.08.2023
© AFP 2023 / Pau BarrenaСмартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 на Международной выставке мобильной связи в Барселоне
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 на Международной выставке мобильной связи в Барселоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / Pau Barrena
Подписаться на
НовостиTelegram
IT-эксперт: цикличные перезагрузки свидетельство скорой "смерти" смартфона.
Отдельные неполадки в работе смартфона могут говорить не просто о неисправности, а о приближении "смерти" аппарата, рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов радио Sputnik.
"Кроме очевидных случаев, когда смартфон разбился в хлам и видно, что он мертв, бывают и другие моменты. Первое – когда телефон произвольно выключается, хотя там есть заряд. Второе – цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе. Например, на iPhone горит яблочко и ничего не происходит, на Android горит логотип устройства и тоже ничего не происходит, то есть телефон не может прогрузиться. Все это так или иначе связано с какими-то внутренними проблемами в материнской плате – с памятью, с процессором или еще с какими-то комплектующими платы", – перечислил специалист.
По его словам, попытки "реанимировать" смартфон зачастую бессмысленны.
"Нужно ли пытаться реанимировать смартфон в сервисе, зависит от конкретного устройства. Дорогие гаджеты, флагманы, имеет смысл ремонтировать. Если вы купили дешевый телефон и через два года с ним случилась такая ерунда, ремонт в сервисе выйдет в цену такого же, но работающего б/у устройства. Ремонт бюджетного смартфона, на мой взгляд, актуален в первый год его использования, дальше это становится нецелесообразным. Обратиться в сервис стоит на тот случай, если у мастера будет телефон-донор, детали от которого можно поставить на ваш гаджет", – объяснил эксперт.
Также он предупредил о том, что продать неисправный гаджет на запчасти вряд ли получится.
"Если телефон не работает, и вы отнесете "труп" в сервис, вряд ли его купят. Возможно, кто-то возьмет за бесценок, если это ходовая модель” — добавил Смирнов.
По его мнению, мастера могут начать покупать старые аппараты, чтобы использовать их микрофоны и другие детали только если возникнут проблемы с поставками запчастей из Китая.
Ранее эксперт объяснила, почему нельзя охлаждать телефон в холодильнике.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0