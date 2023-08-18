По каким признакам можно определить, что смартфон скоро "умрет"

"Кроме очевидных случаев, когда смартфон разбился в хлам и видно, что он мертв, бывают и другие моменты. Первое – когда телефон произвольно выключается, хотя там есть заряд. Второе – цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе. Например, на iPhone горит яблочко и ничего не происходит, на Android горит логотип устройства и тоже ничего не происходит, то есть телефон не может прогрузиться. Все это так или иначе связано с какими-то внутренними проблемами в материнской плате – с памятью, с процессором или еще с какими-то комплектующими платы", – перечислил специалист.