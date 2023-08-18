По каким признакам можно определить, что смартфон скоро "умрет"
© AFP 2023 / Pau BarrenaСмартфон Samsung Galaxy Z Fold 3 на Международной выставке мобильной связи в Барселоне
© AFP 2023 / Pau Barrena
IT-эксперт: цикличные перезагрузки свидетельство скорой "смерти" смартфона.
Отдельные неполадки в работе смартфона могут говорить не просто о неисправности, а о приближении "смерти" аппарата, рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов радио Sputnik.
"Кроме очевидных случаев, когда смартфон разбился в хлам и видно, что он мертв, бывают и другие моменты. Первое – когда телефон произвольно выключается, хотя там есть заряд. Второе – цикличные перезагрузки и зависание смартфона на логотипе. Например, на iPhone горит яблочко и ничего не происходит, на Android горит логотип устройства и тоже ничего не происходит, то есть телефон не может прогрузиться. Все это так или иначе связано с какими-то внутренними проблемами в материнской плате – с памятью, с процессором или еще с какими-то комплектующими платы", – перечислил специалист.
По его словам, попытки "реанимировать" смартфон зачастую бессмысленны.
"Нужно ли пытаться реанимировать смартфон в сервисе, зависит от конкретного устройства. Дорогие гаджеты, флагманы, имеет смысл ремонтировать. Если вы купили дешевый телефон и через два года с ним случилась такая ерунда, ремонт в сервисе выйдет в цену такого же, но работающего б/у устройства. Ремонт бюджетного смартфона, на мой взгляд, актуален в первый год его использования, дальше это становится нецелесообразным. Обратиться в сервис стоит на тот случай, если у мастера будет телефон-донор, детали от которого можно поставить на ваш гаджет", – объяснил эксперт.
Также он предупредил о том, что продать неисправный гаджет на запчасти вряд ли получится.
"Если телефон не работает, и вы отнесете "труп" в сервис, вряд ли его купят. Возможно, кто-то возьмет за бесценок, если это ходовая модель” — добавил Смирнов.
По его мнению, мастера могут начать покупать старые аппараты, чтобы использовать их микрофоны и другие детали только если возникнут проблемы с поставками запчастей из Китая.
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