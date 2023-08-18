https://uz.sputniknews.ru/20230818/stokgolm-koran-sojjeniye-38001936.html

В Стокгольме прошла еще одна акция с сожжением Корана

В Стокгольме прошла еще одна акция с сожжением Корана

Ее организовал мигрант, ранее участвовавший в подобных акциях. Женщину, которая пыталась потушить священную книгу мусульман задержала полиция.

2023-08-18T17:43+0500

2023-08-18T17:43+0500

2023-08-18T17:49+0500

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Акция сожжения Корана прошла в столице Швеции, Стокгольме около посольства Ирана, ее организовал мигрант Салван Момика, до этого уже участвовавший в подобных акциях, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Aftonbladet.По информации издания, одна женщина попыталась потушить горящий Коран.Отмечается, что женщину задержала полиция, а сама акция продолжилась. При этом, полиция пока никак не прокомментировала инцидент.Это не первый случай сожжения Корана. Ранее заместитель главы комитета по правам человека в парламенте Египта Айман Абу аль-Алаа заявил, что акции с сожжением Корана в Европе являются проявлением двойных стандартов Запада.Священную книгу мусульман осквернили и сожгли этим летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.Скандал с сожжением Корана в Швеции прокомментировал Шавкат Мирзиёев.

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