https://uz.sputniknews.ru/20230818/stokgolm-koran-sojjeniye-38001936.html
В Стокгольме прошла еще одна акция с сожжением Корана
В Стокгольме прошла еще одна акция с сожжением Корана
Ее организовал мигрант, ранее участвовавший в подобных акциях. Женщину, которая пыталась потушить священную книгу мусульман задержала полиция.
2023-08-18T17:43+0500
2023-08-18T17:43+0500
2023-08-18T17:49+0500
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Акция сожжения Корана прошла в столице Швеции, Стокгольме около посольства Ирана, ее организовал мигрант Салван Момика, до этого уже участвовавший в подобных акциях, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Aftonbladet.По информации издания, одна женщина попыталась потушить горящий Коран.Отмечается, что женщину задержала полиция, а сама акция продолжилась. При этом, полиция пока никак не прокомментировала инцидент.Это не первый случай сожжения Корана. Ранее заместитель главы комитета по правам человека в парламенте Египта Айман Абу аль-Алаа заявил, что акции с сожжением Корана в Европе являются проявлением двойных стандартов Запада.Священную книгу мусульман осквернили и сожгли этим летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.Скандал с сожжением Корана в Швеции прокомментировал Шавкат Мирзиёев.
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в мире коран акция швеция стокгольм религия иран посольство
в мире коран акция швеция стокгольм религия иран посольство
В Стокгольме прошла еще одна акция с сожжением Корана
17:43 18.08.2023 (обновлено: 17:49 18.08.2023)
Ее организовал мигрант, ранее участвовавший в подобных мероприятиях. Женщину, которая пыталась потушить священную книгу мусульман, задержала полиция.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik.
Акция сожжения Корана прошла в столице Швеции, Стокгольме около посольства Ирана, ее организовал мигрант Салван Момика, до этого уже участвовавший в подобных акциях, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету Aftonbladet.
По информации издания, одна женщина попыталась потушить горящий Коран.
"С помощью огнетушителя женщина пыталась потушить Коран, который поджег Салван Момика", — сообщает шведская газета-таблоид.
Отмечается, что женщину задержала полиция, а сама акция продолжилась. При этом, полиция пока никак не прокомментировала инцидент.
Это не первый случай сожжения
Корана. Ранее заместитель главы комитета по правам человека в парламенте Египта Айман Абу аль-Алаа заявил, что акции с сожжением Корана в Европе являются проявлением двойных стандартов Запада.
Священную книгу мусульман осквернили и сожгли этим летом в Швеции и Дании. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.
Скандал с сожжением Корана в Швеции прокомментировал
Шавкат Мирзиёев.