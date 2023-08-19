https://uz.sputniknews.ru/20230819/shavkat-mirziyoyev-vizit-vengriya-38018076.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Венгрию
Шавкат Мирзиёев отбыл в Венгрию
Предусмотрены участие в мероприятиях в связи с госпраздником Венгрии – Днем святого Иштвана и посещение финала ЧМ по легкой атлетике
2023-08-19T14:05+0500
2023-08-19T14:05+0500
2023-08-19T14:59+0500
узбекистан
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шавкат мирзиёев
визит
рабочий визит
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легкая атлетика
чемпионат мира
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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня отбыл в Будапешт с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В соответствии с программой пребывания в городе Будапеште глава Узбекистана проведет переговоры с премьер-министром Венгрии.Напомним, в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит с 19 по 27 августа в Будапеште, принимают участие и спортсмены из Узбекистана. В их числе — Екатерина Воронина (семиборье), Шарифа Давронова (тройной прыжок), Анвар Анваров (прыжки в длину), Сафина Садуллаева (прыжки в высоту), Екатерина Тунгускова (марафонский бег).Ранее мы сообщали, что Мирзиёев принял главу МИД Казахстана Мурата Нуртлеу. Стороны обсудили сотрудничество на уровне парламентов, правительств, региональных администраций, бизнеса и общественности двух стран, а также результаты работы межправительственной комиссии.Глава государства также обсудил с Муратом Нуртлеу развитие сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев визит рабочий визит приглашение премьер-министр виктор орбан венгрия будапешт программа пребывание
узбекистан президент шавкат мирзиёев визит рабочий визит приглашение премьер-министр виктор орбан венгрия будапешт программа пребывание
Шавкат Мирзиёев отбыл в Венгрию
14:05 19.08.2023 (обновлено: 14:59 19.08.2023)
Предусмотрены участие в мероприятиях в связи с госпраздником Венгрии – Днем святого Иштвана и посещение финала ЧМ по легкой атлетике.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня отбыл в Будапешт с рабочим визитом, сообщает пресс-служба
главы государства.
В соответствии с программой пребывания в городе Будапеште глава Узбекистана проведет переговоры с премьер-министром Венгрии.
"Предусмотрены участие в мероприятиях в связи с государственным праздником Венгрии – Днем святого Иштвана и посещение финала чемпионата мира по легкой атлетике", — уточняют в сообщении.
Напомним, в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит с 19 по 27 августа в Будапеште, принимают участие и спортсмены из Узбекистана
.
В их числе — Екатерина Воронина (семиборье), Шарифа Давронова (тройной прыжок), Анвар Анваров (прыжки в длину), Сафина Садуллаева (прыжки в высоту), Екатерина Тунгускова (марафонский бег).
Ранее мы сообщали, что Мирзиёев принял главу МИД Казахстана
Мурата Нуртлеу. Стороны обсудили сотрудничество на уровне парламентов, правительств, региональных администраций, бизнеса и общественности двух стран, а также результаты работы межправительственной комиссии.
Глава государства также обсудил с Муратом Нуртлеу развитие сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.