https://uz.sputniknews.ru/20230821/rossiya-voyska-unichtojeniye-vagony-boyepripasy-vsu-38057053.html

Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ

Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ

Ракетчики ВС РФ ликвидировали три вагона с боеприпасами для украинской армии. Это также привело к уничтожению значительного количества живой силы противника.

2023-08-21T12:41+0500

2023-08-21T12:41+0500

2023-08-21T13:03+0500

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.По словам Астафьева, это также привело к уничтожению значительного количества живой силы противника.Помимо этого, расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск в районе Новодмитровки.Ранее Sputnik сообщал о том, что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ.

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