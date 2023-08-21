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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230821/rossiya-voyska-unichtojeniye-vagony-boyepripasy-vsu-38057053.html
Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ
Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ
Ракетчики ВС РФ ликвидировали три вагона с боеприпасами для украинской армии. Это также привело к уничтожению значительного количества живой силы противника.
2023-08-21T12:41+0500
2023-08-21T13:03+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
в мире
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всу
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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.По словам Астафьева, это также привело к уничтожению значительного количества живой силы противника.Помимо этого, расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск в районе Новодмитровки.Ранее Sputnik сообщал о том, что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ.
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спецоперация в мире вооруженные силы безопасность всу украина
спецоперация в мире вооруженные силы безопасность всу украина

Российские войска уничтожили три вагона с боеприпасами для ВСУ

12:41 21.08.2023 (обновлено: 13:03 21.08.2023)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРеактивная система залпового огня. Архивное фото
Реактивная система залпового огня. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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Ракетчики ВС РФ ликвидировали три вагона с боеприпасами для украинской армии. Это также привело к уничтожению значительного количества живой силы противника.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Российские военные уничтожили три вагона с боеприпасами ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

"Ракетными подразделениями южной группировки войск нанесен удар по станции разгрузки Межевая на Авдеевском направлении, уничтожено три вагона с боеприпасами, десять единиц транспортных средств подвоза", — рассказал он.

По словам Астафьева, это также привело к уничтожению значительного количества живой силы противника.
Помимо этого, расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск в районе Новодмитровки.
Ранее Sputnik сообщал о том, что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ.
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