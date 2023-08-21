https://uz.sputniknews.ru/20230821/uzbekistan-azerbaydjan-sotrudnichestvo-perspektivy-mneniye-eksperty-38063287.html
Почему Узбекистану интересен Азербайджан — эксперты
Почему Узбекистану интересен Азербайджан — эксперты
Ташкент и Баку намерены расширять и углублять двустороннее сотрудничество, затрагивая всё новые сферы.
2023-08-21T16:47+0500
2023-08-21T16:47+0500
2023-08-21T18:14+0500
узбекистан
азербайджан
сотрудничество
военное сотрудничество
экономика
транспорт
культура
шавкат мирзиёев
ильхам алиев
государственный визит
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Шавкат Мирзиёев 22-23 августа посетит Азербайджан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних соглашений.Каковы нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана и Азербайджана — в материале Sputnik.Братские народыАзербайджан и Узбекистан имеют давние исторические связи, обусловленные культурной, лингвистической, конфессиональной близостью. По территории обоих государств проходил Великий шелковый путь, в Баку даже есть Бухарский караван-сарай, являющийся историко-культурным наследием обеих стран.На протяжении веков территории Азербайджана и Узбекистана входили в состав одних и тех же государств (Империя Ахеменидов, держава Александра Македонского, Арабский халифат, государство Сельджукидов, Монгольская империя, Российская империя, СССР), что также способствовало установлению контактов и развитию связей.Новый этап начался после обретения независимости. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 2 октября 1995 года, с августа 1996 года действует посольство Азербайджана в Ташкенте, с июля 1998 года — посольство Узбекистана в Баку.Цель — увеличение товарооборота до $1 млрдПо данным Торгово-промышленной палаты Узбекистана, на июль 2022 года в республике действуют 243 предприятия с участием азербайджанского капитала, из них 86 — СП и 157 — предприятия со стопроцентным участием иностранного капитала. Большинство из них работают в сферах машиностроения и металлообработки, энергетики, легкой и пищевой промышленности, производства и ремонта ювелирных изделий, операций с недвижимостью, сервиса, торговли, финансов и страхования.По итогам 2022 года товарооборот между станами составил $181 млн. На первом узбекско-азербайджанском межрегиональном форуме, который состоялся в феврале текущего года в Ташкенте, Узбекистан и Азербайджан поставили задачу довести ежегодный товарооборот до $1 млрд.На том же форуме создали совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом $500 млн для финансирования совместных проектов.Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров заявил, что для реализации этих задач планируют увеличить взаимные поставки востребованной продукции и создать площадки для прямых бизнес-контактов.Эксперт напомнил, что Узбекистан экспортирует в Азербайджан транспортную технику (автобусы, легковые автомобили), сырье (хлороводород, шелк), продовольственные товары (бобовые культуры, изюм, арахис), ткани и текстильную продукцию. В свою очередь Узбекистан закупает у Азербайджана сахар, промышленное сырье (полиэтилен, медь), лакокрасочные изделия.Новые транспортные коридорыНазаров также отметил важность развития транспортных маршрутов. По его словам, основные автомобильные и железнодорожные коридоры, связывающие Узбекистан с другими странами, на протяжении длительного времени проходили через Север, то есть через Казахстан и Россию.В настоящее время возросла необходимость поиска альтернативных и дополнительных путей. В частности, через Восток (Кыргызстан, Китай), Юг (Афганистан, Пакистан, Индия), и особенно Западное направление — через Туркменистан и Азербайджан в Турцию и Средиземноморье, пояснил Назаров.По его мнению, это позволит расширить торгово-экономические связи с целым рядом государств, включая Туркменистан, Азербайджан, Иран, Турцию, весь Средний и Ближний Восток.В свою очередь, директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев отметил, что Азербайджан имеет выгодное географическое положение и серьезный транспортной транзитный потенциал. Страна находится на перекрестке транспортных коридоров, как с севера на юг, так и с востока на запад. В связи с этим Азербайджан интересен для Узбекистана с точки зрения транспортных коммуникаций.Совместное производство автомобилейАзербайджан и Узбекистан тесно сотрудничают в производстве автомобилей.Равшан Назаров рассказал, что в конце 2022 года между Узбекистаном, Азербайджаном и Казахстаном достигнуты договоренности о создании конгломерата автопроизводителей “Тюркский автопром”, который объединит рынки трех государств.Речь идет о налаживании сотрудничества компании “УзАвто-Моторс” c заводами “Азермаш” в Азербайджане и “Сарыарка-Автопром” в Казахстане.Новые горизонты сотрудничестваБахтиер Эргашев уверен, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном будет расширяться и углубляться, затрагивая все новые сферы.Эксперт также напомнил, что страны активно сотрудничают в военно-технической сфере.Так, в апреле 2023 года были ратифицированы два Соглашения между правительствами Узбекистана и Азербайджана: “О сотрудничестве в военной области” и “О военно-техническом сотрудничестве”.В соответствии с “Планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана на 2023 год” в конце июля–начале августа текущего года прошли совместные узбекско-азербайджанские тактические командно-штабные учения UzAz-2023, которые послужили обмену опытом между военнослужащими обеих стран, повышению их профессионализма и уровня подготовки.Еще одной сферой, в которой Узбекистан и Азербайджан имеют потенциал для сотрудничества, является энергетика.Глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан уверен, что взаимодействие в этой области переходит на новый этап.По словам эксперта, если в предыдущие годы оно носило ознакомительный характер, то сейчас стороны уже обсуждают конкретные проекты.Он также отметил, что Узбекистан имеет богатые месторождения газа, которые позволяют двум странам сотрудничать в газохимической отрасли.В свою очередь, Азербайджан имеет опыт строительства теплоэлектростанций, который можно использовать в Узбекистане, сказал Ильхам Шабан.Кроме этого, эксперты подчеркнули традиционно высокий уровень культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. В Баку установлен памятник Алишеру Навои, в Ташкенте — памятники Низами Гянджеви и Гейдару Алиеву. Ташкентский государственный педагогический университет носит имя Низами Гянджеви. В Ташкенте при посольстве Азербайджана действует Азербайджанский культурный центр им. Г. Алиева. Этим центром, совместно с научно-исследовательскими и образовательными организациями Узбекистана, в апреле–мае 2023 г. был проведен целый цикл мероприятий, посвященных 100-летию Национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан азербайджан сотрудничество военное сотрудничество экономика транспорт культура
узбекистан азербайджан сотрудничество военное сотрудничество экономика транспорт культура
Почему Узбекистану интересен Азербайджан — эксперты
16:47 21.08.2023 (обновлено: 18:14 21.08.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Ташкент и Баку намерены расширять и углублять двустороннее сотрудничество, затрагивая все новые сферы.
Шавкат Мирзиёев 22-23 августа посетит Азербайджан с государственным визитом, сообщает пресс-служба
главы Узбекистана. По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних соглашений.
Каковы нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана и Азербайджана — в материале Sputnik.
Братские народы
Азербайджан и Узбекистан имеют давние исторические связи, обусловленные культурной, лингвистической, конфессиональной близостью. По территории обоих государств проходил Великий шелковый путь, в Баку даже есть Бухарский караван-сарай, являющийся историко-культурным наследием обеих стран.
На протяжении веков территории Азербайджана и Узбекистана входили в состав одних и тех же государств (Империя Ахеменидов, держава Александра Македонского, Арабский халифат, государство Сельджукидов, Монгольская империя, Российская империя, СССР), что также способствовало установлению контактов и развитию связей.
Новый этап начался после обретения независимости. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 2 октября 1995 года, с августа 1996 года действует посольство Азербайджана в Ташкенте, с июля 1998 года — посольство Узбекистана в Баку.
Цель — увеличение товарооборота до $1 млрд
По данным Торгово-промышленной палаты Узбекистана, на июль 2022 года в республике действуют 243 предприятия с участием азербайджанского капитала, из них 86 — СП и 157 — предприятия со стопроцентным участием иностранного капитала. Большинство из них работают в сферах машиностроения и металлообработки, энергетики, легкой и пищевой промышленности, производства и ремонта ювелирных изделий, операций с недвижимостью, сервиса, торговли, финансов и страхования.
По итогам 2022 года товарооборот
между станами составил $181 млн. На первом узбекско-азербайджанском межрегиональном форуме,
который состоялся в феврале текущего года в Ташкенте, Узбекистан и Азербайджан поставили задачу довести ежегодный товарооборот до $1 млрд.
На том же форуме создали совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом $500 млн для финансирования совместных проектов.
Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров заявил, что для реализации этих задач планируют увеличить взаимные поставки востребованной продукции и создать площадки для прямых бизнес-контактов.
Эксперт напомнил, что Узбекистан экспортирует в Азербайджан транспортную технику (автобусы, легковые автомобили), сырье (хлороводород, шелк), продовольственные товары (бобовые культуры, изюм, арахис), ткани и текстильную продукцию. В свою очередь Узбекистан закупает у Азербайджана сахар, промышленное сырье (полиэтилен, медь), лакокрасочные изделия.
Новые транспортные коридоры
Назаров также отметил важность развития транспортных маршрутов. По его словам, основные автомобильные и железнодорожные коридоры, связывающие Узбекистан с другими странами, на протяжении длительного времени проходили через Север, то есть через Казахстан и Россию.
В настоящее время возросла необходимость поиска альтернативных и дополнительных путей. В частности, через Восток (Кыргызстан, Китай), Юг (Афганистан, Пакистан, Индия), и особенно Западное направление — через Туркменистан и Азербайджан в Турцию и Средиземноморье, пояснил Назаров.
По его мнению, это позволит расширить торгово-экономические связи с целым рядом государств, включая Туркменистан, Азербайджан, Иран, Турцию, весь Средний и Ближний Восток.
В свою очередь, директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев отметил, что Азербайджан имеет выгодное географическое положение и серьезный транспортной транзитный потенциал. Страна находится на перекрестке транспортных коридоров, как с севера на юг, так и с востока на запад. В связи с этим Азербайджан интересен для Узбекистана с точки зрения транспортных коммуникаций.
“У Азербайджана есть уже готовый южно-кавказский железнодорожный коридор Баку – Тбилиси – Карс. Сейчас стоит задача, чтобы всемерно усиливать транспортно-коммуникационное сотрудничество. Узбекистан проявил интерес к созданию хаба на территории порта Алят со строительством своего терминала”, — сказал Эргашев.
Совместное производство автомобилей
Азербайджан и Узбекистан тесно сотрудничают в производстве автомобилей.
Равшан Назаров рассказал, что в конце 2022 года между Узбекистаном, Азербайджаном и Казахстаном достигнуты договоренности о создании конгломерата автопроизводителей “Тюркский автопром”, который объединит рынки трех государств.
Речь идет о налаживании сотрудничества компании “УзАвто-Моторс” c заводами “Азермаш” в Азербайджане и “Сарыарка-Автопром” в Казахстане.
“В рамках конгломерата будет налажено более тесное сотрудничество в сборке новых моделей “Шевроле” в Азербайджане и Казахстане при помощи “УзАвто-Моторс”, а также расширении действующих мощностей и увеличении поставок, комплектующих из Узбекистана в Азербайджан и Казахстан”, — рассказал Назаров.
Новые горизонты сотрудничества
Бахтиер Эргашев уверен, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном будет расширяться и углубляться, затрагивая все новые сферы.
“Экономическое сотрудничество Узбекистана и Азербайджана очень перспективно. Оно имеет серьезные заделы и возможности для увеличения. У стран есть несколько серьезных проектов в области фармацевтики, в сфере переработки сельхозсырья и совместных поставок их на рынки третьих стран”, — пояснил Эргашев.
Эксперт также напомнил, что страны активно сотрудничают в военно-технической сфере.
Так, в апреле 2023 года были ратифицированы два Соглашения между правительствами Узбекистана и Азербайджана: “О сотрудничестве в военной области” и “О военно-техническом сотрудничестве”.
В соответствии с “Планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана на 2023 год” в конце июля–начале августа текущего года прошли совместные узбекско-азербайджанские тактические командно-штабные учения UzAz-2023,
которые послужили обмену опытом между военнослужащими обеих стран, повышению их профессионализма и уровня подготовки.
Еще одной сферой, в которой Узбекистан и Азербайджан имеют потенциал для сотрудничества, является энергетика.
Глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан уверен, что взаимодействие в этой области переходит на новый этап.
По словам эксперта, если в предыдущие годы оно носило ознакомительный характер, то сейчас стороны уже обсуждают конкретные проекты.
“Узбекская делегация принимала участие в международном нефтегазовом форуме Caspian Oil-gas в Баку. Азербайджанская делегация очень активно участвовала в аналогичном мероприятии в Ташкенте. Затем дважды подписывались документы на уровне государственных нефтегазовых компаний SOCAR и UzbekNeftegaz. Это говорит о том, что сейчас страны имеют определенные проекты, которые планируют реализовать”, — сказал азербайджанский эксперт.
Он также отметил, что Узбекистан имеет богатые месторождения газа, которые позволяют двум странам сотрудничать в газохимической отрасли.
В свою очередь, Азербайджан имеет опыт строительства теплоэлектростанций, который можно использовать в Узбекистане, сказал Ильхам Шабан.
Кроме этого, эксперты подчеркнули традиционно высокий уровень культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. В Баку установлен памятник Алишеру Навои, в Ташкенте — памятники Низами Гянджеви и Гейдару Алиеву. Ташкентский государственный педагогический университет носит имя Низами Гянджеви. В Ташкенте при посольстве Азербайджана действует Азербайджанский культурный центр им. Г. Алиева. Этим центром, совместно с научно-исследовательскими и образовательными организациями Узбекистана, в апреле–мае 2023 г. был проведен целый цикл мероприятий, посвященных 100-летию Национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.