https://uz.sputniknews.ru/20230821/uzbekistan-azerbaydjan-sotrudnichestvo-perspektivy-mneniye-eksperty-38063287.html

Почему Узбекистану интересен Азербайджан — эксперты

Почему Узбекистану интересен Азербайджан — эксперты

Ташкент и Баку намерены расширять и углублять двустороннее сотрудничество, затрагивая всё новые сферы.

2023-08-21T16:47+0500

2023-08-21T16:47+0500

2023-08-21T18:14+0500

узбекистан

азербайджан

сотрудничество

военное сотрудничество

экономика

транспорт

культура

шавкат мирзиёев

ильхам алиев

государственный визит

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Шавкат Мирзиёев 22-23 августа посетит Азербайджан с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних соглашений.Каковы нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Узбекистана и Азербайджана — в материале Sputnik.Братские народыАзербайджан и Узбекистан имеют давние исторические связи, обусловленные культурной, лингвистической, конфессиональной близостью. По территории обоих государств проходил Великий шелковый путь, в Баку даже есть Бухарский караван-сарай, являющийся историко-культурным наследием обеих стран.На протяжении веков территории Азербайджана и Узбекистана входили в состав одних и тех же государств (Империя Ахеменидов, держава Александра Македонского, Арабский халифат, государство Сельджукидов, Монгольская империя, Российская империя, СССР), что также способствовало установлению контактов и развитию связей.Новый этап начался после обретения независимости. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 2 октября 1995 года, с августа 1996 года действует посольство Азербайджана в Ташкенте, с июля 1998 года — посольство Узбекистана в Баку.Цель — увеличение товарооборота до $1 млрдПо данным Торгово-промышленной палаты Узбекистана, на июль 2022 года в республике действуют 243 предприятия с участием азербайджанского капитала, из них 86 — СП и 157 — предприятия со стопроцентным участием иностранного капитала. Большинство из них работают в сферах машиностроения и металлообработки, энергетики, легкой и пищевой промышленности, производства и ремонта ювелирных изделий, операций с недвижимостью, сервиса, торговли, финансов и страхования.По итогам 2022 года товарооборот между станами составил $181 млн. На первом узбекско-азербайджанском межрегиональном форуме, который состоялся в феврале текущего года в Ташкенте, Узбекистан и Азербайджан поставили задачу довести ежегодный товарооборот до $1 млрд.На том же форуме создали совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом $500 млн для финансирования совместных проектов.Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров заявил, что для реализации этих задач планируют увеличить взаимные поставки востребованной продукции и создать площадки для прямых бизнес-контактов.Эксперт напомнил, что Узбекистан экспортирует в Азербайджан транспортную технику (автобусы, легковые автомобили), сырье (хлороводород, шелк), продовольственные товары (бобовые культуры, изюм, арахис), ткани и текстильную продукцию. В свою очередь Узбекистан закупает у Азербайджана сахар, промышленное сырье (полиэтилен, медь), лакокрасочные изделия.Новые транспортные коридорыНазаров также отметил важность развития транспортных маршрутов. По его словам, основные автомобильные и железнодорожные коридоры, связывающие Узбекистан с другими странами, на протяжении длительного времени проходили через Север, то есть через Казахстан и Россию.В настоящее время возросла необходимость поиска альтернативных и дополнительных путей. В частности, через Восток (Кыргызстан, Китай), Юг (Афганистан, Пакистан, Индия), и особенно Западное направление — через Туркменистан и Азербайджан в Турцию и Средиземноморье, пояснил Назаров.По его мнению, это позволит расширить торгово-экономические связи с целым рядом государств, включая Туркменистан, Азербайджан, Иран, Турцию, весь Средний и Ближний Восток.В свою очередь, директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев отметил, что Азербайджан имеет выгодное географическое положение и серьезный транспортной транзитный потенциал. Страна находится на перекрестке транспортных коридоров, как с севера на юг, так и с востока на запад. В связи с этим Азербайджан интересен для Узбекистана с точки зрения транспортных коммуникаций.Совместное производство автомобилейАзербайджан и Узбекистан тесно сотрудничают в производстве автомобилей.Равшан Назаров рассказал, что в конце 2022 года между Узбекистаном, Азербайджаном и Казахстаном достигнуты договоренности о создании конгломерата автопроизводителей “Тюркский автопром”, который объединит рынки трех государств.Речь идет о налаживании сотрудничества компании “УзАвто-Моторс” c заводами “Азермаш” в Азербайджане и “Сарыарка-Автопром” в Казахстане.Новые горизонты сотрудничестваБахтиер Эргашев уверен, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном будет расширяться и углубляться, затрагивая все новые сферы.Эксперт также напомнил, что страны активно сотрудничают в военно-технической сфере.Так, в апреле 2023 года были ратифицированы два Соглашения между правительствами Узбекистана и Азербайджана: “О сотрудничестве в военной области” и “О военно-техническом сотрудничестве”.В соответствии с “Планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана на 2023 год” в конце июля–начале августа текущего года прошли совместные узбекско-азербайджанские тактические командно-штабные учения UzAz-2023, которые послужили обмену опытом между военнослужащими обеих стран, повышению их профессионализма и уровня подготовки.Еще одной сферой, в которой Узбекистан и Азербайджан имеют потенциал для сотрудничества, является энергетика.Глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан уверен, что взаимодействие в этой области переходит на новый этап.По словам эксперта, если в предыдущие годы оно носило ознакомительный характер, то сейчас стороны уже обсуждают конкретные проекты.Он также отметил, что Узбекистан имеет богатые месторождения газа, которые позволяют двум странам сотрудничать в газохимической отрасли.В свою очередь, Азербайджан имеет опыт строительства теплоэлектростанций, который можно использовать в Узбекистане, сказал Ильхам Шабан.Кроме этого, эксперты подчеркнули традиционно высокий уровень культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. В Баку установлен памятник Алишеру Навои, в Ташкенте — памятники Низами Гянджеви и Гейдару Алиеву. Ташкентский государственный педагогический университет носит имя Низами Гянджеви. В Ташкенте при посольстве Азербайджана действует Азербайджанский культурный центр им. Г. Алиева. Этим центром, совместно с научно-исследовательскими и образовательными организациями Узбекистана, в апреле–мае 2023 г. был проведен целый цикл мероприятий, посвященных 100-летию Национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

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узбекистан азербайджан сотрудничество военное сотрудничество экономика транспорт культура