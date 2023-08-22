https://uz.sputniknews.ru/20230822/baku-biznes-forum-predprinimateli-uzbekistan-38077560.html
В Баку прошел бизнес-форум с участием предпринимателей из Узбекистана
В Баку прошел бизнес-форум с участием предпринимателей из Узбекистана
Бизнес-форум организовали в преддверии государственного визита президента Республики Узбекистан в Азербайджан
2023-08-22T08:54+0500
2023-08-22T08:54+0500
2023-08-22T09:55+0500
узбекистан
азербайджан
сотрудничество
политика
инвестиции
форум
бизнес-форум
предприниматели
баку
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38077392_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_528186911faf85e8a62f70ce802d300b.jpg
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В столице Азербайджана, городе Баку, прошел бизнес-форум с участием более чем 250 представителей ведущих компаний двух стран, сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана.На полях форума прошли встречи в формате "B2B" и "G2B", а по итогам подписан солидный пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений.На сегодняшний день в Узбекистане функционируют свыше 200 предприятий с азербайджанским капиталом, уточняют в сообщении. Напомним, президент Узбекистана 22-23 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. Программа пребывания предусматривает проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних соглашений.Ранее мы сообщали, почему Узбекистану интересен Азербайджан. Об этом корреспондент Sputnik поговорил с экспертами.
узбекистан
баку
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38077392_1:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e91df820d2f06b965fa1bc8c39a0372a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан азербайджан баку бизнес-форум предприниматели компании визит президент шавкат мирзиёев торговый контракт инвестиционное соглашение экономика политика визит
узбекистан азербайджан баку бизнес-форум предприниматели компании визит президент шавкат мирзиёев торговый контракт инвестиционное соглашение экономика политика визит
В Баку прошел бизнес-форум с участием предпринимателей из Узбекистана
08:54 22.08.2023 (обновлено: 09:55 22.08.2023)
Бизнес-форум организовали в преддверии государственного визита президента Республики Узбекистан в Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
В столице Азербайджана, городе Баку, прошел бизнес-форум с участием более чем 250 представителей ведущих компаний двух стран, сообщает Торгово-промышленная палата
Узбекистана.
На полях форума прошли встречи в формате "B2B" и "G2B", а по итогам подписан солидный пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений.
"...узбекско-азербайджанское партнерство в последние годы приобрело динамичный, устойчиво растущий характер. Товарооборот по итогам 2022 года увеличился в 6 раз, а с начала этого года — еще на 40%. За последние годы количество совместных предприятий выросло в 4 раза", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в Узбекистане функционируют свыше 200 предприятий с азербайджанским капиталом, уточняют в сообщении.
Напомним, президент Узбекистана 22-23 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. Программа пребывания предусматривает проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.
По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних соглашений.
Ранее мы сообщали, почему Узбекистану интересен Азербайджан
. Об этом корреспондент Sputnik поговорил с экспертами.