https://uz.sputniknews.ru/20230822/baku-biznes-forum-predprinimateli-uzbekistan-38077560.html

В Баку прошел бизнес-форум с участием предпринимателей из Узбекистана

В Баку прошел бизнес-форум с участием предпринимателей из Узбекистана

Бизнес-форум организовали в преддверии государственного визита президента Республики Узбекистан в Азербайджан

2023-08-22T08:54+0500

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2023-08-22T09:55+0500

узбекистан

азербайджан

сотрудничество

политика

инвестиции

форум

бизнес-форум

предприниматели

баку

экономика

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В столице Азербайджана, городе Баку, прошел бизнес-форум с участием более чем 250 представителей ведущих компаний двух стран, сообщает Торгово-промышленная палата Узбекистана.На полях форума прошли встречи в формате "B2B" и "G2B", а по итогам подписан солидный пакет торговых контрактов и инвестиционных соглашений.На сегодняшний день в Узбекистане функционируют свыше 200 предприятий с азербайджанским капиталом, уточняют в сообщении. Напомним, президент Узбекистана 22-23 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. Программа пребывания предусматривает проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.По итогам переговоров планируют принять пакет двусторонних соглашений.Ранее мы сообщали, почему Узбекистану интересен Азербайджан. Об этом корреспондент Sputnik поговорил с экспертами.

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