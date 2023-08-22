https://uz.sputniknews.ru/20230822/biznes-missiya-kompanii-volgograd-tashkent-avgust-2023-38081857.html
Волгоградские компании представят в Ташкенте свою продукцию
Волгоградские компании представят в Ташкенте свою продукцию
Шесть российских предприятий готовы принять участие в переговорах с узбекскими партнерами.
2023-08-22T11:37+0500
2023-08-22T11:37+0500
2023-08-22T12:20+0500
узбекистан
россия
ташкент
волгоград
бизнес-миссия
экономика
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Бизнес-миссия волгоградских предприятий, организованная региональным центром поддержки экспорта, пройдет с 23 по 25 августа в Ташкенте, сообщает Торгпредство России в Узбекистане.Шесть российских компаний презентуют потенциальным узбекским партнерам резинотехнические изделия, осушители и поглотители кислорода, применяемые для сохранности скоропортящихся продуктов питания в пакетах, реагенты, сельхозпродукцию, кондитерские изделия, лекарственные масла и БАДы. Ранее Sputnik сообщал о готовности выйти на рынок Узбекистана компаний из Кирова.
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узбекистан россия ташкент волгоград бизнес-миссия экономика
узбекистан россия ташкент волгоград бизнес-миссия экономика
Волгоградские компании представят в Ташкенте свою продукцию
11:37 22.08.2023 (обновлено: 12:20 22.08.2023)
Шесть российских предприятий намерены принять участие в переговорах с узбекскими партнерами.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Бизнес-миссия волгоградских предприятий, организованная региональным центром поддержки экспорта, пройдет с 23 по 25 августа в Ташкенте, сообщает
Торгпредство России в Узбекистане.
Шесть российских компаний презентуют потенциальным узбекским партнерам резинотехнические изделия, осушители и поглотители кислорода, применяемые для сохранности скоропортящихся продуктов питания в пакетах, реагенты, сельхозпродукцию, кондитерские изделия, лекарственные масла и БАДы.
Ранее Sputnik
сообщал о готовности выйти на рынок Узбекистана компаний из Кирова.