https://uz.sputniknews.ru/20230822/biznes-missiya-kompanii-volgograd-tashkent-avgust-2023-38081857.html

Волгоградские компании представят в Ташкенте свою продукцию

Волгоградские компании представят в Ташкенте свою продукцию

Шесть российских предприятий готовы принять участие в переговорах с узбекскими партнерами.

2023-08-22T11:37+0500

2023-08-22T11:37+0500

2023-08-22T12:20+0500

узбекистан

россия

ташкент

волгоград

бизнес-миссия

экономика

торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Бизнес-миссия волгоградских предприятий, организованная региональным центром поддержки экспорта, пройдет с 23 по 25 августа в Ташкенте, сообщает Торгпредство России в Узбекистане.Шесть российских компаний презентуют потенциальным узбекским партнерам резинотехнические изделия, осушители и поглотители кислорода, применяемые для сохранности скоропортящихся продуктов питания в пакетах, реагенты, сельхозпродукцию, кондитерские изделия, лекарственные масла и БАДы. Ранее Sputnik сообщал о готовности выйти на рынок Узбекистана компаний из Кирова.

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