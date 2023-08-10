https://uz.sputniknews.ru/20230810/kirovskaya-oblast-rossiya-biznes-missiya-uzbekistan-37738010.html
Компании из Кирова готовятся выйти на рынок Узбекистана
Компании из Кирова готовятся выйти на рынок Узбекистана
Предприниматели из России проведут ряд встреч с потенциальными партнерами, на которых расскажут о своем продукте и обсудят направления сотрудничества.
2023-08-10T15:11+0500
2023-08-10T15:11+0500
2023-08-10T15:20+0500
россия
кировская область
компания
бизнес-миссия
узбекистан
ташкент
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Компании из Кировской области РФ примут участие в межотраслевой бизнес-миссии, которая пройдет в Ташкенте с 4 по 8 сентября. Об этом корреспонденту Spuntik сообщила и. о. директора Центра поддержки экспорта Кировской области Елена Поглазова.В рамках поездки российские предприниматели проведут ряд B2B встреч с потенциальными партнерами, на которых расскажут о своем продукте и обсудят возможные направления сотрудничества.В бизнес-миссии примут участие 6 региональных компаний, среди которых поставщики зерна, необработанного табака, семян, кормов для сельскохозяйственных животных, пиломатериалов, производители альпинистского снаряжения, обработанной натуральной древесины и другие.Бизнес-миссия будет проведена государственной организацией АНО “Центр поддержки экспорта”, которая активно содействует инициативам малого и среднего бизнеса Кировской области, заинтересованного в выводе продукции на рынок Узбекистана.Ранее мы сообщали, что российские IT-компании планируют выйти на рынок Узбекистана.
россия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
россия кировская область компания бизнес-миссия узбекистан ташкент сотрудничество экономика
россия кировская область компания бизнес-миссия узбекистан ташкент сотрудничество экономика
Компании из Кирова готовятся выйти на рынок Узбекистана
15:11 10.08.2023 (обновлено: 15:20 10.08.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Предприниматели из России проведут ряд встреч с потенциальными партнерами, на которых расскажут о своем продукте и обсудят направления сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Компании из Кировской области РФ примут участие в межотраслевой бизнес-миссии, которая пройдет в Ташкенте с 4 по 8 сентября. Об этом корреспонденту Spuntik сообщила и. о. директора Центра поддержки экспорта Кировской области Елена Поглазова.
В рамках поездки российские предприниматели проведут ряд B2B встреч с потенциальными партнерами, на которых расскажут о своем продукте и обсудят возможные направления сотрудничества.
В бизнес-миссии примут участие 6 региональных компаний
, среди которых поставщики зерна, необработанного табака, семян, кормов для сельскохозяйственных животных, пиломатериалов, производители альпинистского снаряжения, обработанной натуральной древесины и другие.
“Анализ экспортных поставок показывает, что Кировская область преимущественно экспортирует в Узбекистан пиломатериалы и пищевую продукцию. Вместе с тем, в нашем регионе активно развиваются другие промышленные направления, именно поэтому предстоящая бизнес-миссия носит межотраслевой характер”, — рассказала Елена Поглазова.
Бизнес-миссия будет проведена государственной организацией АНО “Центр поддержки экспорта”, которая активно содействует инициативам малого и среднего бизнеса Кировской области, заинтересованного в выводе продукции на рынок Узбекистана.