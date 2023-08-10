https://uz.sputniknews.ru/20230810/kirovskaya-oblast-rossiya-biznes-missiya-uzbekistan-37738010.html

Компании из Кирова готовятся выйти на рынок Узбекистана

Компании из Кирова готовятся выйти на рынок Узбекистана

Предприниматели из России проведут ряд встреч с потенциальными партнерами, на которых расскажут о своем продукте и обсудят направления сотрудничества.

2023-08-10T15:11+0500

2023-08-10T15:11+0500

2023-08-10T15:20+0500

россия

кировская область

компания

бизнес-миссия

узбекистан

ташкент

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Компании из Кировской области РФ примут участие в межотраслевой бизнес-миссии, которая пройдет в Ташкенте с 4 по 8 сентября. Об этом корреспонденту Spuntik сообщила и. о. директора Центра поддержки экспорта Кировской области Елена Поглазова.В рамках поездки российские предприниматели проведут ряд B2B встреч с потенциальными партнерами, на которых расскажут о своем продукте и обсудят возможные направления сотрудничества.В бизнес-миссии примут участие 6 региональных компаний, среди которых поставщики зерна, необработанного табака, семян, кормов для сельскохозяйственных животных, пиломатериалов, производители альпинистского снаряжения, обработанной натуральной древесины и другие.Бизнес-миссия будет проведена государственной организацией АНО “Центр поддержки экспорта”, которая активно содействует инициативам малого и среднего бизнеса Кировской области, заинтересованного в выводе продукции на рынок Узбекистана.Ранее мы сообщали, что российские IT-компании планируют выйти на рынок Узбекистана.

россия

кировская область

узбекистан

ташкент

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россия кировская область компания бизнес-миссия узбекистан ташкент сотрудничество экономика