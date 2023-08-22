https://uz.sputniknews.ru/20230822/ukraina-poterya-territoriy-ssha-prognoz-38080772.html
Зеленскому показали, какие территории может потерять Украина
Зеленскому показали, какие территории может потерять Украина
В случае продолжения боевых действий Украина лишится выхода к Черному морю и Львова.
2023-08-22T10:43+0500
2023-08-22T10:43+0500
2023-08-22T11:06+0500
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Украина потеряет значительные территории, если боевые действия в стране продолжатся, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского журналиста Джексона Хинкла.Хинкл считает, что именно Москва урегулирует ситуацию в соседней стране на своих условиях.По его мнению, Владимиру Путину хорошо известно, на что готов пойти Запад, чтобы достичь своих целей в Восточной Европе.В Службе внешней разведки РФ неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства, рассчитывая на поддержку США и Великобритании.Ранее Sputnik сообщал о том, что в США раскрыли ужасающую правду о Зеленском.
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политика в мире россия сша украина великобритания польша спецоперация
Зеленскому показали, какие территории может потерять Украина
10:43 22.08.2023 (обновлено: 11:06 22.08.2023)
США: В случае продолжения боевых действий Украина лишится выхода к Черному морю и Львова.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
Украина потеряет значительные территории, если боевые действия в стране продолжатся, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американского журналиста Джексона Хинкла.
"Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей", — заявил он в своем блоге на YouTube.
Хинкл считает, что именно Москва урегулирует ситуацию в соседней стране на своих условиях.
"Меня всегда спрашивали: "Джексон, как это все завершится?" Я отвечал: "Так, как захочет Россия", — рассказал обозреватель.
По его мнению, Владимиру Путину хорошо известно, на что готов пойти Запад, чтобы достичь своих целей в Восточной Европе.
В Службе внешней разведки РФ неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства, рассчитывая на поддержку США и Великобритании.