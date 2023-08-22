https://uz.sputniknews.ru/20230822/uzbekistan-rezultaty-vstupitelnyye-ekzameny-vuz-38080460.html
В Узбекистане объявили результаты вступительных экзаменов в вузы — как их узнать
В Узбекистане объявили результаты вступительных экзаменов в вузы — как их узнать
Для того чтобы узнать результаты предусмотрены шесть способов
2023-08-22T12:08+0500
2023-08-22T12:08+0500
2023-08-22T12:18+0500
узбекистан
вступительные экзамены
экзамены
итоги
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студент
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вузы
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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане объявили результаты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения на 2023/2024 учебный год, сообщает Минвуз. Шесть способов узнать итоги экзаменов:Кроме того, результаты указываются на сайте Агентства по оценке знаний и квалификаций:Ранее мы сообщали, что ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана.Основная часть ребят будет проходить обучение в мастерской Рашида Маликова по специальности "Режиссура игрового кино", также часть абитуриентов будет обучаться по направлениям "Операторское мастерство", "Драматургия" и "Продюсерство".Основная цель этой программы — развитие национального каракалпакского кинематографа, обеспечение кадрами киностудии "Каракалпакфильм".
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узбекистан вступительные экзамены итоги результаты вузы высшие учебные заведения бакалавр абитуриент студент заявитель способы
узбекистан вступительные экзамены итоги результаты вузы высшие учебные заведения бакалавр абитуриент студент заявитель способы
В Узбекистане объявили результаты вступительных экзаменов в вузы — как их узнать
12:08 22.08.2023 (обновлено: 12:18 22.08.2023)
Для того чтобы узнать результаты предусмотрены шесть способов.
ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik.
В Узбекистане объявили результаты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения на 2023/2024 учебный год, сообщает Минвуз
.
Шесть способов узнать итоги экзаменов:
сайт my.uzbmb.uz
— нужно ввести серию и номер паспорта заявителя, а также идентификационный номер;
сайт mandat.uzbmb.uz
— нужно выбрать раздел "Бакалавр-2023"
и указать идентификационный номер;
посредством СМС по короткому номеру 5100 — нужно отправить идентификационный номер заявителя, после этого придет СМС-уведомление с результатами (услуга платная);
через QR-код — путем сканирования кода в нижней части разрешения заявителя;
через отчет о результатах тестирования — он предоставляется в вузы .
Кроме того, результаты указываются на сайте Агентства по оценке знаний и квалификаций
:
"Если зеленый цвет — государственная стипендия, если желтый — контракт, если красный — не рекомендуется в студенты", — говорится в сообщении.
Основная часть ребят будет проходить обучение в мастерской Рашида Маликова по специальности "Режиссура игрового кино", также часть абитуриентов будет обучаться по направлениям "Операторское мастерство", "Драматургия" и "Продюсерство".
Основная цель этой программы — развитие национального каракалпакского кинематографа, обеспечение кадрами киностудии "Каракалпакфильм".