https://uz.sputniknews.ru/20230822/uzbekistan-rezultaty-vstupitelnyye-ekzameny-vuz-38080460.html

В Узбекистане объявили результаты вступительных экзаменов в вузы — как их узнать

В Узбекистане объявили результаты вступительных экзаменов в вузы — как их узнать

Для того чтобы узнать результаты предусмотрены шесть способов

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. В Узбекистане объявили результаты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения на 2023/2024 учебный год, сообщает Минвуз. Шесть способов узнать итоги экзаменов:Кроме того, результаты указываются на сайте Агентства по оценке знаний и квалификаций:Ранее мы сообщали, что ташкентский ВГИК набирает первую мастерскую из абитуриентов Каракалпакстана.Основная часть ребят будет проходить обучение в мастерской Рашида Маликова по специальности "Режиссура игрового кино", также часть абитуриентов будет обучаться по направлениям "Операторское мастерство", "Драматургия" и "Продюсерство".Основная цель этой программы — развитие национального каракалпакского кинематографа, обеспечение кадрами киностудии "Каракалпакфильм".

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