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Сколько абитуриентов поступили в вузы Узбекистана в этом году
Сколько абитуриентов поступили в вузы Узбекистана в этом году
По результатам вступительных экзаменов в вузы поступили более 193 тыс. абитуриентов
2023-08-23T14:29+0500
2023-08-23T14:29+0500
2023-08-23T15:41+0500
узбекистан
абитуриенты
вузы
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В 2023-2024 учебном году на бакалавриат в высшие учебные заведения Узбекистана поступил 193 421 абитуриент, сообщает Агентство по оценке знаний и квалификаций.Из них будут обучаться:Распределение абитуриентов по формам обучения:Средний балл по государственному гранту составил 119,3, а средний балл по платно-контрактной основе — 93,3, уточняют в сообщении.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане объявили результаты вступительных экзаменов в вузы.Мы также рассказали, где можно заполнить заявку и подать апелляционную жалобу, если абитуриент недоволен результатами экзаменов.
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узбекистан абитуриент поступление вуз высшие учебные заведения
узбекистан абитуриент поступление вуз высшие учебные заведения
Сколько абитуриентов поступили в вузы Узбекистана в этом году
14:29 23.08.2023 (обновлено: 15:41 23.08.2023)
По результатам вступительных экзаменов в вузы поступили более 193 тыс. абитуриентов.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
В 2023-2024 учебном году на бакалавриат в высшие учебные заведения Узбекистана поступил 193 421 абитуриент, сообщает Агентство по оценке знаний и квалификаций
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42 655 — по государственному гранту;
150 766 — на платно-контрактной основе.
Распределение абитуриентов по формам обучения:
очное обучение — 129 927 человек;
заочное обучение — 49 852 человека;
вечернее обучение — 10 752 человека;
дистанционное обучение — 2 890 человек.
Средний балл по государственному гранту составил 119,3, а средний балл по платно-контрактной основе — 93,3, уточняют в сообщении.