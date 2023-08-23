https://uz.sputniknews.ru/20230823/abituriyent-postupleniye-vuz-uzbekistan-38138489.html

Сколько абитуриентов поступили в вузы Узбекистана в этом году

Сколько абитуриентов поступили в вузы Узбекистана в этом году

По результатам вступительных экзаменов в вузы поступили более 193 тыс. абитуриентов

2023-08-23T14:29+0500

2023-08-23T14:29+0500

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узбекистан

абитуриенты

вузы

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. В 2023-2024 учебном году на бакалавриат в высшие учебные заведения Узбекистана поступил 193 421 абитуриент, сообщает Агентство по оценке знаний и квалификаций.Из них будут обучаться:Распределение абитуриентов по формам обучения:Средний балл по государственному гранту составил 119,3, а средний балл по платно-контрактной основе — 93,3, уточняют в сообщении.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане объявили результаты вступительных экзаменов в вузы.Мы также рассказали, где можно заполнить заявку и подать апелляционную жалобу, если абитуриент недоволен результатами экзаменов.

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