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В США заявили о тяжелом для НАТО решении
В США заявили о тяжелом для НАТО решении
Экс-советник главы Пентагона: российская армия дойдет до Львова, в случае, если Соединенные Штаты США не захотят мира.
2023-08-23T11:13+0500
2023-08-23T11:13+0500
2023-08-23T11:14+0500
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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Российская армия дойдет до Западной Украины, если США и их союзники не начнут переговоры по урегулированию конфликта Киева и Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.При этом Макгрегор подчеркнул, что это необходимо сделать, пока ситуация на Украине не вышла из-под контроля. В противном случае, Москва может взять под контроль всю территорию Украины, разместив большое число боевых частей своей армии прямо на границах государств, которые являются членами НАТО.Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.В свою очередь, в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это недостижимо.Ранее в США рассказали, что Россия получит от войны с НАТО.
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спецоперация россия украина нато владимир зеленский польша в мире
спецоперация россия украина нато владимир зеленский польша в мире
В США заявили о тяжелом для НАТО решении
11:13 23.08.2023 (обновлено: 11:14 23.08.2023)
Экс-советник главы Пентагона: российская армия дойдет до Львова в случае, если Соединенные Штаты не захотят мира.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik.
Российская армия дойдет до Западной Украины, если США и их союзники не начнут переговоры по урегулированию конфликта Киева и Москвы, сообщает РИА Новости
со ссылкой на экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.
"Мы потерпели неудачу во всем, чего хотели достичь на Украине. Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится. Но это должно произойти до того, как ситуация выйдет из-под контроля", — заявил офицер в интервью журналисту Такеру Карлсону.
При этом Макгрегор подчеркнул, что это необходимо сделать, пока ситуация на Украине не вышла из-под контроля. В противном случае, Москва может взять под контроль всю территорию Украины, разместив большое число боевых частей своей армии прямо на границах государств, которые являются членами НАТО.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких контактов с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
В свою очередь, в Кремле отмечали, что предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это недостижимо.