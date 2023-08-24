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Лекарства от рака и новые сорта растений — Мирзиёев побывал в Биохимическом институте
Лекарства от рака и новые сорта растений — Мирзиёев побывал в Биохимическом институте
В ходе поездки в Самаркандскую область президент посетил новое подразделение Самаркандского государственного университета.
2023-08-24T18:32+0500
2023-08-24T18:32+0500
2023-08-24T19:00+0500
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шавкат мирзиёев
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самарканд
визит
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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в визита в Самаркандскую область ознакомился с работой нового Биохимического института, сообщает пресс-служба главы государства.Биохимический институт был создан в этом году на базе факультетов биологии и химии Самаркандского государственного университета.Для института построили семь новых зданий: два учебных корпуса, зал заседаний, оранжерею, лаборатории для зоологических и ботанических исследований и студенческую столовую. На сегодняшний день в институте обучаются 2,8 тысячи студентов по 8 направлениям образования.Шавкат Мирзиёев осмотрел новые корпуса, пообщался с преподавателями и сотрудниками вуза. Исследователи рассказали президенту о своих планах по разработке новых типов противоопухолевых препаратов избирательного действия.Ранее Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари и одну из общеобразовательных школ в Самарканде.
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узбекистан самарканд самаркандская область самаркандский государственный университет институт биохимии президент шавкат мирзиёев визит
узбекистан самарканд самаркандская область самаркандский государственный университет институт биохимии президент шавкат мирзиёев визит
Лекарства от рака и новые сорта растений — Мирзиёев побывал в Биохимическом институте
18:32 24.08.2023 (обновлено: 19:00 24.08.2023)
В ходе поездки в Самаркандскую область президент посетил новое подразделение Самаркандского государственного университета.
ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в визита в Самаркандскую область ознакомился с работой нового Биохимического института, сообщает пресс-служба главы государства.
Биохимический институт был создан в этом году на базе факультетов биологии и химии Самаркандского государственного университета.
"Примечательно, что исследователи обеих областей науки получили возможность проводить изыскания в одном месте. Это выводит на новый уровень работу по взаимной интеграции биологических и химических инноваций", - отметили в пресс-службе.
Для института построили семь новых зданий: два учебных корпуса, зал заседаний, оранжерею, лаборатории для зоологических и ботанических исследований и студенческую столовую. На сегодняшний день в институте обучаются 2,8 тысячи студентов по 8 направлениям образования.
Шавкат Мирзиёев осмотрел новые корпуса, пообщался с преподавателями и сотрудниками вуза. Исследователи рассказали президенту о своих планах по разработке новых типов противоопухолевых препаратов избирательного действия.
"Президент дал указания по организации зарубежных стажировок сотрудников института, разработке фармацевтической и химической продукции, созданию новых сортов хлопчатника, винограда и пшеницы", - говорится в сообщении пресс-службы.