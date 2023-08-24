https://uz.sputniknews.ru/20230824/mirziyoev-samarkand-bioximicheskiy-institut-38198447.html

Лекарства от рака и новые сорта растений — Мирзиёев побывал в Биохимическом институте

Лекарства от рака и новые сорта растений — Мирзиёев побывал в Биохимическом институте

В ходе поездки в Самаркандскую область президент посетил новое подразделение Самаркандского государственного университета.

2023-08-24T18:32+0500

2023-08-24T18:32+0500

2023-08-24T19:00+0500

узбекистан

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шавкат мирзиёев

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вуз

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визит

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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в визита в Самаркандскую область ознакомился с работой нового Биохимического института, сообщает пресс-служба главы государства.Биохимический институт был создан в этом году на базе факультетов биологии и химии Самаркандского государственного университета.Для института построили семь новых зданий: два учебных корпуса, зал заседаний, оранжерею, лаборатории для зоологических и ботанических исследований и студенческую столовую. На сегодняшний день в институте обучаются 2,8 тысячи студентов по 8 направлениям образования.Шавкат Мирзиёев осмотрел новые корпуса, пообщался с преподавателями и сотрудниками вуза. Исследователи рассказали президенту о своих планах по разработке новых типов противоопухолевых препаратов избирательного действия.Ранее Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари и одну из общеобразовательных школ в Самарканде.

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