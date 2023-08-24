https://uz.sputniknews.ru/20230824/uzbekistan-abituriyent-obucheniye-superkontrakt-kakiye-usloviya-38175972.html

В Узбекистане абитуриенты могут обучаться на основе суперконтракта – какие условия

В Узбекистане абитуриенты могут обучаться на основе суперконтракта – какие условия

Размер суперконтракта на новый учебный год пока не утвержден. 24.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-24T15:54+0500

2023-08-24T15:54+0500

2023-08-24T16:15+0500

образование

узбекистан

контракт

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Абитуриенты, не набравшие проходной балл на экзаменах, будут приняты на обучение на основе суперконтракта, сообщает Ta'lim nazorati ("Образовательный контроль"). Размер дифференцированного платного контракта (суперконтракта) зависит от суммы баллов студента в соотношении с баллами вступительных испытаний.Размер суперконтракта: Поступить в вузы смогут и абитуриенты, которым на вступительных экзаменах не хватило более 4,05 баллов, но набравшие не меньше 56,7 баллов. При этом нужно будет заплатить определенный размер от суммы основного контракта. Эта сумма зависит от выбранного направления. В прошлом году стоимость суперконтракта рассчитывалась на основе суммы основного контракта без стипендии. Напомним, в 2023-2024 учебном году на бакалавриат в высшие учебные заведения Узбекистана поступил 193 421 абитуриент.Из них будут обучаться:42 655 — по государственному гранту;150 766 — на платно-контрактной основе.Распределение абитуриентов по формам обучения:очное обучение — 129 927 человек;заочное обучение — 49 852 человека;вечернее обучение — 10 752 человека;дистанционное обучение — 2 890 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20230823/obrazovatelnyy-kredit-uzbekistan-usloviya-38159743.html

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