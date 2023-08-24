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https://uz.sputniknews.ru/20230824/uzbekistan-abituriyent-obucheniye-superkontrakt-kakiye-usloviya-38175972.html
В Узбекистане абитуриенты могут обучаться на основе суперконтракта – какие условия
В Узбекистане абитуриенты могут обучаться на основе суперконтракта – какие условия
Размер суперконтракта на новый учебный год пока не утвержден. 24.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-24T15:54+0500
2023-08-24T16:15+0500
образование
узбекистан
контракт
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Абитуриенты, не набравшие проходной балл на экзаменах, будут приняты на обучение на основе суперконтракта, сообщает Ta'lim nazorati ("Образовательный контроль"). Размер дифференцированного платного контракта (суперконтракта) зависит от суммы баллов студента в соотношении с баллами вступительных испытаний.Размер суперконтракта: Поступить в вузы смогут и абитуриенты, которым на вступительных экзаменах не хватило более 4,05 баллов, но набравшие не меньше 56,7 баллов. При этом нужно будет заплатить определенный размер от суммы основного контракта. Эта сумма зависит от выбранного направления. В прошлом году стоимость суперконтракта рассчитывалась на основе суммы основного контракта без стипендии. Напомним, в 2023-2024 учебном году на бакалавриат в высшие учебные заведения Узбекистана поступил 193 421 абитуриент.Из них будут обучаться:42 655 — по государственному гранту;150 766 — на платно-контрактной основе.Распределение абитуриентов по формам обучения:очное обучение — 129 927 человек;заочное обучение — 49 852 человека;вечернее обучение — 10 752 человека;дистанционное обучение — 2 890 человек.
https://uz.sputniknews.ru/20230823/obrazovatelnyy-kredit-uzbekistan-usloviya-38159743.html
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образование, узбекистан, контракт
образование, узбекистан, контракт

В Узбекистане абитуриенты могут обучаться на основе суперконтракта – какие условия

15:54 24.08.2023 (обновлено: 16:15 24.08.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровАбитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Размер суперконтракта на новый учебный год пока не утвержден.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Абитуриенты, не набравшие проходной балл на экзаменах, будут приняты на обучение на основе суперконтракта, сообщает Ta'lim nazorati ("Образовательный контроль").
Размер дифференцированного платного контракта (суперконтракта) зависит от суммы баллов студента в соотношении с баллами вступительных испытаний.
Размер суперконтракта:
для абитуриентов, не набравших 1,05 балла — 1,5-кратный размер от суммы основного контракта;
для абитуриентов, не набравших от 1,06 до 2,05 баллов — 2,0-кратный размер от суммы основного контракта;
для абитуриентов, не набравших от 2,06 до 3,05 баллов — 2,5-кратный размер от суммы основного контракта;
для абитуриентов, не набравших от 3,06 до 4,05 баллов — 3,0-кратный размер от суммы основного контракта.
Поступить в вузы смогут и абитуриенты, которым на вступительных экзаменах не хватило более 4,05 баллов, но набравшие не меньше 56,7 баллов. При этом нужно будет заплатить определенный размер от суммы основного контракта. Эта сумма зависит от выбранного направления.
В прошлом году стоимость суперконтракта рассчитывалась на основе суммы основного контракта без стипендии.
"Размер основного контракта на новый учебный год пока не утвержден. После его утверждения определят стоимость суперконтракта. Затем абитуриент может подать заявление на суперконтракт в выбранное высшее учебное заведение", — говорится в сообщении Агентства.
Напомним, в 2023-2024 учебном году на бакалавриат в высшие учебные заведения Узбекистана поступил 193 421 абитуриент.
Из них будут обучаться:
42 655 — по государственному гранту;
150 766 — на платно-контрактной основе.
Распределение абитуриентов по формам обучения:
очное обучение — 129 927 человек;
заочное обучение — 49 852 человека;
вечернее обучение — 10 752 человека;
дистанционное обучение — 2 890 человек.
Абитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2023
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