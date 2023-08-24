Вступительные экзамены в Узбекистане в 2023 году — интересные цифры
17:44 24.08.2023 (обновлено: 18:32 24.08.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровАбитуриенты во время вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Более 800 тыс. абитуриентов подали документы на поступление в вузы в Узбекистане в этом году. Из них рекомендованы к зачислению в вуз 193 тыс. человек. Самые важные и интересные факты о приемной кампании этого года – в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. В новом учебном году вузы Узбекистана зачислят 381 тыс. первокурсников, из них 34 тыс. 860 студентов смогут обучаться за счет госбюджета.
По данным Государственного центра тестирования (ГЦТ), в этом году зарегистрировались и сдали вступительный тест 888 тыс. 337 абитуриентов. Из них 439 тыс. 337 (49,4%) человек не набрали минимальный проходной балл - 56,7. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель главы УзА Хушнудбек Худайбердиев.
Наихудший результат был зафиксирован в Сырдарьинской области. С тестами не справились 54,9% абитуриентов. Меньше всего "заваливших" тест - в Ташкенте( 40,8%).
Достаточное количество баллов набрали 449 тыс. абитуриентов (50,6%). Из них дневную форму обучения выбрали 311 тыс. 97 человек. А вечернее и заочное - 11 тыс. 848 и 139 тыс. 154 абитуриента соответственно. Учиться онлайн захотели 3 тыс. 294 человека.
При поступлении самый высокий балл набрал абитуриент Университета мировой экономики и дипломатии – 217,4 балла. Средний проходной балл варьировался в зависимости от региона от 62 до 74. А минимальный проходной балл составил 56,7.
© Foto : Агентство по оценке знаний и квалификаций при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан.Средний балл абитуриентов в разрезе регионов.
Средний балл абитуриентов в разрезе регионов.
При этом, на 2023-2024 учебный год к зачислению были рекомендованы более 193 тыс. абитуриентов. Из них более 42 тыс. будут учиться за счет государственного гранта, а 150 тыс. – на платно-контрактной основе. Средний балл, который набрали бюджетники, составил 119,3, а абитуриенты, поступившие по контракту – 93,3 балла.
Среди сдававших были и те, кого отстранили от сдачи теста из-за нарушений. Так, 67 человек отстранили от экзамена при входе в зал тестирования, а 148 - во время экзамена. Самая частое нарушение - это попытка пронести телефон или планшет, а также попытка другого человека пройти на экзамен вместо абитуриента.
В разрезе регионов количество не допущенных к экзамену выглядит так:
34 (23%) — Самаркандская область;
31 (20,9%) — г. Ташкент;
20 (13,5%) - Ферганской область.
ТОП-5 вузов по количеству поступавших
Национальный университет Узбекистана —23 тыс. 552 человека;
Ферганский государственный университет — 18 тыс. 218 человек;
Ташкентский университет информационных технологий — 18 тыс. 192 человека;
Ташкентский государственный педагогический университет — 18 тыс. 165 человек;
Ташкентский государственный экономический университет – 17 тыс. 511 человек.
Больше всего абитуриентов проживает в следующих регионах:
Самаркандская область – 69 тыс. 926 человек;
Кашкадарьинская область – 69 тыс. 79 человек;
Ферганская область – 57 тыс. 331 человек;
Ташкентская область – 53 тыс. 487 человек;
Сурхандарьинская область – 49 тыс. 674 человека.
Сколько студентов в Узбекистане?
Всего в республике более 190 вузов, в которых обучается более 1 млн студентов.
Наибольшее количество высших образовательных учреждений расположены в столице. В 82 вузах Ташкента обучается более 350 тыс. студентов. А наименьшее количество университетов в Сырдарьинской области. Там расположены 3 вуза, в которых обучаются более 21 тыс. студентов. В вузах страны преподают на узбекском, русском и каракалпакском языках. Во многих частных университетах доступно также обучение на английском языке.
Количество студентов в вузах Узбекистана
Регион
Число вузов
Число студентов
(тыс. человек)
Ташкент
82
354,0
Самаркандская обл.
15
87,7
Ферганская обл.
11
77,7
Ташкентская обл.
10
60,3
Андижанская обл.
10
58,3
Каракалпакстан
10
57,5
Кашкадарьинская обл.
9
57,4
Бухарская обл.
11
54,2
Наманганская обл.
6
52,3
Сурхандарьинская обл.
7
50,6
Хорезмская обл.
8
44,6
Джизакская обл.
5
37,0
Навоийская обл.
4
30,3
Сырдарьинская обл.
3
21,5