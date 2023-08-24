https://uz.sputniknews.ru/20230824/vstupitelnye-ekzameny-v-uzbekistane-2023-tsifry-38197222.html

Вступительные экзамены в Узбекистане в 2023 году — интересные цифры

Вступительные экзамены в Узбекистане в 2023 году — интересные цифры

Более 800 тыс. абитуриентов подали документы на поступление в вузы в Узбекистане в этом году. Из них рекомендованы к зачислению в вуз 193 тыс. человек. Самые важные факты о приемной кампании этого года – в материале Sputnik.

2023-08-24T17:44+0500

2023-08-24T17:44+0500

2023-08-24T18:32+0500

узбекистан

общество

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абитуриенты

студенты

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ТАШКЕНТ, 24 авг – Sputnik. В новом учебном году вузы Узбекистана зачислят 381 тыс. первокурсников, из них 34 тыс. 860 студентов смогут обучаться за счет госбюджета.По данным Государственного центра тестирования (ГЦТ), в этом году зарегистрировались и сдали вступительный тест 888 тыс. 337 абитуриентов. Из них 439 тыс. 337 (49,4%) человек не набрали минимальный проходной балл - 56,7. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель главы УзА Хушнудбек Худайбердиев.Наихудший результат был зафиксирован в Сырдарьинской области. С тестами не справились 54,9% абитуриентов. Меньше всего "заваливших" тест - в Ташкенте( 40,8%).Достаточное количество баллов набрали 449 тыс. абитуриентов (50,6%). Из них дневную форму обучения выбрали 311 тыс. 97 человек. А вечернее и заочное - 11 тыс. 848 и 139 тыс. 154 абитуриента соответственно. Учиться онлайн захотели 3 тыс. 294 человека.При поступлении самый высокий балл набрал абитуриент Университета мировой экономики и дипломатии – 217,4 балла. Средний проходной балл варьировался в зависимости от региона от 62 до 74. А минимальный проходной балл составил 56,7.При этом, на 2023-2024 учебный год к зачислению были рекомендованы более 193 тыс. абитуриентов. Из них более 42 тыс. будут учиться за счет государственного гранта, а 150 тыс. – на платно-контрактной основе. Средний балл, который набрали бюджетники, составил 119,3, а абитуриенты, поступившие по контракту – 93,3 балла.Среди сдававших были и те, кого отстранили от сдачи теста из-за нарушений. Так, 67 человек отстранили от экзамена при входе в зал тестирования, а 148 - во время экзамена. Самая частое нарушение - это попытка пронести телефон или планшет, а также попытка другого человека пройти на экзамен вместо абитуриента.В разрезе регионов количество не допущенных к экзамену выглядит так:ТОП-5 вузов по количеству поступавшихБольше всего абитуриентов проживает в следующих регионах:Сколько студентов в Узбекистане?Всего в республике более 190 вузов, в которых обучается более 1 млн студентов.Наибольшее количество высших образовательных учреждений расположены в столице. В 82 вузах Ташкента обучается более 350 тыс. студентов. А наименьшее количество университетов в Сырдарьинской области. Там расположены 3 вуза, в которых обучаются более 21 тыс. студентов. В вузах страны преподают на узбекском, русском и каракалпакском языках. Во многих частных университетах доступно также обучение на английском языке.В Узбекистане абитуриенты могут обучаться на основе суперконтракта – какие условия

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