https://uz.sputniknews.ru/20230825/rossiya-unichtojeniye-bespilotniki-vsu-38231355.html
Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников
Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников
БПЛА нейтрализовали в Крыму силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
2023-08-25T14:45+0500
2023-08-25T14:45+0500
2023-08-25T14:59+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
беспилотник
безопасность
крым
в мире
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38231154_0:0:1714:964_1920x0_80_0_0_cb8acd73f729956f013c3765a5b77560.jpg
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Украинские военные минувшей ночью предприняли попытку атаковать Крым с использованием 42 беспилотников самолетного типа, их нейтрализовали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько беспилотников уничтожили над морем в районе мыса Херсонес. По его словам, гражданская инфраструктура не пострадала, а экстренные службы не зафиксировали никаких повреждений.Также средства ПВО в небе над Калужской областью сбили украинскую ракету доработанного комплекса С-200. Обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ в последнее время регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и Москве с помощью беспилотников. Накануне ночью два дрона сбили в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской.Днем ранее Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал. Ранее Sputnik сообщал о том, что российские военные пресекли попытку атаки украинских беспилотников в Москве.
россия
крым
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/19/38231154_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_61b2d7a7fccbc3c9cd28f08bd5f71f4f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация в мире безопасность беспилотник крым всу
спецоперация в мире безопасность беспилотник крым всу
Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников
14:45 25.08.2023 (обновлено: 14:59 25.08.2023)
БПЛА нейтрализовали в Крыму силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Украинские военные минувшей ночью предприняли попытку атаковать Крым с использованием 42 беспилотников самолетного типа, их нейтрализовали, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — рассказали в военном ведомстве.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько беспилотников уничтожили над морем в районе мыса Херсонес. По его словам, гражданская инфраструктура не пострадала, а экстренные службы не зафиксировали никаких повреждений.
Также средства ПВО в небе над Калужской областью сбили украинскую ракету доработанного комплекса С-200. Обошлось без пострадавших и разрушений.
ВСУ в последнее время регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и Москве с помощью беспилотников. Накануне ночью два дрона сбили в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской.
Днем ранее Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российские военные пресекли попытку атаки украинских беспилотников в Москве.