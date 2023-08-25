https://uz.sputniknews.ru/20230825/rossiya-unichtojeniye-bespilotniki-vsu-38231355.html

Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников

БПЛА нейтрализовали в Крыму силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

2023-08-25T14:45+0500

2023-08-25T14:45+0500

2023-08-25T14:59+0500

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Украинские военные минувшей ночью предприняли попытку атаковать Крым с использованием 42 беспилотников самолетного типа, их нейтрализовали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько беспилотников уничтожили над морем в районе мыса Херсонес. По его словам, гражданская инфраструктура не пострадала, а экстренные службы не зафиксировали никаких повреждений.Также средства ПВО в небе над Калужской областью сбили украинскую ракету доработанного комплекса С-200. Обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ в последнее время регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и Москве с помощью беспилотников. Накануне ночью два дрона сбили в Брянской области, еще один уничтожили над территорией Калужской.Днем ранее Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе Москва-Сити, повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал. Ранее Sputnik сообщал о том, что российские военные пресекли попытку атаки украинских беспилотников в Москве.

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