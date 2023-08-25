https://uz.sputniknews.ru/20230825/uzbekistan-defitsit-gaz-kompaniya-rossiya-resheniye-38239805.html

Как российская компания поможет решить вопрос дефицита газа в Узбекистане — эксперт

Как российская компания поможет решить вопрос дефицита газа в Узбекистане — эксперт

Узбекско-российское СП к 2025 году вдвое увеличит емкость самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа.

2023-08-25T19:25+0500

2023-08-25T19:25+0500

2023-08-25T19:25+0500

мнение эксперта

узбекистан

россия

совместное предприятие

экономика

общество

газ

газохранилище

дефицит

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекско-российское Gazli Gas Storage расширит газохранилище “Газли” в Бухарской области с существующих 3 млрд до 6 млрд кубометров природного газа, а на втором этапе доведет его вместимость до 10 млрд кубометров газа.Увеличение ёмкости ПХГ на месторождении “Газли” позволит повысить стабильность бесперебойной и надёжной подачи природного газа потребителям, рассказал Sputnik ученый-эксперт, преподаватель филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Ташкенте Шухрат Бобохужаев.Однако, по его мнению, говорить о том, что вопросы энергодефицита в осенне-зимний период будут решены — ещё очень рано. Одна из причин – снижение объёмов добычи природного газа в республике.Ряд проблем возникает при использовании и транспортировке природного газа, отметил эксперт.По его словам, основная часть магистральных газопроводов и газораспределительной системы в республике построена в прошлом веке, что приводит к огромным потерям и регулярным авариям. Также в капитальном ремонте и модернизации нуждается техника, в обновлении — технологии. И то и другое требует крупных капиталовложений.Кроме этого, по словам эксперта, возникают огромные потери добытого природного газа, львиная доля которого используется для выработки электроэнергии и тепла.Поэтому увеличение ёмкости подземного хранилища газа “Газли” позволит нивелировать неравномерности потребления природного газа и обеспечивать его бесперебойную и надёжную поставку, однако решить возрастающее число проблем в обеспечении населения голубым топливом и электроэнергией, не сможет.По мнению эксперта, для их решения необходимо разработать эффективную программу и в соответствии с ней обновить и модернизировать технику, внедрить новые технологии для бесперебойного и надёжного обеспечения населения природным газом и электроэнергией.В заключение эксперт добавил, что импорт природного газа из России, который ожидается осенью этого года, также поможет компенсировать нехватку голубого топлива в Узбекистане.

узбекистан

россия

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2023

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

мнение эксперта россия газ газохранилище бухара совместное предприятие экономика общество дефицит