https://uz.sputniknews.ru/20230825/uzbekistan-defitsit-gaz-kompaniya-rossiya-resheniye-38239805.html
Как российская компания поможет решить вопрос дефицита газа в Узбекистане — эксперт
Как российская компания поможет решить вопрос дефицита газа в Узбекистане — эксперт
Узбекско-российское СП к 2025 году вдвое увеличит емкость самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа.
2023-08-25T19:25+0500
2023-08-25T19:25+0500
2023-08-25T19:25+0500
мнение эксперта
узбекистан
россия
совместное предприятие
экономика
общество
газ
газохранилище
дефицит
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекско-российское Gazli Gas Storage расширит газохранилище “Газли” в Бухарской области с существующих 3 млрд до 6 млрд кубометров природного газа, а на втором этапе доведет его вместимость до 10 млрд кубометров газа.Увеличение ёмкости ПХГ на месторождении “Газли” позволит повысить стабильность бесперебойной и надёжной подачи природного газа потребителям, рассказал Sputnik ученый-эксперт, преподаватель филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Ташкенте Шухрат Бобохужаев.Однако, по его мнению, говорить о том, что вопросы энергодефицита в осенне-зимний период будут решены — ещё очень рано. Одна из причин – снижение объёмов добычи природного газа в республике.Ряд проблем возникает при использовании и транспортировке природного газа, отметил эксперт.По его словам, основная часть магистральных газопроводов и газораспределительной системы в республике построена в прошлом веке, что приводит к огромным потерям и регулярным авариям. Также в капитальном ремонте и модернизации нуждается техника, в обновлении — технологии. И то и другое требует крупных капиталовложений.Кроме этого, по словам эксперта, возникают огромные потери добытого природного газа, львиная доля которого используется для выработки электроэнергии и тепла.Поэтому увеличение ёмкости подземного хранилища газа “Газли” позволит нивелировать неравномерности потребления природного газа и обеспечивать его бесперебойную и надёжную поставку, однако решить возрастающее число проблем в обеспечении населения голубым топливом и электроэнергией, не сможет.По мнению эксперта, для их решения необходимо разработать эффективную программу и в соответствии с ней обновить и модернизировать технику, внедрить новые технологии для бесперебойного и надёжного обеспечения населения природным газом и электроэнергией.В заключение эксперт добавил, что импорт природного газа из России, который ожидается осенью этого года, также поможет компенсировать нехватку голубого топлива в Узбекистане.
узбекистан
россия
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
мнение эксперта россия газ газохранилище бухара совместное предприятие экономика общество дефицит
мнение эксперта россия газ газохранилище бухара совместное предприятие экономика общество дефицит
Как российская компания поможет решить вопрос дефицита газа в Узбекистане — эксперт
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Узбекско-российское СП к 2025 году вдвое увеличит емкость самого крупного в Узбекистане подземного хранилища газа.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Узбекско-российское Gazli Gas Storage расширит
газохранилище “Газли” в Бухарской области с существующих 3 млрд до 6 млрд кубометров природного газа, а на втором этапе доведет его вместимость до 10 млрд кубометров газа.
Увеличение ёмкости ПХГ на месторождении “Газли” позволит повысить стабильность бесперебойной и надёжной подачи природного газа потребителям, рассказал Sputnik ученый-эксперт, преподаватель филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в Ташкенте Шухрат Бобохужаев.
Однако, по его мнению, говорить о том, что вопросы энергодефицита в осенне-зимний период будут решены — ещё очень рано. Одна из причин – снижение объёмов добычи природного газа в республике.
“В 2022 году было добыто природного газа 51,6 млрд м³, что на 2,1 млрд м³ меньше, чем в 2021 году. А за первое полугодие 2023 года добыто 27,5 млрд м³, что меньше, чем в 2022 году (30,3 млрд м³). Таким образом, факты показывают падение добычи природного газа в республике” — пояснил Бобохужаев.
Ряд проблем возникает при использовании и транспортировке природного газа, отметил эксперт.
По его словам, основная часть магистральных газопроводов и газораспределительной системы в республике построена в прошлом веке, что приводит к огромным потерям и регулярным авариям. Также в капитальном ремонте и модернизации нуждается техника, в обновлении — технологии. И то и другое требует крупных капиталовложений.
Кроме этого, по словам эксперта, возникают огромные потери добытого природного газа, львиная доля которого используется для выработки электроэнергии и тепла.
“Анализ топливно-энергетического баланса Узбекистана за 2021 год, представленный агентством статистики, показывает, что на производство в республике электроэнергии и тепла было израсходовано 33,86% добытого природного газа, потери составили 4,54%, а населением использовано всего лишь 22,6%” — рассказал Бобохужаев.
Поэтому увеличение ёмкости подземного хранилища газа “Газли” позволит нивелировать неравномерности потребления природного газа и обеспечивать его бесперебойную и надёжную поставку, однако решить возрастающее число проблем в обеспечении населения голубым топливом и электроэнергией, не сможет.
По мнению эксперта, для их решения необходимо разработать эффективную программу и в соответствии с ней обновить и модернизировать технику, внедрить новые технологии для бесперебойного и надёжного обеспечения населения природным газом и электроэнергией.
В заключение эксперт добавил, что импорт
природного газа из России, который ожидается осенью этого года, также поможет компенсировать нехватку голубого топлива в Узбекистане.