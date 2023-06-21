https://uz.sputniknews.ru/20230621/uzbekistan-rossiya-gaz-natsionalnyy-interes-36155636.html

Следование национальным интересам: зачем Узбекистану российский газ?

Следование национальным интересам: зачем Узбекистану российский газ?

В ходе XXVI Петербургского международного экономического форума Узбекистан договорился с "Газпромом" о поставках российского газа в республику

2023-06-21T18:23+0500

2023-06-21T18:23+0500

2023-06-21T18:25+0500

узбекистан

россия

газ

население

бахтиер эргашев

соглашение

газпром

туркменистан

поставки

казахстан

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В пятницу, 16 июня, министерство энергетики Узбекистана объявило о подписании контракта с Газпромом на поставку природного газа. Республика в течение двух лет будет получать из России "голубое топливо" транзитом через Казахстан.Подробнее о соглашении и причинах его подписания — в материале Sputnik.Детали контрактаСоглашение о купле-продаже газа заключили АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" сроком на два года. Ожидается, что поставки начнутся уже с первого октября.Ежесуточный объем поставок составит 9 млн куб.м, годовой — порядка 2,8 млрд куб.м."Голубое топливо" будет поступать в Узбекистан в реверсном режиме по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр" транзитом через Казахстан. (Реверсный режим — это прокачка газа по газопроводу в обратном направлении, - Ред.)Соответствующий договор на оказание услуг по транспортировке газа через соседнюю республику также подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) между Газпромом и компанией Qazaqgaz.По данным Минэнерго Узбекистана, соглашение сформировали полностью на коммерческих условиях. Как отметил в разговоре со Sputnik Узбекистан директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев, данное решение властей республики отвечает национальным интересам страны и не имеет каких-либо политических аспектов.Также в рамках ПМЭФ-2023 Узбекистан подписал с Газпромом дорожную карту по подготовке газотранспортной системы республики к приемке и транспортировке российского газа.Согласно ей, в газотранспортной системе Узбекистана заменят на новые три газоперекачивающих установки, отремонтируют и восстановят 11 единиц различных видов газоперекачивающих устройств, построят 22 км магистральных газопроводов.Все работы планируют завершить уже к сентябрю этого года.Зачем Узбекистану российский газ?В Минэнерго после подписания соглашения о поставках "голубого топлива" в республику отметили, что данная договоренность поспособствует частичному удовлетворению спроса потребителей в стране на природный газ, а также проведению осенне-зимнего периода без перебоев.Сегодня большая часть добытого в Узбекистане газа идет на удовлетворение внутреннего спроса. Так, в 2022 году в Узбекистане, по данным Госкомстата РУз, было добыто 51,7 млрд куб.м. На экспорт за 10 месяцев прошлого года (последние доступные данные) ушло 4,07 млрд куб.м. Большая часть добытого "голубого топлива" традиционно была направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.При этом, отмечает Бахтиер Эргашев, запасы газа в республике не бесконечны. Его потребление ежегодно растет, а добыча постепенно снижается. В связи с этим Узбекистан постепенно превращается из нетто-экспортера "голубого топлива" в нетто-импортера (страна, у которой импорт какой-либо группы товаров/услуг превышает экспорт, — Ред.).Позиция же республики в вопросе закупок природного газа из России, считает эксперт, имеет очень четкую, прагматичную и экономическую основу.Бахтиер Эргашев напомнил, что минувшей зимой (которая выдалась в регионе аномально холодной) Узбекистан вновь столкнулся с дефицитом газа и был вынужден даже приостановить собственный экспорт в Китай и ограничить работу некоторых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.Но и этих мер, по его словам, тогда оказалось недостаточно, в связи с чем в декабре заключили контракт с Туркменистаном на поставку 20 млн куб.м газа ежесуточно (1,5 млрд куб.м за три месяца).Однако уже в январе из-за холодной погоды чрезвычайная ситуация возникла на месторождениях природного газа в самом Туркменистане, вследствие чего поставки газа в Узбекистан полностью остановились.Поэтому, считает эксперт, позиция Узбекистана абсолютно понятна — Узбекистану нужен альтернативный, дополнительный источник поставок природного газа. И теперь в случае возникновения дефицита "голубого топлива" он будет восполнен поставками из России, а в случае необходимости — дополнен поставками из Туркменистана.Прагматичное решениеВ будущем за счет развития промышленности и роста энергетических потребностей республики поставки газа из России могут увеличить по сравнению с объемом в 2,8 млрд куб.м в год, фигурирующим в заключенном в рамках ПМЭФ-2023 контракте. Такое мнение в разговоре со Sputnik Узбекистан выразил заместитель генерального директора российского Института национальной энергетики Александр Фролов.По словам Бахтиера Эргашева, спрос на газ в Узбекистане будет постепенно увеличиваться.Поэтому, резюмировал эксперт, подписание соглашения с Россией о поставках газа в Узбекистан — это прагматичное и экономически целесообразное решение, принятое властями республики исключительно в угоду национальным интересам, несмотря на возможное давление тех или иных сторон.

https://uz.sputniknews.ru/20230619/uzbekistan-rossiyskiy-gazprom-zaklyuchili-dogovor-na-zakupku-gaza-36066490.html

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