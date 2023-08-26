https://uz.sputniknews.ru/20230826/mirziyoyev-nagrajdeniye-ukaz-inostrannyy-investor-orden-dostlik-spisok-38247198.html
Мирзиёев наградил иностранных инвесторов в честь Дня независимости
Мирзиёев наградил иностранных инвесторов в честь Дня независимости
Президент подписал указ "О награждении группы иностранных инвесторов в связи с тридцать второй годовщиной независимости Республики Узбекистан"
2023-08-26T09:46+0500
2023-08-26T09:46+0500
2023-08-26T09:52+0500
узбекистан
указ
награждение
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
орден "дустлик"
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дўстлик" иностранных инвесторов в честь Дня независимости, сообщает пресс-служба главы государства.Так, президент наградил: Гуржия Степана Леонидовича — вице-президента по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке акционерного общества "Лукойл" Российской ФедерацииМухаммада Абунайяна — председателя правления компании "ACWA Power" Королевства Саудовская АравияМухаммада Жамила Ал-Рамахия — генерального исполнительного директора компании "Masdar" Объединенных Арабских ЭмиратовЖемила Казанжи — председателя совета правления компании "Aksa Energy" Турецкой РеспубликиМехмета Женгиза — основателя компании "Cengiz Holding" Турецкой РеспубликиШандора Чаньи — председателя правления "OTP Bank" Республики ВенгрияСейфоллаха Гасеми — председателя правления компании "Air Products" Соединенных Штатов АмерикиПэриса Муратоглу — председателя правления компании "Total Eren" Французской Республики.Инвесторы награждены за большой вклад во всестороннее развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между нашими государствами, расширение сотрудничества в дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, особые заслуги в привлечении инвестиций в экономику нашей страны, реализацию эффективных инновационных проектов и совместных программ, активную поддержку осуществляемых в республике широкомасштабных реформ и демократических преобразований, глобальных и региональных инициатив Узбекистана, а также за укрепление уз дружбы и взаимопонимания между нашими народами.
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узбекистан награждение день независимости иностранные инвесторы орден дустлик президент шавкат мирзиёев указ гуржия степан леонидович вице-президента по центральной азии, ближнему востоку и северной африке акционерного общества лукойл российской федерации мухаммад абунайян председатель правления компании acwa power королевства саудовская аравия мухаммад жамил ал-рамахия генеральный исполнительный директор компании "masdar" объединенных арабских эмиратов жемил казанжи председатель совета правления компании "aksa energy" турецкой республики мехмет женгиз основатель компании "cengiz holding" турецкой республики шандора чаньи председатель правления "otp bank" республики венгрия сейфоллах гасеми председатель правления компании "air products" соединенных штатов америки пэрис муратоглу председатель правления компании "total eren" французской республики
узбекистан награждение день независимости иностранные инвесторы орден дустлик президент шавкат мирзиёев указ гуржия степан леонидович вице-президента по центральной азии, ближнему востоку и северной африке акционерного общества лукойл российской федерации мухаммад абунайян председатель правления компании acwa power королевства саудовская аравия мухаммад жамил ал-рамахия генеральный исполнительный директор компании "masdar" объединенных арабских эмиратов жемил казанжи председатель совета правления компании "aksa energy" турецкой республики мехмет женгиз основатель компании "cengiz holding" турецкой республики шандора чаньи председатель правления "otp bank" республики венгрия сейфоллах гасеми председатель правления компании "air products" соединенных штатов америки пэрис муратоглу председатель правления компании "total eren" французской республики
Мирзиёев наградил иностранных инвесторов в честь Дня независимости
09:46 26.08.2023 (обновлено: 09:52 26.08.2023)
Президент подписал указ "О награждении группы иностранных инвесторов в связи с тридцать второй годовщиной независимости Республики Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дўстлик" иностранных инвесторов в честь Дня независимости, сообщает пресс-служба
главы государства.
Гуржия Степана Леонидовича — вице-президента по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке акционерного общества "Лукойл" Российской Федерации
Мухаммада Абунайяна — председателя правления компании "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия
Мухаммада Жамила Ал-Рамахия — генерального исполнительного директора компании "Masdar" Объединенных Арабских Эмиратов
Жемила Казанжи — председателя совета правления компании "Aksa Energy" Турецкой Республики
Мехмета Женгиза — основателя компании "Cengiz Holding" Турецкой Республики
Шандора Чаньи — председателя правления "OTP Bank" Республики Венгрия
Сейфоллаха Гасеми — председателя правления компании "Air Products" Соединенных Штатов Америки
Пэриса Муратоглу — председателя правления компании "Total Eren" Французской Республики.
Инвесторы награждены за большой вклад во всестороннее развитие многоплановых и взаимовыгодных отношений между нашими государствами, расширение сотрудничества в дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, особые заслуги в привлечении инвестиций в экономику нашей страны, реализацию эффективных инновационных проектов и совместных программ, активную поддержку осуществляемых в республике широкомасштабных реформ и демократических преобразований, глобальных и региональных инициатив Узбекистана, а также за укрепление уз дружбы и взаимопонимания между нашими народами.