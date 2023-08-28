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Индийский аппарат передал первые данные с Луны — что поразило специалистов
Индийский аппарат передал первые данные с Луны — что поразило специалистов
Луноход измерил температуру почвы на Южном полюсе небесного тела. Она оказалась гораздо выше, чем ожидали учёные.
2023-08-28T10:03+0500
2023-08-28T10:03+0500
2023-08-28T11:19+0500
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Индийский аппарат "Прагьян" передал первые данные с поверхности Луны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).Луноход впервые измерил температуру на южном полюсе спутника Земли. Организация опубликовала график, который демонстрирует повышение температуры по мере погружения аппарата.Согласно графику, температура поверхности может достигать 60 градусов Цельсия.Старший научный сотрудник космического агентства в беседе с Press Trust of India высказал удивление по поводу неожиданно высокой цифры.Сейчас проводят детальное исследование полученных данных.Напомним, что спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" с луноходом на борту прилунился 23 августа. Таким образом, Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну — после СССР, США и КНР — и первой в мире, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.Ранее Sputnik сообщал о причине, по которой разбилась "Луна-25".
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космос луна земля индия наука в мире
Индийский аппарат передал первые данные с Луны — что поразило специалистов
10:03 28.08.2023 (обновлено: 11:19 28.08.2023)
Луноход измерил температуру почвы на Южном полюсе небесного тела. Она оказалась гораздо выше, чем ожидали ученые.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Индийский аппарат "Прагьян" передал первые данные с поверхности Луны, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований (ISRO).
Луноход впервые измерил температуру на южном полюсе спутника Земли. Организация опубликовала график, который демонстрирует повышение температуры по мере погружения аппарата.
"Он иллюстрирует изменения температуры слоев поверхности луны на различных глубинах (от восьми миллиметров в глубину до 20 миллиметров над поверхностью), зафиксированные во время проникновения зонда", — указано в сообщении. в соцсети X (бывшая Twitter).
Согласно графику, температура поверхности может достигать 60 градусов Цельсия.
Старший научный сотрудник космического агентства в беседе с Press Trust of India высказал удивление по поводу неожиданно высокой цифры.
Сейчас проводят детальное исследование полученных данных.
Напомним, что спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" с луноходом на борту прилунился 23 августа. Таким образом, Индия стала четвертой страной, которая смогла доставить собственный аппарат на Луну — после СССР, США и КНР — и первой в мире, чей аппарат совершил мягкую посадку на южном полюсе Луны.
Ранее Sputnik
сообщал о причине, по которой разбилась "Луна-25".