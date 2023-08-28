https://uz.sputniknews.ru/20230828/pvo-bespilotnik-moskva-ataka-unichtojeniye-38285764.html
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
Мэр российской столицы сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе подмосковных Люберец.
2023-08-28T09:34+0500
2023-08-28T09:34+0500
2023-08-28T09:39+0500
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Москву в районе подмосковных Люберец, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы РФ Сергея Собянина.Позже эту информацию подтвердили в Минобороны России, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Орловской областях. Ранее Sputnik сообщал о том, что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ.
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спецоперация происшествия в мире сергей собянин безопасность в мире беспилотник атака
Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник
09:34 28.08.2023 (обновлено: 09:39 28.08.2023)
Мэр российской столицы сообщил об уничтожении летевшего к ней БПЛА в районе подмосковных Люберец.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Москву в районе подмосковных Люберец, сообщает
РИА Новости со ссылкой на мэра столицы РФ Сергея Собянина.
"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал от в Telegram-канале.
Позже эту информацию подтвердили в Минобороны России, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра.
"Двадцать восьмого августа около 04.30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", — рассказали в ведомстве.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.
ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Орловской областях.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ.