https://uz.sputniknews.ru/20230828/pvo-bespilotnik-moskva-ataka-unichtojeniye-38285764.html

Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Мэр российской столицы сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в районе подмосковных Люберец.

2023-08-28T09:34+0500

2023-08-28T09:34+0500

2023-08-28T09:39+0500

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Силы противовоздушной обороны России отразили атаку украинского беспилотника на Москву в районе подмосковных Люберец, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы РФ Сергея Собянина.Позже эту информацию подтвердили в Минобороны России, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Орловской областях. Ранее Sputnik сообщал о том, что применяют ВСУ, пытаясь замедлить продвижение войск РФ.

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