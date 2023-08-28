https://uz.sputniknews.ru/20230828/uzbekistan-mnogoetajki-seysmostoykost-38318105.html

В Узбекистане многоэтажки проверят на сейсмостойкость

В Узбекистане многоэтажки проверят на сейсмостойкость

Представители госорганов будут проверять самовольные изменения конструкции в многоквартирных домах, которые могут влиять на сейсмостойкость здания.

2023-08-28T18:43+0500

2023-08-28T18:43+0500

2023-08-28T18:43+0500

узбекистан

общество

строительство

сейсмоустойчивость

жилой дом

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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В Узбекистане с 1 сентября начнется проверка многоквартирных домов на сейсмостойкость.Власти будут выявлять незаконные изменения в конструкциях зданий. Это относится к самовольному изменению количества этажей, возведению пристроек, в том числе в местах общего пользования — на лестничных пролетах, чердаках и в общих кухнях.Это предусматривает постановление президента "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения сейсмической безопасности населения и территории Республики Узбекистан".Проверять будут самовольные пристройки в местах общего пользования в многоквартирных домах III-IVкатегории сейсмической безопасности, расположенных в сейсмоактивной зоне.Выявлять также будут самовольные изменения конструкции многоэтажек, в том числе их подвалов и первого этажа, которые влияют на сейсмостойкость здания.К нарушителям будут применять меры в соответствии с законодательством республики. Так, нарушение норм при изменении или реконструкции несущих и ограждающих конструкций в многоквартирных домах или на земельных участках рядом влечет наложение штрафа:Кроме того, строительные работы по зданиям и сооружениям, отнесенным к III–IV категориям, будут выполнять строительно-подрядные организации с категорией "ССС" и выше (включая все категории видов "А" и "B") в Электронном рейтинге строительно-подрядных организаций.Разрешение для изменения конструкции строящихся или действующих зданий, отнесенных к II–IV категориям по сейсмической безопасности, будут выдавать только после повторной экспертизы градостроительной документации проекта и ее положительного заключения. А специалисты, проводящие такие экспертизы и выполняющие строительно-монтажные работы в таких зданиях с 1 октября должны будут проходить сертификацию.Кроме того, в Узбекистане разрабатывают цифровые карты сейсмического микрорайонирования таких городов, как Андижан, Ташкент, Гулистан, Нурафшон, Наманган, Фергана, Самарканд, Джизак, Бухара, Навои, Карши, Термез, Нукус и Ургенч.

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