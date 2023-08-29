https://uz.sputniknews.ru/20230829/mirziyoyev-ukaz-nagrajdeniye-rabotniki-sfera-obrazovaniya-38350426.html

Мирзиёев наградил двух работников сферы образования — кто они

Мирзиёев наградил двух работников сферы образования — кто они

Президент Узбекистана наградил узбекистанцев за большие заслуги в развитии системы образования в стране.

2023-08-29T17:43+0500

2023-08-29T17:43+0500

2023-08-29T17:43+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

образование

государственная награда

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил Абдикарима Саксанова и Мамуражон Султанову, сообщает пресс-служба главы государства.Саксанов Абдикарим Юлдашович, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Саксанов" Навбахорского района Навоийской области награжден орденом "Меҳнат шуҳрати".Эта награда вручена Саксанову за успешную реализацию многих перспективных проектов в сфере предпринимательства, решение многих социальных вопросов, за большие заслуги в развитии системы образования в стране, воспитание здорового и всесторонне развитого поколения.Также Султанова Мамуражон Рахмановна, директор 9-й специальной общеобразовательной школы-интерната Касансайского района Наманганской области, удостоена почетного звания "Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан". Это почетное звание присвоено ей за многолетнюю эффективную работу в сфере народного образования, внедрение в учебный процесс передового зарубежного опыта и инновационных педагогических технологий.Ранее Sputnik сообщал о том, что Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

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