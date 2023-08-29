https://uz.sputniknews.ru/20230829/mirziyoyev-ukaz-nagrajdeniye-rabotniki-sfera-obrazovaniya-38350426.html
Мирзиёев наградил двух работников сферы образования — кто они
Мирзиёев наградил двух работников сферы образования — кто они
Президент Узбекистана наградил узбекистанцев за большие заслуги в развитии системы образования в стране.
2023-08-29T17:43+0500
2023-08-29T17:43+0500
2023-08-29T17:43+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
указ
образование
государственная награда
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев наградил Абдикарима Саксанова и Мамуражон Султанову, сообщает пресс-служба главы государства.Саксанов Абдикарим Юлдашович, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Саксанов" Навбахорского района Навоийской области награжден орденом "Меҳнат шуҳрати".Эта награда вручена Саксанову за успешную реализацию многих перспективных проектов в сфере предпринимательства, решение многих социальных вопросов, за большие заслуги в развитии системы образования в стране, воспитание здорового и всесторонне развитого поколения.Также Султанова Мамуражон Рахмановна, директор 9-й специальной общеобразовательной школы-интерната Касансайского района Наманганской области, удостоена почетного звания "Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан". Это почетное звание присвоено ей за многолетнюю эффективную работу в сфере народного образования, внедрение в учебный процесс передового зарубежного опыта и инновационных педагогических технологий.Ранее Sputnik сообщал о том, что Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев указ образование государственная награда
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев указ образование государственная награда
Мирзиёев наградил двух работников сферы образования — кто они
Президент Узбекистана наградил узбекистанцев за большие заслуги в развитии системы образования в стране.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев наградил Абдикарима Саксанова и Мамуражон Султанову, сообщает пресс-служба
главы государства.
Саксанов Абдикарим Юлдашович, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Саксанов" Навбахорского района Навоийской области награжден орденом "Меҳнат шуҳрати".
Эта награда вручена Саксанову за успешную реализацию многих перспективных проектов в сфере предпринимательства, решение многих социальных вопросов, за большие заслуги в развитии системы образования в стране, воспитание здорового и всесторонне развитого поколения.
Также Султанова Мамуражон Рахмановна, директор 9-й специальной общеобразовательной школы-интерната Касансайского района Наманганской области, удостоена почетного звания "Заслуженный работник народного образования Республики Узбекистан".
Это почетное звание присвоено ей за многолетнюю эффективную работу в сфере народного образования, внедрение в учебный процесс передового зарубежного опыта и инновационных педагогических технологий.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Мирзиёев наградил военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.