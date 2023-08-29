https://uz.sputniknews.ru/20230829/rossiya-artilleriya-udar-vsu-artemovsk-38326797.html
Артиллеристы российского спецназа ударили по группе ВСУ под Артемовском — видео
Артиллеристы российского спецназа ударили по группе ВСУ под Артемовском — видео
Расчет БПЛА выявил живую силу противника в лесопосадке, а затем артиллерия нанесла точный удар по украинской пехоте.
2023-08-29T10:06+0500
2023-08-29T10:06+0500
2023-08-29T10:06+0500
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Артиллерийские расчеты российского отряда специального назначения "Викинг" уничтожили украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском, сообщает РИА Новости.На кадрах видно, как расчет БПЛА выявил живую силу противника в лесопосадке, а после получения координат цели артиллерия нанесла точный удар по украинской пехоте.В понедельник в Минобороны РФ рассказали, что российские силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка ДНР.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.
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спецоперация россия безопасность в мире вооруженные силы видео
спецоперация россия безопасность в мире вооруженные силы видео
Артиллеристы российского спецназа ударили по группе ВСУ под Артемовском — видео
Расчет БПЛА выявил живую силу противника в лесопосадке, а затем артиллерия нанесла точный удар по украинской пехоте.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Артиллерийские расчеты российского отряда специального назначения "Викинг" уничтожили украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как расчет БПЛА выявил живую силу противника в лесопосадке, а после получения координат цели артиллерия нанесла точный удар по украинской пехоте.
В понедельник в Минобороны РФ рассказали, что российские силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка ДНР.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.