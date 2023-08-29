https://uz.sputniknews.ru/20230829/rossiya-artilleriya-udar-vsu-artemovsk-38326797.html

Артиллеристы российского спецназа ударили по группе ВСУ под Артемовском — видео

Артиллеристы российского спецназа ударили по группе ВСУ под Артемовском — видео

Расчет БПЛА выявил живую силу противника в лесопосадке, а затем артиллерия нанесла точный удар по украинской пехоте.

2023-08-29T10:06+0500

2023-08-29T10:06+0500

2023-08-29T10:06+0500

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Артиллерийские расчеты российского отряда специального назначения "Викинг" уничтожили украинскую пехоту при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском, сообщает РИА Новости.На кадрах видно, как расчет БПЛА выявил живую силу противника в лесопосадке, а после получения координат цели артиллерия нанесла точный удар по украинской пехоте.В понедельник в Минобороны РФ рассказали, что российские силы отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Красногоровка ДНР.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

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