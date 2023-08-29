https://uz.sputniknews.ru/20230829/shvydkoy-predlojil-vyvozit-eksponaty-iz-rf-na-vystavki-uzbekistan-kitay-indiya-38328779.html

Швыдкой предложил вывозить экспонаты из РФ на выставки в Узбекистан, Китай и Индию

Швыдкой предложил вывозить экспонаты из РФ на выставки в Узбекистан, Китай и Индию

Мораторий на вывоз произведений искусства из России Михаил Швыдкой предлагает сделать избирательным

2023-08-29T11:52+0500

2023-08-29T11:52+0500

2023-08-29T12:08+0500

россия

культура

михаил швыдкой

выставка

индия

китай

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Мораторий на вывоз из России предметов искусства для зарубежных выставок нужно сделать избирательным, делая исключения для некоторых стран. В их числе могут быть Китай, Индия, Узбекистан и Казахстан, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает РИА Новости. Он добавил, что можно делать исключения для Узбекистана, Казахстана и Китая. Кроме того, по его мнению, Индия может стать страной, для которой можно сделать исключение. Она также предоставит гарантии безопасности. Напомним, в Бухаре пройдет первая выставка Государственного Эрмитажа.Такая договоренность достигнута в ходе визита делегации из Узбекистана в Россию в начале августа. Так, стороны договорились об организации выставки "Дни Эрмитажа" в Бухаре, а также стажировок в известнейшем музее мира для студентов, магистров, преподавателей данного направления.

россия

индия

казахстан

узбекистан

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россия узбекистан китай индия казахстан специальный представитель президента рф по международному культурному сотрудничеству михаил швыдкой мораторий вывоз произведение искусства выставка исключение