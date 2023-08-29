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Швыдкой предложил вывозить экспонаты из РФ на выставки в Узбекистан, Китай и Индию
Швыдкой предложил вывозить экспонаты из РФ на выставки в Узбекистан, Китай и Индию
Мораторий на вывоз произведений искусства из России Михаил Швыдкой предлагает сделать избирательным
2023-08-29T11:52+0500
2023-08-29T12:08+0500
россия
культура
михаил швыдкой
выставка
индия
китай
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Мораторий на вывоз из России предметов искусства для зарубежных выставок нужно сделать избирательным, делая исключения для некоторых стран. В их числе могут быть Китай, Индия, Узбекистан и Казахстан, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает РИА Новости. Он добавил, что можно делать исключения для Узбекистана, Казахстана и Китая. Кроме того, по его мнению, Индия может стать страной, для которой можно сделать исключение. Она также предоставит гарантии безопасности. Напомним, в Бухаре пройдет первая выставка Государственного Эрмитажа.Такая договоренность достигнута в ходе визита делегации из Узбекистана в Россию в начале августа. Так, стороны договорились об организации выставки "Дни Эрмитажа" в Бухаре, а также стажировок в известнейшем музее мира для студентов, магистров, преподавателей данного направления.
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россия узбекистан китай индия казахстан специальный представитель президента рф по международному культурному сотрудничеству михаил швыдкой мораторий вывоз произведение искусства выставка исключение
россия узбекистан китай индия казахстан специальный представитель президента рф по международному культурному сотрудничеству михаил швыдкой мораторий вывоз произведение искусства выставка исключение

Швыдкой предложил вывозить экспонаты из РФ на выставки в Узбекистан, Китай и Индию

11:52 29.08.2023 (обновлено: 12:08 29.08.2023)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМихаил Швыдкой. Архивное фото
Михаил Швыдкой. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Мораторий на вывоз произведений искусства из России Михаил Швыдкой предлагает сделать избирательным.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Мораторий на вывоз из России предметов искусства для зарубежных выставок нужно сделать избирательным, делая исключения для некоторых стран. В их числе могут быть Китай, Индия, Узбекистан и Казахстан, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает РИА Новости.

"Я считаю, что, в принципе, мораторий на вывоз произведений искусства из России нужно сделать избирательным все-таки. Понятно, что не надо ничего везти в Европу, в Америку или куда-то еще. Но есть страны, куда везти можно и нужно, с моей точки зрения, в тот же Китай", — сказал Швыдкой на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Он добавил, что можно делать исключения для Узбекистана, Казахстана и Китая.
"В этих странах есть железные гарантии и где не разрушительная логистика перелета. Самым надежным партнером в смысле музейных дел является Китай", — подчеркнул Швыдкой.
Кроме того, по его мнению, Индия может стать страной, для которой можно сделать исключение. Она также предоставит гарантии безопасности.
"Но в эту страну невозможно вывозить живопись из-за проблем с климатом", — отметил он.
Напомним, в Бухаре пройдет первая выставка Государственного Эрмитажа.
Такая договоренность достигнута в ходе визита делегации из Узбекистана в Россию в начале августа. Так, стороны договорились об организации выставки "Дни Эрмитажа" в Бухаре, а также стажировок в известнейшем музее мира для студентов, магистров, преподавателей данного направления.
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