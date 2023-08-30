Мирзиёев проехал по новому участку ташкентского надземного метро — фото
За последние годы в столице Узбекистана реализовали два этапа крупного проекта, в результате подземное и надземное метро соединились и образовали кольцо.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев вместе с представителями общественности проехал по новому участку надземной линии ташкентского метрополитена, достигшей Сергелийского района столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
На первом этапе этого крупного проекта открыли Сергелийскую линию. В текущем году завершили второй этап — строительство надземной линии от массива Куйлюк до Сергелийского района.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
На этом этапе проложили 12 километров эстакад и построили 7 станций. Время в пути от начала до конца линии составит 15 минут. Ежедневно будут обслуживать более 40 тыс. пассажиров.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
"Когда мы начинали этот проект в 2017 году, были те, кто не верил в его успех. Вот, слава Всевышнему, подземное и надземное метро соединились и образовали кольцо. Да, было нелегко. Но это путь, который будет служить нашему народу, останется в истории. Если наш народ, наши дети, пользуясь этим путем, будут довольны государством – значит, мы добились своей цели", — сказал Мирзиёев.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
В целом протяженность ташкентского метрополитена превысила 70 километров. Из них 38 километров построили после 1977 года, за последние 7 лет проложили 32 километра путей. Число станций достигло 50. Ожидают, что ежедневный пассажиропоток в столичной подземке увеличится до 750 тыс. человек.
Ранее Sputnik сообщал о том, что президент РУз посетил отреставрированную детскую библиотеку в Ташкенте.