https://uz.sputniknews.ru/20230830/mirziyoyev-novyy-uchastok-nadzemnoye-metro-tashkent-38381511.html

Мирзиёев проехал по новому участку ташкентского надземного метро — фото

Мирзиёев проехал по новому участку ташкентского надземного метро — фото

За последние годы в столице Узбекистана реализовали два этапа крупного проекта, в результате подземное и надземное метро соединились и образовали кольцо.

2023-08-30T11:09+0500

2023-08-30T11:09+0500

2023-08-30T11:09+0500

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев вместе с представителями общественности проехал по новому участку надземной линии ташкентского метрополитена, достигшей Сергелийского района столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.На первом этапе этого крупного проекта открыли Сергелийскую линию. В текущем году завершили второй этап — строительство надземной линии от массива Куйлюк до Сергелийского района.На этом этапе проложили 12 километров эстакад и построили 7 станций. Время в пути от начала до конца линии составит 15 минут. Ежедневно будут обслуживать более 40 тыс. пассажиров.В целом протяженность ташкентского метрополитена превысила 70 километров. Из них 38 километров построили после 1977 года, за последние 7 лет проложили 32 километра путей. Число станций достигло 50. Ожидают, что ежедневный пассажиропоток в столичной подземке увеличится до 750 тыс. человек.Ранее Sputnik сообщал о том, что президент РУз посетил отреставрированную детскую библиотеку в Ташкенте.

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