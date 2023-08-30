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https://uz.sputniknews.ru/20230830/mirziyoyev-novyy-uchastok-nadzemnoye-metro-tashkent-38381511.html
Мирзиёев проехал по новому участку ташкентского надземного метро — фото
Мирзиёев проехал по новому участку ташкентского надземного метро — фото
За последние годы в столице Узбекистана реализовали два этапа крупного проекта, в результате подземное и надземное метро соединились и образовали кольцо.
2023-08-30T11:09+0500
2023-08-30T11:09+0500
общество
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ташкент
метро
общественный транспорт
фото
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев вместе с представителями общественности проехал по новому участку надземной линии ташкентского метрополитена, достигшей Сергелийского района столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.На первом этапе этого крупного проекта открыли Сергелийскую линию. В текущем году завершили второй этап — строительство надземной линии от массива Куйлюк до Сергелийского района.На этом этапе проложили 12 километров эстакад и построили 7 станций. Время в пути от начала до конца линии составит 15 минут. Ежедневно будут обслуживать более 40 тыс. пассажиров.В целом протяженность ташкентского метрополитена превысила 70 километров. Из них 38 километров построили после 1977 года, за последние 7 лет проложили 32 километра путей. Число станций достигло 50. Ожидают, что ежедневный пассажиропоток в столичной подземке увеличится до 750 тыс. человек.Ранее Sputnik сообщал о том, что президент РУз посетил отреставрированную детскую библиотеку в Ташкенте.
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общество узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев ташкент метро общественный транспорт фото
общество узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев ташкент метро общественный транспорт фото

Мирзиёев проехал по новому участку ташкентского надземного метро — фото

11:09 30.08.2023
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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За последние годы в столице Узбекистана реализовали два этапа крупного проекта, в результате подземное и надземное метро соединились и образовали кольцо.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев вместе с представителями общественности проехал по новому участку надземной линии ташкентского метрополитена, достигшей Сергелийского района столицы Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
На первом этапе этого крупного проекта открыли Сергелийскую линию. В текущем году завершили второй этап — строительство надземной линии от массива Куйлюк до Сергелийского района.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
На этом этапе проложили 12 километров эстакад и построили 7 станций. Время в пути от начала до конца линии составит 15 минут. Ежедневно будут обслуживать более 40 тыс. пассажиров.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
"Когда мы начинали этот проект в 2017 году, были те, кто не верил в его успех. Вот, слава Всевышнему, подземное и надземное метро соединились и образовали кольцо. Да, было нелегко. Но это путь, который будет служить нашему народу, останется в истории. Если наш народ, наши дети, пользуясь этим путем, будут довольны государством – значит, мы добились своей цели", — сказал Мирзиёев.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил новую линию метро.
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В целом протяженность ташкентского метрополитена превысила 70 километров. Из них 38 километров построили после 1977 года, за последние 7 лет проложили 32 километра путей. Число станций достигло 50. Ожидают, что ежедневный пассажиропоток в столичной подземке увеличится до 750 тыс. человек.
Ранее Sputnik сообщал о том, что президент РУз посетил отреставрированную детскую библиотеку в Ташкенте.
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