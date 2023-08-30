https://uz.sputniknews.ru/20230830/otpravka-tanki-leopard-ukraina-proizvoditel-posledstviya-38395845.html
Танки Leopard украинских войск нанесли удар по Германии
Танки Leopard украинских войск нанесли удар по Германии
Применение ВСУ танков Leopard 2 нанесло удар по репутации немецкого концерна Rheinmetall как производителя "чудо-оружия".
2023-08-30T14:42+0500
2023-08-30T14:42+0500
2023-08-30T15:27+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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танки
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.По словам немецких журналистов, концерн на протяжении десятилетий производит высокотехнологичную продукцию, востребованную во всем мире. Отправку Украине немецких Leopard 2 на Западе называли "переломным моментом", однако танки не проявили себя в бою. Отсюда и негативные отзывы военных.Кроме того, Rheinmetall столкнулся с проблемой на международном рынке из-за появления серьезных конкурентов в лице южнокорейских производителей. И причина проблем здесь не только в том, что Южная Корея поставляет качественную технику, но и в том, что она делает это быстро и в больших объемах. Вместе с тем, Rheinmetall неоднократно испытывал трудности с цепочками поставок, что приводило к задержкам отправки вооружения Киеву. В результате немецкий концерн частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия", заключило издание.По сообщению Минобороны РФ, в ходе украинского контрнаступления за июнь-июль уничтожили 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки немецкого производства, снятые на фото и видео как оборонным ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6. Ранее Sputnik сообщал о том, как российский танк в одиночку уничтожил семь украинских бронемашин.
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в мире спецоперация украина германия вооружение танки
в мире спецоперация украина германия вооружение танки
Танки Leopard украинских войск нанесли удар по Германии
14:42 30.08.2023 (обновлено: 15:27 30.08.2023)
Применение ВСУ танков Leopard 2 нанесло удар по репутации немецкого концерна Rheinmetall как производителя "чудо-оружия".
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
По словам немецких журналистов, концерн на протяжении десятилетий производит высокотехнологичную продукцию, востребованную во всем мире. Отправку Украине немецких Leopard 2 на Западе называли "переломным моментом", однако танки не проявили себя в бою. Отсюда и негативные отзывы военных.
Кроме того, Rheinmetall столкнулся с проблемой на международном рынке из-за появления серьезных конкурентов в лице южнокорейских производителей. И причина проблем здесь не только в том, что Южная Корея поставляет качественную технику, но и в том, что она делает это быстро и в больших объемах.
Вместе с тем, Rheinmetall неоднократно испытывал трудности с цепочками поставок, что приводило к задержкам отправки вооружения Киеву. В результате немецкий концерн частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия", заключило издание.
По сообщению Минобороны РФ, в ходе украинского контрнаступления за июнь-июль уничтожили 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки немецкого производства, снятые на фото и видео как оборонным ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6.
Ранее Sputnik
сообщал о том, как российский танк в одиночку уничтожил семь украинских бронемашин.