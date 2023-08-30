https://uz.sputniknews.ru/20230830/otpravka-tanki-leopard-ukraina-proizvoditel-posledstviya-38395845.html

Танки Leopard украинских войск нанесли удар по Германии

Танки Leopard украинских войск нанесли удар по Германии

Применение ВСУ танков Leopard 2 нанесло удар по репутации немецкого концерна Rheinmetall как производителя "чудо-оружия".

2023-08-30T14:42+0500

2023-08-30T14:42+0500

2023-08-30T15:27+0500

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.По словам немецких журналистов, концерн на протяжении десятилетий производит высокотехнологичную продукцию, востребованную во всем мире. Отправку Украине немецких Leopard 2 на Западе называли "переломным моментом", однако танки не проявили себя в бою. Отсюда и негативные отзывы военных.Кроме того, Rheinmetall столкнулся с проблемой на международном рынке из-за появления серьезных конкурентов в лице южнокорейских производителей. И причина проблем здесь не только в том, что Южная Корея поставляет качественную технику, но и в том, что она делает это быстро и в больших объемах. Вместе с тем, Rheinmetall неоднократно испытывал трудности с цепочками поставок, что приводило к задержкам отправки вооружения Киеву. В результате немецкий концерн частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия", заключило издание.По сообщению Минобороны РФ, в ходе украинского контрнаступления за июнь-июль уничтожили 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки немецкого производства, снятые на фото и видео как оборонным ведомством, так и российскими военкорами, относятся к модификациям 2A4 и 2А6. Ранее Sputnik сообщал о том, как российский танк в одиночку уничтожил семь украинских бронемашин.

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