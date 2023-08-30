https://uz.sputniknews.ru/20230830/svo-rossiya-aviatsiya-udary-ukrainskiye-voyennyye-texnika-38380338.html

СВО: российская авиация нанесла удары по украинским военным и технике

СВО: российская авиация нанесла удары по украинским военным и технике

Противник при этом потерял до роты личного состава, два минометных расчета и пикап в районе двух населенных пунктов

2023-08-30T10:29+0500

2023-08-30T10:29+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Штурмовая и армейская авиация российской группировки войск "Запад" нанесла на купянском направлении 12 ударов по украинским военным и технике. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин, сообщает РИА Новости.Он также уточнил, что противник при этом потерял до роты личного состава, два минометных расчета и пикап в районе населенных пунктов Двуречная и Табаевка.Ранее мы сообщали, что российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом.

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