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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230830/svo-rossiya-aviatsiya-udary-ukrainskiye-voyennyye-texnika-38380338.html
СВО: российская авиация нанесла удары по украинским военным и технике
СВО: российская авиация нанесла удары по украинским военным и технике
Противник при этом потерял до роты личного состава, два минометных расчета и пикап в районе двух населенных пунктов
2023-08-30T10:29+0500
2023-08-30T12:21+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
всу
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Штурмовая и армейская авиация российской группировки войск "Запад" нанесла на купянском направлении 12 ударов по украинским военным и технике. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин, сообщает РИА Новости.Он также уточнил, что противник при этом потерял до роты личного состава, два минометных расчета и пикап в районе населенных пунктов Двуречная и Табаевка.Ранее мы сообщали, что российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом.
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россия сво спецоперация всу украина российская авиация украинские военные техника личный состав минометный расчет группировка войск запад офицер ярослав якимкин
россия сво спецоперация всу украина российская авиация украинские военные техника личный состав минометный расчет группировка войск запад офицер ярослав якимкин

СВО: российская авиация нанесла удары по украинским военным и технике

10:29 30.08.2023 (обновлено: 12:21 30.08.2023)
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Противник при этом потерял до роты личного состава, два минометных расчета и пикап в районе двух населенных пунктов.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Штурмовая и армейская авиация российской группировки войск "Запад" нанесла на купянском направлении 12 ударов по украинским военным и технике. Об этом рассказал офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин, сообщает РИА Новости.
"Штурмовой и армейской авиацией группировки "Запад" нанесено 12 ударов по личному составу и военной технике 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад", — сказал Якимкин.
Он также уточнил, что противник при этом потерял до роты личного состава, два минометных расчета и пикап в районе населенных пунктов Двуречная и Табаевка.
Ранее мы сообщали, что российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом.
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