https://uz.sputniknews.ru/20230831/rossiya-boytsy-otrajeniye-ataka-krasnyy-liman-38429184.html

Российские войска отбили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении

Российские войска отбили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении

Российские силы под Красным Лиманом отразили атаку боевиков боевиков "Азова". Потери украинской стороны превысили 60 человек.

2023-08-31T10:46+0500

2023-08-31T10:46+0500

2023-08-31T16:18+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

украина

в мире

всу

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1a/37255513_0:146:3125:1904_1920x0_80_0_0_fdbcf5091ecf8b2bf732b4abdaf8b016.jpg

ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Центр" отразили на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе националистов бригады "Азов"* (запрещена в РФ как террористическая), сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.По словам Савчука, противник потерял более 60 человек. Кроме того, российские военные уничтожили боевую машину пехоты, боевую бронированную машину и два пикапа. Сбиты два беспилотных летательных аппарата "Лелека-100". В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских позиций украинских националистов, также уничтожена гаубица "Мста-Б" вместе с боевым расчетом.* Запрещенная в России террористическая организация.Ранее Sputnik сообщал о том, что российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация россия украина в мире всу атака