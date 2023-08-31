https://uz.sputniknews.ru/20230831/rossiya-boytsy-otrajeniye-ataka-krasnyy-liman-38429184.html
Российские войска отбили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении
Российские войска отбили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении
Российские силы под Красным Лиманом отразили атаку боевиков боевиков "Азова". Потери украинской стороны превысили 60 человек.
2023-08-31T10:46+0500
2023-08-31T10:46+0500
2023-08-31T16:18+0500
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Подразделения российской группировки войск "Центр" отразили на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе националистов бригады "Азов"* (запрещена в РФ как террористическая), сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.По словам Савчука, противник потерял более 60 человек. Кроме того, российские военные уничтожили боевую машину пехоты, боевую бронированную машину и два пикапа. Сбиты два беспилотных летательных аппарата "Лелека-100". В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских позиций украинских националистов, также уничтожена гаубица "Мста-Б" вместе с боевым расчетом.* Запрещенная в России террористическая организация.Ранее Sputnik сообщал о том, что российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом.
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спецоперация россия украина в мире всу атака
Российские войска отбили атаку "Азова"* на Краснолиманском направлении
10:46 31.08.2023 (обновлено: 16:18 31.08.2023)
Российские силы под Красным Лиманом отразили атаку боевиков "Азова". Потери украинской стороны превысили 60 человек.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Подразделения российской группировки войск "Центр" отразили на Краснолиманском направлении атаки штурмовых групп ВСУ, в том числе националистов бригады "Азов"* (запрещена в РФ как террористическая), сообщает
РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.
"В районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии отражены атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — рассказал он.
По словам Савчука, противник потерял более 60 человек. Кроме того, российские военные уничтожили боевую машину пехоты, боевую бронированную машину и два пикапа. Сбиты два беспилотных летательных аппарата "Лелека-100".
В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских позиций украинских националистов, также уничтожена гаубица "Мста-Б" вместе с боевым расчетом.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом.