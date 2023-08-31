https://uz.sputniknews.ru/20230831/shavkat-mirziyoyev-svety-vozlojeniye-monument-nezavisimost-38454491.html

Мирзиёев возложил цветы к монументу Независимости — фото

Мирзиёев возложил цветы к монументу Независимости — фото

Глава республики посетил парк “Янги Узбекистон”, где возложил венок к подножию монумента Независимости.

2023-08-31T17:17+0500

2023-08-31T17:17+0500

2023-08-31T17:23+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

парк

монумент

независимость

цветы

общество

фото

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости, сообщает пресс-служба президента.Также цветы к монументу возложили представители обеих палат Национального парламента, Администрации президента, министерств и ведомств, общественности Ташкента.Напомним, что День независимости отмечается в Узбекистане ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости 31 августа 1991 года.Ранее Sputnik сообщал о том, что на аллее "Шахидлар хотираси" состоялась торжественная церемония с участием Шавката Мирзиёева.

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