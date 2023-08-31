Мирзиёев возложил цветы к монументу Независимости — фото
17:17 31.08.2023 (обновлено: 17:23 31.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Глава республики посетил парк “Янги Узбекистон”, где возложил венок к подножию монумента Независимости.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
"Этот монумент воздвигнут к тридцатой годовщине государственной независимости страны по идее Президента в честь нашей Родины, нашего отважного, мирного и трудолюбивого народа и его подвигов. Стало традицией возлагать цветы к его подножию по случаю знаменательных событий и во время визитов зарубежных делегаций", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Также цветы к монументу возложили представители обеих палат Национального парламента, Администрации президента, министерств и ведомств, общественности Ташкента.
Напомним, что День независимости отмечается в Узбекистане ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости 31 августа 1991 года.
Ранее Sputnik сообщал о том, что на аллее "Шахидлар хотираси" состоялась торжественная церемония с участием Шавката Мирзиёева.