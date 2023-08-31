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https://uz.sputniknews.ru/20230831/shavkat-mirziyoyev-svety-vozlojeniye-monument-nezavisimost-38454491.html
Мирзиёев возложил цветы к монументу Независимости — фото
Мирзиёев возложил цветы к монументу Независимости — фото
Глава республики посетил парк “Янги Узбекистон”, где возложил венок к подножию монумента Независимости.
2023-08-31T17:17+0500
2023-08-31T17:23+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
парк
монумент
независимость
цветы
общество
фото
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости, сообщает пресс-служба президента.Также цветы к монументу возложили представители обеих палат Национального парламента, Администрации президента, министерств и ведомств, общественности Ташкента.Напомним, что День независимости отмечается в Узбекистане ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости 31 августа 1991 года.Ранее Sputnik сообщал о том, что на аллее "Шахидлар хотираси" состоялась торжественная церемония с участием Шавката Мирзиёева.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев парк монумент независимость цветы общество фото
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев парк монумент независимость цветы общество фото

Мирзиёев возложил цветы к монументу Независимости — фото

17:17 31.08.2023 (обновлено: 17:23 31.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики посетил парк “Янги Узбекистон”, где возложил венок к подножию монумента Независимости.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Этот монумент воздвигнут к тридцатой годовщине государственной независимости страны по идее Президента в честь нашей Родины, нашего отважного, мирного и трудолюбивого народа и его подвигов. Стало традицией возлагать цветы к его подножию по случаю знаменательных событий и во время визитов зарубежных делегаций", — говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
Шавкат Мирзиёев посетил парк “Янги Узбекистон” и возложил венок к подножию монумента Независимости.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также цветы к монументу возложили представители обеих палат Национального парламента, Администрации президента, министерств и ведомств, общественности Ташкента.
Напомним, что День независимости отмечается в Узбекистане ежегодно 1 сентября в честь провозглашения государственной независимости 31 августа 1991 года.
Ранее Sputnik сообщал о том, что на аллее "Шахидлар хотираси" состоялась торжественная церемония с участием Шавката Мирзиёева.
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