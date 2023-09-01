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https://uz.sputniknews.ru/20230901/den-nezavisimosti-shavkat-mirziyoyev-pomilovaniye-286-osujdennyx-38474773.html
Ко Дню независимости Шавкат Мирзиёев помиловал 286 осужденных
Ко Дню независимости Шавкат Мирзиёев помиловал 286 осужденных
В преддверии праздника президент подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления"
2023-09-01T09:52+0500
2023-09-01T11:18+0500
узбекистан
помилование
день независимости
указ
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
осужденные
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Ко Дню независимости Шавкат Мирзиёев помиловал 286 осужденных, сообщает пресс-служба главы государства.Из числа помилованных 109 человек полностью освобождены от отбывания основного наказания, 116 — освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, в отношении 25 человек наказание заменили на более мягкое, 36 осужденным сократили сроки наказания.Среди помилованных — 39 женщин, 22 мужчин старше 60 лет, 30 граждан иностранных государств, 3 человека, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.Все помилованные вернутся к семьям и близким, им будет оказано содействие в социальной адаптации, привлечении к полезному труду.
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узбекистан день независимости указ президент шавкат мирзиёев помилование осужденные наказание мужчины женщины адаптация
узбекистан день независимости указ президент шавкат мирзиёев помилование осужденные наказание мужчины женщины адаптация

Ко Дню независимости Шавкат Мирзиёев помиловал 286 осужденных

09:52 01.09.2023 (обновлено: 11:18 01.09.2023)
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2023
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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В преддверии праздника президент подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Ко Дню независимости Шавкат Мирзиёев помиловал 286 осужденных, сообщает пресс-служба главы государства.
Из числа помилованных 109 человек полностью освобождены от отбывания основного наказания, 116 — освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, в отношении 25 человек наказание заменили на более мягкое, 36 осужденным сократили сроки наказания.
Среди помилованных — 39 женщин, 22 мужчин старше 60 лет, 30 граждан иностранных государств, 3 человека, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.
Все помилованные вернутся к семьям и близким, им будет оказано содействие в социальной адаптации, привлечении к полезному труду.
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