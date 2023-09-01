https://uz.sputniknews.ru/20230901/den-nezavisimosti-shavkat-mirziyoyev-pomilovaniye-286-osujdennyx-38474773.html

Ко Дню независимости Шавкат Мирзиёев помиловал 286 осужденных

Ко Дню независимости Шавкат Мирзиёев помиловал 286 осужденных

В преддверии праздника президент подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления"

2023-09-01T09:52+0500

2023-09-01T09:52+0500

2023-09-01T11:18+0500

узбекистан

помилование

день независимости

указ

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

осужденные

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Ко Дню независимости Шавкат Мирзиёев помиловал 286 осужденных, сообщает пресс-служба главы государства.Из числа помилованных 109 человек полностью освобождены от отбывания основного наказания, 116 — освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, в отношении 25 человек наказание заменили на более мягкое, 36 осужденным сократили сроки наказания.Среди помилованных — 39 женщин, 22 мужчин старше 60 лет, 30 граждан иностранных государств, 3 человека, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций.Все помилованные вернутся к семьям и близким, им будет оказано содействие в социальной адаптации, привлечении к полезному труду.

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