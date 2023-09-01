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https://uz.sputniknews.ru/20230901/lavrov-mid-rossiya-uzbekistan-gaz-tranzit-kazaxstan-38485036.html
Лавров: обсуждаем поставки газа Узбекистану с использованием транзитной системы Казахстана
Лавров: обсуждаем поставки газа Узбекистану с использованием транзитной системы Казахстана
Это потребует технических работ на земле, однако длительного времени не займет
2023-09-01T14:16+0500
2023-09-01T14:19+0500
россия
узбекистан
казахстан
газ
природный газ
сотрудничество
транзит
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Россия договаривается с партнерами о том, чтобы транзитная система Казахстана использовалась для поставок российского газа в Узбекистан. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.По его словам, у Узбекистана есть дефицит природного газа.
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узбекистан
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россия узбекистан казахстан транзит природный газ технические работы поставка газа мид сергей лавров партнеры
россия узбекистан казахстан транзит природный газ технические работы поставка газа мид сергей лавров партнеры

Лавров: обсуждаем поставки газа Узбекистану с использованием транзитной системы Казахстана

14:16 01.09.2023 (обновлено: 14:19 01.09.2023)
© Sputnik / МИД РФ / Перейти в фотобанкСергей Лавров, архивное фото
Сергей Лавров, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2023
© Sputnik / МИД РФ
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По словам главы МИД РФ, это потребует технических работ на земле, однако длительного времени не займет.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Россия договаривается с партнерами о том, чтобы транзитная система Казахстана использовалась для поставок российского газа в Узбекистан. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
По его словам, у Узбекистана есть дефицит природного газа.

"Мы договариваемся, был ряд контактов президентов России, Казахстана и Узбекистана о том, чтобы транзитную систему Казахстана использовать для удовлетворения потребностей Узбекистана. Это потребует технических работ на земле, это реализуемо, причем не займет длительного времени", — сказал
Сергей Лавров.

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