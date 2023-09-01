https://uz.sputniknews.ru/20230901/lavrov-mid-rossiya-uzbekistan-gaz-tranzit-kazaxstan-38485036.html

Лавров: обсуждаем поставки газа Узбекистану с использованием транзитной системы Казахстана

Лавров: обсуждаем поставки газа Узбекистану с использованием транзитной системы Казахстана

Это потребует технических работ на земле, однако длительного времени не займет

2023-09-01T14:16+0500

2023-09-01T14:16+0500

2023-09-01T14:19+0500

россия

узбекистан

казахстан

газ

природный газ

сотрудничество

транзит

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Россия договаривается с партнерами о том, чтобы транзитная система Казахстана использовалась для поставок российского газа в Узбекистан. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.По его словам, у Узбекистана есть дефицит природного газа.

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