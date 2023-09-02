https://uz.sputniknews.ru/20230902/jurnalist-prognoz-plan-ssha-kiyev-38505535.html

В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву

В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву

Политический обозреватель: Соединенным Штатам безразлична судьба украинцев

2023-09-02T12:46+0500

2023-09-02T12:46+0500

2023-09-02T12:47+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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владимир путин

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ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Правящая элита США не собирается заканчивать российско-украинский конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского политического обозревателя и радиоведущего Скотта ХортонаТакже он поддержал утверждение, что в случае поражения на президентских выборах нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и его администрация будут стремиться помешать разрешению российско-украинского конфликта.По словам Хортона, в США не существует такого понятия как национальные интересы, а политики руководствуются исключительно собственной выгодой.В заключение он добавил, что американской империей управляют настоящие монстры.Как неоднократно отмечал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.Ранее в США предупредили о возможном покушении на Трампа.

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