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В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву
В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву
Политический обозреватель: Соединенным Штатам безразлична судьба украинцев
2023-09-02T12:46+0500
2023-09-02T12:46+0500
2023-09-02T12:47+0500
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россия
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владимир путин
джо байден
москва
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ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Правящая элита США не собирается заканчивать российско-украинский конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой на американского политического обозревателя и радиоведущего Скотта ХортонаТакже он поддержал утверждение, что в случае поражения на президентских выборах нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и его администрация будут стремиться помешать разрешению российско-украинского конфликта.По словам Хортона, в США не существует такого понятия как национальные интересы, а политики руководствуются исключительно собственной выгодой.В заключение он добавил, что американской империей управляют настоящие монстры.Как неоднократно отмечал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.Ранее в США предупредили о возможном покушении на Трампа.
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спецоперация в мире сша россия всу владимир путин джо байден москва
спецоперация в мире сша россия всу владимир путин джо байден москва
В США раскрыли "кровавые" планы Вашингтона по Киеву
12:46 02.09.2023 (обновлено: 12:47 02.09.2023)
Политический обозреватель: Соединенным Штатам безразлична судьба украинцев.
ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik
. Правящая элита США не собирается заканчивать российско-украинский конфликт, сообщает РИА Новости
со ссылкой на американского политического обозревателя и радиоведущего Скотта Хортона
"Российские солдаты имеют ценность — нам важно их убить. Американские солдаты имеют ценность, мы не хотим терять ни одного. <…> А жизни украинских солдат имеют для американских политиков ту же ценность, что и американские налоги — ничего", — заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Также он поддержал утверждение, что в случае поражения на президентских выборах нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и его администрация будут стремиться помешать разрешению российско-украинского конфликта.
По словам Хортона, в США не существует такого понятия как национальные интересы, а политики руководствуются исключительно собственной выгодой.
В заключение он добавил, что американской империей управляют настоящие монстры.
Как неоднократно отмечал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что иностранная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис.