https://uz.sputniknews.ru/20230903/shvetsiya-koran-sojjenie-zaderjanie-38524912.html
В Швеции снова сожгли Коран, несколько человек задержано
В Швеции снова сожгли Коран, несколько человек задержано
Акция с сожжением священной книги мусульман прошла в шведском городе Мальмё.
2023-09-03T19:48+0500
2023-09-03T19:48+0500
2023-09-03T19:48+0500
в мире
коран
акция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37441627_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c9f7495e5c89bb45417e67b0848be571.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Швеции прошла еще одна акция с сожжением Корана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT. По данным агентства, акция прошла в шведском городе Мальмё, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. Зрителями акции стали около 200 человек. Атмосфера на мероприятии "была напряженной". Полиция Мальмё задержала на акции еще несколько человек.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37441627_100:0:580:360_1920x0_80_0_0_6bfed6ebaee11d7e435d3756a7f70268.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире швеция коран сожжение акция полиция задержания
в мире швеция коран сожжение акция полиция задержания
В Швеции снова сожгли Коран, несколько человек задержано
Акция с сожжением священной книги мусульман прошла в шведском городе Мальмё.
ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Швеции прошла еще одна акция с сожжением Корана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT.
По данным агентства, акция прошла в шведском городе Мальмё, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией.
"Во время воскресной демонстрации Салвана Момики, где он сжег Коран на улице Вернхемсторгет в Мальмё, к нему пытался прорваться человек, но был задержан полицией", - сообщил телеканал.
Зрителями акции стали около 200 человек. Атмосфера на мероприятии "была напряженной".
"После того, как организатор покинул место, мероприятие закончилось", - сообщается на сайте шведской полиции.
Полиция Мальмё задержала на акции еще несколько человек.