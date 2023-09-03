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https://uz.sputniknews.ru/20230903/shvetsiya-koran-sojjenie-zaderjanie-38524912.html
В Швеции снова сожгли Коран, несколько человек задержано
В Швеции снова сожгли Коран, несколько человек задержано
Акция с сожжением священной книги мусульман прошла в шведском городе Мальмё.
2023-09-03T19:48+0500
2023-09-03T19:48+0500
в мире
коран
акция
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ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Швеции прошла еще одна акция с сожжением Корана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT. По данным агентства, акция прошла в шведском городе Мальмё, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. Зрителями акции стали около 200 человек. Атмосфера на мероприятии "была напряженной". Полиция Мальмё задержала на акции еще несколько человек.
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в мире швеция коран сожжение акция полиция задержания
в мире швеция коран сожжение акция полиция задержания

В Швеции снова сожгли Коран, несколько человек задержано

19:48 03.09.2023
© © AFP 2023 / TT News Agency/Oscar OLSSONПолицейское оцепление и люди с флагом Ирака недалеко от здания швецкого парламента в Стокгольме. 31 июля 2023
Полицейское оцепление и люди с флагом Ирака недалеко от здания швецкого парламента в Стокгольме. 31 июля 2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2023
© © AFP 2023 / TT News Agency/Oscar OLSSON
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Акция с сожжением священной книги мусульман прошла в шведском городе Мальмё.
ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Швеции прошла еще одна акция с сожжением Корана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT.
По данным агентства, акция прошла в шведском городе Мальмё, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией.
"Во время воскресной демонстрации Салвана Момики, где он сжег Коран на улице Вернхемсторгет в Мальмё, к нему пытался прорваться человек, но был задержан полицией", - сообщил телеканал.
Зрителями акции стали около 200 человек. Атмосфера на мероприятии "была напряженной".
"После того, как организатор покинул место, мероприятие закончилось", - сообщается на сайте шведской полиции.
Полиция Мальмё задержала на акции еще несколько человек.
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