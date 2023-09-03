https://uz.sputniknews.ru/20230903/shvetsiya-koran-sojjenie-zaderjanie-38524912.html

В Швеции снова сожгли Коран, несколько человек задержано

В Швеции снова сожгли Коран, несколько человек задержано

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла в шведском городе Мальмё.

2023-09-03T19:48+0500

2023-09-03T19:48+0500

2023-09-03T19:48+0500

в мире

коран

акция

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ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В Швеции прошла еще одна акция с сожжением Корана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SVT. По данным агентства, акция прошла в шведском городе Мальмё, ее организатором вновь стал мигрант Салван Момика. Неизвестный попытался сорвать мероприятие, однако был задержан полицией. Зрителями акции стали около 200 человек. Атмосфера на мероприятии "была напряженной". Полиция Мальмё задержала на акции еще несколько человек.

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