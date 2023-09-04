https://uz.sputniknews.ru/20230904/uzbekistan-mejdunarodnaya-olimpiada-informatika-38530973.html
В Узбекистане впервые пройдет международная олимпиада по информатике
В Узбекистане впервые пройдет международная олимпиада по информатике
Престижные соревнования ежегодно проводят среди школьников с 1989 года. 04.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-04T10:03+0500
2023-09-04T10:03+0500
2023-09-04T10:13+0500
узбекистан
медали
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олимпиада
школьники
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане впервые пройдет международная олимпиада по информатике среди школьников, сообщил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов. Соревнования готовятся провести в 2026 году. По словам министра, в подготовке к международной олимпиаде по информатике помогут Министерство цифровых технологий, IT Park и Министерство дошкольного и школьного образования. Напомним, что недавно юные программисты из Узбекистана впервые завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. Два члена сборной команды республики: Дилёрбек Валижонов – ученик Президентской школы в Андижане и Дилшодбек Ходжаев – учащийся специализированной школы в Ташкенте, заняли третье место в этом самом престижном состязании юных программистов.В международной олимпиаде, проходившей в Венгрии, принимала участие команда из четырех узбекистанских школьников. Это первые медали сборной Узбекистана на столь престижном соревновании. Команда тщательно готовилась к участию в конкурсе. Тренировал ребят международный тренер, обладатель золотой медали олимпиады по информатике, главный координатор польской юношеской команды Бартош Костка.
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узбекистан, медали, информатика, олимпиада, школьники
узбекистан, медали, информатика, олимпиада, школьники
В Узбекистане впервые пройдет международная олимпиада по информатике
10:03 04.09.2023 (обновлено: 10:13 04.09.2023)
Престижные соревнования ежегодно проводят среди школьников с 1989 года.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
В Узбекистане впервые пройдет международная олимпиада по информатике среди школьников, сообщил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов
.
Соревнования готовятся провести в 2026 году.
По словам министра, в подготовке к международной олимпиаде по информатике помогут Министерство цифровых технологий, IT Park и Министерство дошкольного и школьного образования.
Напомним, что недавно юные программисты из Узбекистана впервые завоевали
медали на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии.
Два члена сборной команды республики: Дилёрбек Валижонов – ученик Президентской школы в Андижане и Дилшодбек Ходжаев – учащийся специализированной школы в Ташкенте, заняли третье место в этом самом престижном состязании юных программистов.
В международной олимпиаде, проходившей в Венгрии, принимала участие команда из четырех узбекистанских школьников.
Это первые медали сборной Узбекистана на столь престижном соревновании. Команда тщательно готовилась к участию в конкурсе. Тренировал ребят международный тренер, обладатель золотой медали олимпиады по информатике, главный координатор польской юношеской команды Бартош Костка.