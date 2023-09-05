https://uz.sputniknews.ru/20230905/rossiya-snaypery-ognevaya-tochka-vsu-dnr-unichtojeniye-38577755.html
Российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР
Российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР
Российские снайперы ликвидировали огневую точку противника в районе населенного пункта Спорное в ДНР. Цель полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.
2023-09-05T11:53+0500
2023-09-05T11:53+0500
2023-09-05T14:25+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
лнр
днр
всу
вооруженные силы
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/05/38577568_0:133:3035:1840_1920x0_80_0_0_7a2bb67f872e378edf232a50a859b8d5.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Снайперы оперативно-боевого тактического формирования МВД по ЛНР уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике, с которой активно обстреливались российские позиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца данного подразделения.Он объяснил, что из-за сложности цели группе пришлось применить не стрелковое оружие, а противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс", который полностью уничтожил ДОТ.По словам собеседника агентства, цель полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ранее Sputnik сообщал о том, что силы ПВО уничтожили еще один беспилотник в Тверской области.
россия
лнр
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/05/38577568_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_9ff901f412ebd8774df937733bbbe505.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация россия лнр днр всу вооруженные силы безопасность в мире
спецоперация россия лнр днр всу вооруженные силы безопасность в мире
Российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР
11:53 05.09.2023 (обновлено: 14:25 05.09.2023)
Российские снайперы ликвидировали огневую точку противника в районе населенного пункта Спорное в ДНР. Цель полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Снайперы оперативно-боевого тактического формирования МВД по ЛНР уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике, с которой активно обстреливались российские позиции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на бойца данного подразделения.
"Работали в районе поселка Спорное. Силами взвода снайперов была поражена долговременная огневая точка ВСУ, которая находилась в районе населенного пункта Спорное. С этой огневой точки регулярно велся обстрел наших позиций", — рассказал снайпер с позывным "Альпинист".
Он объяснил, что из-за сложности цели группе пришлось применить не стрелковое оружие, а противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс", который полностью уничтожил ДОТ.
По словам собеседника агентства, цель полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.
"Наблюдали, как противник пытался достать из-под обрушенной крыши какое-то имущество, которое вряд ли уцелело", — добавил боец.
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что силы ПВО уничтожили еще один беспилотник в Тверской области.