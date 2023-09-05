https://uz.sputniknews.ru/20230905/rossiya-snaypery-ognevaya-tochka-vsu-dnr-unichtojeniye-38577755.html

Российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР

Российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР

Российские снайперы ликвидировали огневую точку противника в районе населенного пункта Спорное в ДНР. Цель полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.

2023-09-05T11:53+0500

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Снайперы оперативно-боевого тактического формирования МВД по ЛНР уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике, с которой активно обстреливались российские позиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца данного подразделения.Он объяснил, что из-за сложности цели группе пришлось применить не стрелковое оружие, а противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс", который полностью уничтожил ДОТ.По словам собеседника агентства, цель полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ранее Sputnik сообщал о том, что силы ПВО уничтожили еще один беспилотник в Тверской области.

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