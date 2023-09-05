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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230905/rossiya-snaypery-ognevaya-tochka-vsu-dnr-unichtojeniye-38577755.html
Российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР
Российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР
Российские снайперы ликвидировали огневую точку противника в районе населенного пункта Спорное в ДНР. Цель полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.
2023-09-05T11:53+0500
2023-09-05T14:25+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Снайперы оперативно-боевого тактического формирования МВД по ЛНР уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике, с которой активно обстреливались российские позиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца данного подразделения.Он объяснил, что из-за сложности цели группе пришлось применить не стрелковое оружие, а противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс", который полностью уничтожил ДОТ.По словам собеседника агентства, цель полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Ранее Sputnik сообщал о том, что силы ПВО уничтожили еще один беспилотник в Тверской области.
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спецоперация россия лнр днр всу вооруженные силы безопасность в мире

Российские снайперы уничтожили огневую точку ВСУ в ДНР

11:53 05.09.2023 (обновлено: 14:25 05.09.2023)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО
Подготовка штурмовых групп ВДВ на полигоне в южном секторе СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Российские снайперы ликвидировали огневую точку противника в районе населенного пункта Спорное в ДНР. Цель полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Снайперы оперативно-боевого тактического формирования МВД по ЛНР уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) противника в районе поселка Спорное в Донецкой Народной Республике, с которой активно обстреливались российские позиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца данного подразделения.
"Работали в районе поселка Спорное. Силами взвода снайперов была поражена долговременная огневая точка ВСУ, которая находилась в районе населенного пункта Спорное. С этой огневой точки регулярно велся обстрел наших позиций", — рассказал снайпер с позывным "Альпинист".
Он объяснил, что из-за сложности цели группе пришлось применить не стрелковое оружие, а противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Конкурс", который полностью уничтожил ДОТ.
По словам собеседника агентства, цель полностью уничтожена и не подлежит восстановлению.
"Наблюдали, как противник пытался достать из-под обрушенной крыши какое-то имущество, которое вряд ли уцелело", — добавил боец.
Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Ранее Sputnik сообщал о том, что силы ПВО уничтожили еще один беспилотник в Тверской области.
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