https://uz.sputniknews.ru/20230905/ugolovnoye-delo-obrusheniye-betonnaya-plita-vuz-samarkand-38598205.html

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной плиты в одном из вузов Самарканда

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной плиты в одном из вузов Самарканда

По данным Самаркандского областного управления жилищно-коммунального обслуживания, плита обрушилась из-за заржавевшей в ней арматуры

2023-09-05T19:32+0500

2023-09-05T19:32+0500

2023-09-05T19:37+0500

узбекистан

самарканд

уголовное дело

бетонная плита

студенты

прокуратура

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной потолочной плиты в филиале Самаркандского государственного университета (СамГУ) в городе Каттакурган, сообщили корреспонденту Sputnik в городской прокуратуре. По данным Самаркандского областного управления жилищно-коммунального обслуживания, плита обрушилась, потому что арматура в ней заржавела, говорится в сообщении Каттакурганской прокуратуры.Уточняется также, что пострадавшие получили серьезные телесные повреждения.Напомним, вчера в филиале СамГУ в городе Каттакурган во время торжественного мероприятия обрушилась потолочная плита. В результате инцидента пострадали и были госпитализированы несколько человек.

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