Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230905/ugolovnoye-delo-obrusheniye-betonnaya-plita-vuz-samarkand-38598205.html
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной плиты в одном из вузов Самарканда
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной плиты в одном из вузов Самарканда
По данным Самаркандского областного управления жилищно-коммунального обслуживания, плита обрушилась из-за заржавевшей в ней арматуры
2023-09-05T19:32+0500
2023-09-05T19:37+0500
узбекистан
самарканд
уголовное дело
бетонная плита
студенты
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/04/38543121_48:0:908:484_1920x0_80_0_0_b6f83767c7b38442327c4eb4ed448a6b.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной потолочной плиты в филиале Самаркандского государственного университета (СамГУ) в городе Каттакурган, сообщили корреспонденту Sputnik в городской прокуратуре. По данным Самаркандского областного управления жилищно-коммунального обслуживания, плита обрушилась, потому что арматура в ней заржавела, говорится в сообщении Каттакурганской прокуратуры.Уточняется также, что пострадавшие получили серьезные телесные повреждения.Напомним, вчера в филиале СамГУ в городе Каттакурган во время торжественного мероприятия обрушилась потолочная плита. В результате инцидента пострадали и были госпитализированы несколько человек.
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/04/38543121_71:0:716:484_1920x0_80_0_0_eff523b9844e6bb07c7f0a97fdfac920.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан самарканд филиал самаркандский государственный университет самгу обрушение бетонная плита уголовное дело город каттакурган
узбекистан самарканд филиал самаркандский государственный университет самгу обрушение бетонная плита уголовное дело город каттакурган

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной плиты в одном из вузов Самарканда

19:32 05.09.2023 (обновлено: 19:37 05.09.2023)
© Пресс-служба СамГУКаттакурганский филиал Самаркандского Государственного Университета.
Каттакурганский филиал Самаркандского Государственного Университета. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2023
© Пресс-служба СамГУ
Подписаться на
НовостиTelegram
По данным Самаркандского областного управления жилищно-коммунального обслуживания, плита обрушилась из-за заржавевшей в ней арматуры.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной потолочной плиты в филиале Самаркандского государственного университета (СамГУ) в городе Каттакурган, сообщили корреспонденту Sputnik в городской прокуратуре.

"На основании ст. 258 ч. 1 УК Узбекистана возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности строительных работ, повлекшим за собой тяжкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По данным Самаркандского областного управления жилищно-коммунального обслуживания, плита обрушилась, потому что арматура в ней заржавела, говорится в сообщении Каттакурганской прокуратуры.
Уточняется также, что пострадавшие получили серьезные телесные повреждения.
Напомним, вчера в филиале СамГУ в городе Каттакурган во время торжественного мероприятия обрушилась потолочная плита. В результате инцидента пострадали и были госпитализированы несколько человек.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0