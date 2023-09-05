https://uz.sputniknews.ru/20230905/ugolovnoye-delo-obrusheniye-betonnaya-plita-vuz-samarkand-38598205.html
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной плиты в одном из вузов Самарканда
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной плиты в одном из вузов Самарканда
По данным Самаркандского областного управления жилищно-коммунального обслуживания, плита обрушилась из-за заржавевшей в ней арматуры
2023-09-05T19:32+0500
2023-09-05T19:32+0500
2023-09-05T19:37+0500
узбекистан
самарканд
уголовное дело
бетонная плита
студенты
прокуратура
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной потолочной плиты в филиале Самаркандского государственного университета (СамГУ) в городе Каттакурган, сообщили корреспонденту Sputnik в городской прокуратуре. По данным Самаркандского областного управления жилищно-коммунального обслуживания, плита обрушилась, потому что арматура в ней заржавела, говорится в сообщении Каттакурганской прокуратуры.Уточняется также, что пострадавшие получили серьезные телесные повреждения.Напомним, вчера в филиале СамГУ в городе Каттакурган во время торжественного мероприятия обрушилась потолочная плита. В результате инцидента пострадали и были госпитализированы несколько человек.
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узбекистан самарканд филиал самаркандский государственный университет самгу обрушение бетонная плита уголовное дело город каттакурган
узбекистан самарканд филиал самаркандский государственный университет самгу обрушение бетонная плита уголовное дело город каттакурган
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной плиты в одном из вузов Самарканда
19:32 05.09.2023 (обновлено: 19:37 05.09.2023)
По данным Самаркандского областного управления жилищно-коммунального обслуживания, плита обрушилась из-за заржавевшей в ней арматуры.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения бетонной потолочной плиты в филиале Самаркандского государственного университета (СамГУ) в городе Каттакурган, сообщили корреспонденту Sputnik в городской прокуратуре.
"На основании ст. 258 ч. 1 УК Узбекистана возбуждено уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности строительных работ, повлекшим за собой тяжкие телесные повреждения", — говорится в сообщении.
По данным Самаркандского областного управления жилищно-коммунального обслуживания, плита обрушилась, потому что арматура в ней заржавела, говорится в сообщении Каттакурганской прокуратуры.
Уточняется также, что пострадавшие получили серьезные телесные повреждения.
Напомним, вчера в филиале СамГУ в городе Каттакурган во время торжественного мероприятия обрушилась
потолочная плита. В результате инцидента пострадали и были госпитализированы несколько человек.