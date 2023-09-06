https://uz.sputniknews.ru/20230906/rosaviatsiya-ogon-vsu-krasnyy-liman-38614185.html
Российская авиация накрыла огнем боевиков "Азова"*
Российская авиация накрыла огнем боевиков "Азова"*
Бойцы российской группировки войск "Центр" ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.
2023-09-06T09:50+0500
2023-09-06T09:50+0500
2023-09-06T11:26+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В районе Серебрянского лесничества российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады спецназначения "Азов"*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ, сообщает РИА Новости cо ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александра Савчука.В результате противник потерял до 30 человек.По словам Савчука, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа подразделения группировки пресекли две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.Также экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.* Террористическая организация, запрещенная в России.Ранее Sputnik сообщал о том, что Путин и Шойгу назвали контрнаступление Украины провалом.
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спецоперация в мире безопасность россия авиация всу украина
спецоперация в мире безопасность россия авиация всу украина
Российская авиация накрыла огнем боевиков "Азова"*
09:50 06.09.2023 (обновлено: 11:26 06.09.2023)
Бойцы российской группировки войск "Центр" ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
В районе Серебрянского лесничества российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады спецназначения "Азов"*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ, сообщает РИА Новости
cо ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александра Савчука.
В результате противник потерял до 30 человек.
По словам Савчука, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа подразделения группировки пресекли две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
"В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*. Потери противника составили до 30 боевиков", — сказал офицер.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.
Также экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Путин и Шойгу назвали контрнаступление Украины провалом.