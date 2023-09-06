https://uz.sputniknews.ru/20230906/rosaviatsiya-ogon-vsu-krasnyy-liman-38614185.html

Российская авиация накрыла огнем боевиков "Азова"*

Российская авиация накрыла огнем боевиков "Азова"*

Бойцы российской группировки войск "Центр" ударили по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении.

2023-09-06T09:50+0500

2023-09-06T09:50+0500

2023-09-06T11:26+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

в мире

безопасность

россия

авиация

всу

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/06/38613978_243:351:2975:1888_1920x0_80_0_0_a72e9cb4ae04d3970454d617352d1a74.jpg

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В районе Серебрянского лесничества российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады спецназначения "Азов"*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ, сообщает РИА Новости cо ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александра Савчука.В результате противник потерял до 30 человек.По словам Савчука, на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа подразделения группировки пресекли две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.В ходе контрбатарейной борьбы уничтожили станцию артиллерийской разведки западного производства.Также экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населенных пунктов Кировск и Серебрянка.* Террористическая организация, запрещенная в России.Ранее Sputnik сообщал о том, что Путин и Шойгу назвали контрнаступление Украины провалом.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спецоперация в мире безопасность россия авиация всу украина